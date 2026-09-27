Sermaye piyasalarının belirli bölümündeki fonlara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken AK Parti'den sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinin tüm boyutlarıyla takip edildiğini, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Çelik, yatırımcıların hak ve hukukunun korunacağını vurgularken finansal sistem ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk bulunmadığını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklaması (Foto: Sosyal medya)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



AK Parti'miz her zaman "doğru"ların yanında "yanlış"ların karşısındadır.

AK Parti'mizin "kuruluş felsefesi" ve "varlık sebebi" budur.

Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.

Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın "sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır" ifadesidir.

Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele "tavizsiz" verilecektir.

Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.