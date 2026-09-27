Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu 'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, iki hafta önce gözaltına alınan ve adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer (66), Büyükçekmece'deki evinde ölü bulundu.

Kaşif Kozinoğlu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Tamer'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekiplerinin ilk incelemesinde ölümün şüpheli bulunduğu öğrenildi. Tamer'in eşi Marina Tamer'in 12 gün önce Moldova'ya gittiği, bugün eve döndüğünde kapının açılmaması üzerine camdan içeri girdiği ve eşini yerde bulduğu öğrenildi.

Marina Tamer'in, eşinin bacaklarında kan dolaşımı rahatsızlığı bulunduğunu ve el ve ayaklarındaki iltihap şişliğinden dolayı yürümekte de zorlandığını söylediği belirtildi.

TELEFON KULLANMIYORDU

Marina Tamer ayrıca eşinin telefon kullanmadığını ve çok fazla sigara tükettiğini söyledi.

SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: KOZİNOĞLU'NA TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMADI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Turgay Tamer'in, Kaşif Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu dönemde cezaevinde kampüs doktoru olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Tamer'in adli tıp doktoru olmadığı ve Kozinoğlu'nun sağlık durumunun kötüleştiğinin kendisine bildirilmediği, bu nedenle Kozinoğlu'na herhangi bir tıbbi müdahalede bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Turgay Tamer'in bazı sağlık sorunlarının bulunduğu ve bu nedenle bir süredir doktorluk mesleğini icra edemediği belirtildi.