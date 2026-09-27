Burası milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurdu burası onların evidir. Bizim teşkilatlarımız herkesin evidir ve teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. AK Parti artık bir dünya markası oldu.

Türkiye Yüzyılı buluşmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul'da bugün topyekun bir buluşturma yapacağız. Şu an itibarıyla İstanbul'da bütün arkadaşlarımız sahada. 39 ilçede ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşacağız. Tüm arkadaşlarımız sahada tüm ilçelerde çalışmalar yapılıyor. İlçelerimiz baştan sona geziliyor ve buluşmalar yapılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (ortada), ʺTürkiye Yüzyılı Buluşmalarıʺ kapsamında AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (Foto: AA)



Dünya ve Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmalarını merkeze alan bir şekilde ilerliyor. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım şebekesi olan Netanyahu'dur. İnsanlık ittifakının en büyük ve en gür sesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.

BM'de Türkiye rüzgarı esti. Şu anda dünyanın birçok ülkesi "Dünya 5'ten Büyüktür" ilkesine benzer ifadeler kullanıyor. Bu çağrı dünyada kabul gören bir hale gelmiştir.

YERİ BM DEĞİL SANIK KÜRSÜSÜ



BM'de Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Netanyahu'nun insanları öldürdükleri çağrı cihazı ile kürsüye çıkması kınandı. Sivil araçları silah olarak kullanıyorlar. Sanık kürsüsünde olması gerekirken BM kürsüsünde olması ve katliam propagandası yapması BM'nin de dünyanın da trajedisidir. Netanyahu yargılanması gereken bir katildir ve suçludur. Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanmalı.

ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR



Muhalefetin sözlerini ciddiye almıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır.