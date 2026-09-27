Kozinoğlu dosyasında doktor Turgay Tamer'in sır ölümü! Eşinin ilk ifadesi: Telefon kullanmıyordu
Son dakika: Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer, Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu. Moldova'dan dönen eşi Marina Tamer'in camdan içeri girerek yerde hareketsiz halde bulduğu Tamer'in ölümü, ilk değerlendirmede "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçti. Tamer'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iki hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer (66), Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.
CANSIZ BEDENİNİ EŞİ BULDU
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, iki hafta önce gözaltına alınan Turgay Tamer, 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Tamer, bugün Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi'ndeki evinde eşi tarafından yerde yatarken bulundu.Kozinoğlu dosyasındaki doktor Turgay Tamer'in sır ölümü
ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polis ekiplerinin ilk incelemesinde ölümün şüpheli bulunduğu öğrenildi. Tamer'in eşi Marina Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya gittiği, bugün eve döndüğünde kapının açılmaması üzerine camdan içeri girdiği ve eşini yerde bulduğu öğrenildi.
Marina Tamer'in, eşinin bacaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu ve el ve ayaklarındaki iltihap şişliğinden dolayı yürümekte de zorlandığını söylediği belirtildi.
TELEFON KULLANMIYORDU
Marina Tamer ayrıca eşinin telefon kullanmadığını ve çok fazla sigara tükettiğini söyledi.
SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: KOZİNOĞLU'NA TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMADI
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Turgay Tamer'in, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığı belirtildi.
Açıklamada, Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı ve Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiğinin kendisine bildirilmediği, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve bu nedenle bir süredir doktorluk mesleğini icra edemediği belirtildi.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 13 Eylül'de düzenlenen ikinci operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı.
Şüphelilerden Selahattin Günday, "Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı. Özlem Uslu ve Emre Atmaca ise "örgüte üye olma" ve "kasten öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında Turgay Tamer'in de bulunduğu 6 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Tamer hakkında "örgüte üye olma" ve "kasten öldürme" suçlamaları kapsamında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.