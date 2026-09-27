Gaziantep'te kara yolunda can pazarı! Midibüs otomobille çarpışıp devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Devrilen midibüsteki yaralılar ekiplerin müdahalesiyle hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.
KAZA SONRASI DEVRİLDİ
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 HBS 100 plakalı yolcu midibüsü, Gaziantep-Osmaniye kara yolu kırsal Acaroba yakınlarında 31 AHB 98 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.Yolcu midibüsü otomobille çarpıştı, devrildi!
Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Yaralılar kentteki hastanelere sevk edildi.
CENAZELER ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ
Gaziantep'te yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 7 kişinin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Yaralı sayısı ise 16'ya yükseldi.
"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Çiftçi mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında 7 vatandaşımız hayatını kaybetti, 16 vatandaşımız yaralandı. Yaralılarımızdan birinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. İhbarın ardından AFAD, Jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz süratle olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Vefat edenlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun. Allah milletimizi her türlü kaza ve beladan korusun."