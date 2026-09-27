AK Parti'den fon krizi açıklaması: "Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kamuoyunda "fon krizi" olarak adlandırılan sürecin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilk andan itibaren takip edildiğini açıkladı. Çelik, olumsuz etkilenen vatandaşların haklarının titizlikle ele alınacağını belirtirken, "Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir" mesajını verdi. Başkan Erdoğan da daha önce sorumluluğu bulunanlardan hukuk önünde hesap sorulacağını açıklamıştı.
Sermaye piyasalarının belirli bölümündeki fonlara ilişkin yürütülen soruşturmalar devam ederken AK Parti'den sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, fon krizinin tüm boyutlarıyla takip edildiğini, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların koordinasyon içinde çalıştığını bildirdi. Çelik, yatırımcıların hak ve hukukunun korunacağını vurgularken finansal sistem ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk bulunmadığını ifade etti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
AK Parti'miz her zaman "doğru"ların yanında "yanlış"ların karşısındadır.
AK Parti'mizin "kuruluş felsefesi" ve "varlık sebebi" budur.
Fon krizi olarak adlandırılan gündemin her bir maddesi ve detayı, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmekte ve değerlendirilmektedir.
Bu değerlendirmeleri yaparken temel ilkemiz, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın "sorumluluğu olan kim varsa hesap sorulacaktır" ifadesidir.
Bu ilke çerçevesinde, her türlü yanlış, yolsuzluk, istismar ve usulsüzlükle mücadele "tavizsiz" verilecektir.
Fon krizi olarak adlandırılan bu süreçten olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın hak ve hukuku titizlikle ele alınacaktır.
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Adalet Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kurumlarımızın tam bir koordinasyon içinde kapsamlı çalışmaları, olayların tüm boyutlarını açığa çıkaracak, karanlıkta hiçbir şey kalmayacak ve gereği yapılacaktır.
Ortada bir iddia varsa araştırılacaktır. Tüm usulsüzlükler ortaya çıkarılacaktır. Yanlış yapanlar, hukuk önünde hesabını verecektir.
Finansal sistemimize ve Türkiye ekonomisine yönelik sistemik bir risk yoktur. Temellerimiz sağlamdır.
Sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde, belli sayıda fonda ortaya çıkan bir sorundur. Bu sorunun üzerine gidilirken, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi, "benzer bir problemin yaşanmaması için hukuki ve idari düzenlemeler dahil hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa bunların da hayata geçirilmesini sağlayacak" çalışmaları kapsamlı bir şekilde yapıyoruz.
Tüm denetim kurumları görevinin başındadır. Şeffaflık, denetim ve hesap verilebilirlik ilkelerini koruyacak ve güçlendireceğiz. Milletimizin her alandaki emanetine sahip çıkma irademiz tamdır. Milletimizin emanetine sahip çıkarken hiçbir taviz, istisna ve kararsızlık söz konusu olamaz.
AK Parti'mizde "siyasetimizin alfabesi" her türlü yanlışla sonuna kadar mücadele etmektir.