Bakanlık makamında gerçekleşen kabulde donanmanın geleceğine yönelik stratejik vizyonu paylaşan Güler, "Hedefimiz, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla denizlerdeki hak ve menfaatlerimizi her şart altında koruyabilen, caydırıcılığı yüksek, teknolojisini milli imkanlarla geliştiren, bölgesel ve küresel barışa katkı sağlayan Deniz Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaktır." diye konuştu.

Milli savunma sanayisinin ulaştığı seviyeye dikkat çeken Güler, "Bu anlayışla Preveze'nin ruhunu Mavi Vatan'ın ufkuyla, milli savunma sanayimizin kabiliyetlerini, Türkiye Yüzyılı hedeflerimizle buluşturarak yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman leventlerinin 488 yıl önce kazandığı zafer Türk denizciliği için dönüm noktası oldu. (İnfografik: Takvim.com.tr)

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Preveze Deniz Zaferi'nin 488'inci yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutluyor; Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'yı ve denizcilik tarihimize şanlı zaferler nakşeden tüm kahraman denizcilerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle, şanlı tarihimizden aldığı güçle Mavi Vatan'ımızın güvenliği için kararlılıkla görev yapan Deniz Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına başarılar diliyorum."