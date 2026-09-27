İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Pezeşkiyan, anlaşmanın Müslüman ülkeler arasında birlik ve dayanışmayı güçlendirebileceğini belirterek, "Bu, Müslümanların birleşmesi adına ileriye doğru atılmış olumlu bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Mekke Savunma Anlaşması’na yönelik açıklamalarda bulundu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

PEZEŞKİYAN'DAN MEKKE SAVUNMA ANLAŞMASI'NA ÜMMET MESAJI

Anlaşmanın İran'a karşı olup olmadığı yönündeki soruyu da yanıtlayan Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin birbirleriyle çatışmak yerine dayanışma içinde hareket etmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu adım, kavga etmek yerine Müslümanların yan yana oturması ve İslami birliği gerçekleştirmesi yönünde bir adım olabilir." ifadelerini kullandı.