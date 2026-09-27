455 BİN YATIRIMCIYI VURAN FON KRİZİ MASADA

Kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması Kabine'nin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, transferler, yatırımcılara yapılacak ödemeler, kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler ekseninde Kabine'ye kapsamlı sunum yapacak.

New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisine yönelik herhangi risk bulunmuyor." demişti.