Pezeşkiyan'dan Mekke Savunma Anlaşması'na birlik ve ümmet vurgusu: "Müslümanların birleşmesi adına olumlu bir adım"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'nı değerlendirdi. Anlaşmanın Müslümanların birliği açısından olumlu bir adım olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir." dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, anlaşmanın Müslüman ülkeler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirebileceğini belirterek, "Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır." ifadelerini kullandı.
PEZEŞKİYAN'DAN MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI'NA ÜMMET MESAJI
Anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin birbirleriyle çatışmak yerine dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu adım, kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir." ifadelerini kullandı.
ABD İLE MÜZAKERELERE GÜVENMİYORUZ
ABD ile İran arasındaki müzakerelere de değinen Pezeşkiyan, Washington yönetimine güvenmediklerini söyledi. İran'ın son önerisine ilişkin ABD'nin tutumunu netleştirmesini beklediklerini belirten Pezeşkiyan, "Amerikan tarafına güvenimiz yok ve hangi temelde bir anlaşmaya varılabileceğini bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.
Katar ve Pakistan'ın İran'ın mesajlarını ABD'ye ilettiğini aktaran Pezeşkiyan, görüşmelerin haziran ayında iki taraf arasında varılan mutabakat zaptına dayandığını kaydetti.
HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN MÜZAKERE MESAJI
Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güzergâhlarının İran'a karşı kapatıldığını savunan Pezeşkiyan, boğazın kapatılmasını bu duruma verilen doğal bir tepki olarak nitelendirdi.
Savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere yeniden açılabileceğini belirten Pezeşkiyan, ABD'yi savaşın saldırganı olarak nitelendirdi.
"BÖLGESEL BİR POLİSE İHTİYACIMIZ YOK"
Bölgesel güvenliğin bölge ülkelerinin iş birliğiyle sağlanması gerektiğini ifade eden Pezeşkiyan, "Bölgesel bir polise ihtiyacımız yok." dedi.
ABD ve İsrail'in bölge ülkelerini birbirine karşı kullanarak bölgenin kaynakları üzerinde kontrol sağlamaya çalıştığını öne süren Pezeşkiyan, Suudi Arabistan'ın İslam dünyasının birliğinin sağlanmasında rol oynayabileceğini söyledi.
HUSİLERİN EYLEMLERİYLE İRAN'IN BAĞLANTISI OLMADIĞINI SAVUNDU
Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalara da değinen Pezeşkiyan, Husilerin eylemlerinin İran'la bağlantılı olmadığını savundu.
İki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulunan Pezeşkiyan, "Bir kardeş, Müslüman kardeşiyle savaşmamalı." ifadelerini kullandı.
"İRAN'DA BİRLİK VE DAYANIŞMA VAR"
İran'daki iç siyasi duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan, ülkede daha önce görülmemiş bir birlik ve dayanışma bulunduğunu belirtti.
Ülkesinin iç koşullarında biriken sorunların üstesinden gelmek için çalıştıklarını ifade eden Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'ın kendi kendine yeterli hale gelmesini engellemeye çalıştığını öne sürdü. İran halkının hayata tutunmaya devam edeceğini söyledi.