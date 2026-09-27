CANLI YAYIN
Geri

Kabine toplanıyor... 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada: Şimşek’ten kapsamlı sunum

Beştepe’de gerçekleştirilecek kritik Kabine toplantısı, 455 bin kişiyi mağdur eden fon krizi gündemiyle toplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in piyasalara dair son verileri paylaşacağı toplantıda, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinde yeni dönemin kapısını aralayan Sincar mutabakatı masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan’ın New York temasları, okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul soruşturmalar, yaklaşan uluslararası zirvelerin hazırlıkları Kabine’nin yoğun gündem maddeleri arasında bulunuyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kabine toplanıyor... 455 bin yatırımcıyı vuran fon krizi masada: Şimşek’ten kapsamlı sunum

Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren gündem maddeleriyle mesaiye başlıyor.

Video Oynatma İkonu Kabine kritik gündemle toplanıyor!

455 BİN YATIRIMCIYI VURAN FON KRİZİ MASADA

Kamuoyunda fon krizi olarak adlandırılan, 455 bin yatırımcıyı ilgilendiren borsa manipülasyonu soruşturması Kabine'nin en önemli gündem maddesini oluşturuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli süreç tüm boyutlarıyla değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, transferler, yatırımcılara yapılacak ödemeler, kurumlarla gerçekleştirilen görüşmeler ekseninde Kabine'ye kapsamlı sunum yapacak.

New York'ta basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği söyleşide konuya değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk ekonomisine yönelik herhangi risk bulunmuyor." demişti.

AK Partiden fon krizi açıklaması: Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektirAK Partiden fon krizi açıklaması: Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir

SİNCAR'DA DEVLET OTORİTESİ TESİS EDİLECEK

Türkiye ile Irak arasında güvenlik alanında derinleştirilen iş birliği toplantının diğer kritik başlığını oluşturuyor.

İki ülke arasında varılan mutabakat doğrultusunda Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi, yasaklı yabancı silahlı unsurların varlığına son verilmesi hedefleniyor.

PKK'nın Sincar'dan çıkarılarak bölgenin Irak'a devredilmesi süreci hız kazanıyor.

Terörsüz Türkiye süreci ilgili birimlerin kontrolünde aralıksız sürüyor.

Çerçeve yasanın uygulanabilmesi amacıyla örgütün fiilen silah bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanmasına yönelik tespitler hem Kabine'de hem de bu hafta toplanacak Milli Güvenlik Kurulu'nda ele alınacak.

Başkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye açıklaması: Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruzBaşkan Erdoğandan Terörsüz Türkiye açıklaması: Artık Irak ile terör değil ticaret konuşmak istiyoruz

BM TEMASLARI VE DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16'ncı kez dünyaya hitap ettiği Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yansımaları, New York'ta liderlerle gerçekleştirdiği ikili temasların sonuçları masaya yatırılacak.

Dış politika ekseninde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Mekke Anlaşması kapsamındaki Suudi Arabistan ziyareti değerlendirilecek.

Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer serbestisinin korunması için atılabilecek adımlar,

Gazze'deki son durum Kabine'nin dikkatle inceleyeceği konular arasında bulunuyor.

Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine, 455 bin yatırımcıyı mağdur eden fon krizini, borsa manipülasyonu soruşturmasını gündemine alacak. (Fotoğraf: Depo Photos)Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak Kabine, 455 bin yatırımcıyı mağdur eden fon krizini, borsa manipülasyonu soruşturmasını gündemine alacak. (Fotoğraf: Depo Photos)

OKULLARDA ERKEN RİSK TESPİTİ

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı sonrası okullardaki güvenlik önlemleri, erken risk tespitine yönelik çalışmalar toplantıda görüşülecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen faili meçhul soruşturmalar, eski davalara ilişkin son gelişmeler mercek altına alınacak.

Okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul cinayet soruşturmaları, yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı ile COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları toplantının ana omurgasını oluşturacak. (Fotoğraf: AA)Okullardaki güvenlik tedbirleri, faili meçhul cinayet soruşturmaları, yaklaşan Türk Devletleri Teşkilatı ile COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları toplantının ana omurgasını oluşturacak. (Fotoğraf: AA)

ULUSLARARASI ZİRVELER İÇİN HAZIRLIK

Başkent Ankara'da 29 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı buluşması, Antalya'da 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi hazırlıkları için Kabine'de ayrı parantez açılacak.

Bakan Şimşek’in ekonomideki son duruma dair sunum yapacağı toplantıda, Irak ile sağlanan Sincar mutabakatı çerçevesinde terör örgütü PKK’nın bölgeden temizlenmesi süreci değerlendirilecek. (Fotoğraf: Depo Photos)Bakan Şimşek’in ekonomideki son duruma dair sunum yapacağı toplantıda, Irak ile sağlanan Sincar mutabakatı çerçevesinde terör örgütü PKK’nın bölgeden temizlenmesi süreci değerlendirilecek. (Fotoğraf: Depo Photos)

Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında 17 tutuklama
SONRAKİ HABER

Fuhuşturucuya 17 tutuklama

 Mersin'de dev ulaşım projesi: 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor! Çalışmalarda yüzde 98 seviyesine ulaşıldı
ÖNCEKİ HABER

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor!
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler