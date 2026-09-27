AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı: Seçimlerde adayımız Recep Tayyip Erdoğan
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu. Ana muhalefetin adaylık tartışmalarını ciddiye almadıklarını belirten Çelik, "AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi. Başkan Erdoğan'ın Fatma Betül Sayan Kaya'nın af talebini kabul ettiğini belirten Çelik, artık MYK ve MKYK üyesi olmadığını bildirdi. Çelik, "Biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz" diyerek fon soruşturması konusunda yanlış yapanların hukuka hesap vereceğini ifade etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında açıklamalarda bulundu.
AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan!
Çelik'in açıklamalarından satır başları:
Türkiye Yüzyılı buluşmaları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. İstanbul'da bugün topyekun bir buluşturma yapacağız. Şu an itibarıyla İstanbul'da bütün arkadaşlarımız sahada. 39 ilçede ulaşabildiğimiz kadar haneye ulaşacağız. Tüm arkadaşlarımız sahada tüm ilçelerde çalışmalar yapılıyor. İlçelerimiz baştan sona geziliyor ve buluşmalar yapılıyor.
Burası milletin partisidir. AK Parti'yi millet kurdu burası onların evidir. Bizim teşkilatlarımız herkesin evidir ve teşkilatlarımızla gurur duyuyoruz. AK Parti artık bir dünya markası oldu.
Dünya ve Türkiye ziyareti Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın konuşmalarını merkeze alan bir şekilde ilerliyor. İnsanlık için en büyük kötülük soykırım şebekesi olan Netanyahu'dur. İnsanlık ittifakının en büyük ve en gür sesi de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur.
BM'de Türkiye rüzgarı esti. Şu anda dünyanın birçok ülkesi "Dünya 5'ten Büyüktür" ilkesine benzer ifadeler kullanıyor. Bu çağrı dünyada kabul gören bir hale gelmiştir.
YERİ BM DEĞİL SANIK KÜRSÜSÜ
BM'de Netanyahu konuşurken salon terk edildi. Netanyahu'nun insanları öldürdükleri çağrı cihazı ile kürsüye çıkması kınandı. Sivil araçları silah olarak kullanıyorlar. Sanık kürsüsünde olması gerekirken BM kürsüsünde olması ve katliam propagandası yapması BM'nin de dünyanın da trajedisidir. Netanyahu yargılanması gereken bir katildir ve suçludur. Netanyahu sanık kürsüsünde yargılanmalı.
ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR
Muhalefetin sözlerini ciddiye almıyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır.
FON YOLSUZLUĞU
Yolsuzluk yapanlar ve yanlış yapanlar hukuka hesap verecek. Türkiye ekonomisinde sistemik bir risk yoktur.
FATMA BETÜL SAYAN KAYA
MYK ve MKYK üyeliklerinden affını talep etmiştir. Bu da Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir. Bundan sonrası için biz spekülasyonlarla hareket etmeyiz. Bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Biz temiz toplum ve siyasetin adresiyiz. Yarın hukuki durum netleştiğinde yapacağımız şeyler var. Bir tereddütümüz yoktur.