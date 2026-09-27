Preveze Deniz Zaferi'nin 488 yıl dönümünde Boğaz’da 15 gemiyle geçit töreni... "Hedef caydırıcı güç"
Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının devasa Haçlı ittifakını dize getirerek Akdeniz’i Türk gölüne çevirdiği Preveze Deniz Zaferi’nin 488’inci yıl dönümü büyük coşkuyla kutlanıyor. Akdeniz’de Türk deniz gücünün mutlak hakimiyetini simgeleyen Preveze Zaferi’nin 488’inci yılında Türk donanması gövde gösterisi yaptı. Şanlı tarihin yıl dönümünde 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı’nda görkemli geçit töreni düzenleyerek büyük kumandana selam durdu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze ruhunun Mavi Vatan ufkuyla buluştuğunu belirterek, ecdaddan devralınan mümtaz mirasın üstün teknolojiyle donatıldığını vurguladı.
Tarihin akışını değiştiren, devasa Haçlı donanmasını sulara gömerek Akdeniz'i adeta Türk gölüne çeviren o büyük destanın üzerinden asırlar geçmesine rağmen gururu ilk günkü gibi taze. Bugün İstanbul Boğazı'nın serin sularını yararak ilerleyen 15 savaş gemisi, çelikten gövdeleriyle beraber taşıdıkları sarsılmaz ruhla Barbaros Hayreddin Paşa'ya selam durdu.
HAÇLILARI DİZE GETİREN ŞANLI MİRAS
Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Osmanlı donanmasının 27 Eylül 1538 tarihinde Preveze'de kazandığı zafer, Akdeniz'de Türk deniz gücünün yenilmez simgesi olarak tarihe kazındı.
Haçlı ittifakını dize getiren eşsiz muharebenin 488'inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında İstanbul Boğazı'nda görkemli geçit töreni icra edildi.
Şanlı Türk donanmasına ait 15 gemi, Boğaz'dan geçiş yaparak büyük komutana saygılarını sundu.
"PREVEZE'NİN RUHUNU MAVİ VATAN'IN UFKUYLA BULUŞTURACAĞIZ"
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile beraberindeki personeli kabul etti.
Preveze'de yakılan meşalenin aradan geçen asırlara rağmen günümüzün yollarını aydınlattığını belirten Bakan Güler, "Bizler de ecdadımızdan devraldığımız bu seçkin mirası yalnızca muhafaza etmekle yetinmiyor, çağın gereklerini bilim ve üstün teknolojiyle buluşturarak donanmamızın etkinliğini her geçen gün daha da artırıyoruz." dedi.
Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde donanmanın geleceğine yönelik stratejik vizyonu paylaşan Güler, "Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi her şart altında koruyabilen, caydırıcılığı yüksek, teknolojisini milli imkanlarla geliştiren, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayan Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaktır." diye konuştu.
Milli savunma sanayisinin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Güler, "Bu anlayışla Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla, milli savunma sanayimizin kabiliyetlerini, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle buluşturarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı ve denizcilik tarihimize şanlı zaferler nakşeden tüm kahraman denizcilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum.
Bu anlamlı gün vesilesiyle, şanlı tarihimizden aldığı güçle Mavi Vatan'ımızın güvenliği için kararlılıkla görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başarılar diliyorum."
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