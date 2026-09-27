"O gün belediyede sendika seçimi vardı. Eşim sabah oy kullanmaya gidip 30-40 dakikada döndü. Tahsilatı yapan diğer veznedar Taner Yaman ise saatlerce gelmedi. O gün bankaya parayı da Taner götürdü. Eşimin hiçbir şeyden haberi yoktu. Ancak müdürü Gülnur Erdem eşimi çağırıp 'Kamerada sen görünüyorsun' diyerek suçladı. Taner Yaman tahsilatı kendisinin yaptığını kabul etmesine rağmen bütün baskı eşime yöneltildi. '15-18 yılla yargılanırsın, emekliliğin yanar, hapse girersin' diyerek haftalarca mobbing uyguladılar."

Arzu Uçar TAKVİM'e özel açıklamalarda bulunmuştu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

"SEÇİM ÖNCESİ DOSYAYI KAPATMAK İÇİN KURBAN SEÇTİLER"

Eşinin 6 tane kredi borcu olan inançlı bir insan olduğunu ve hırsızlıkla itham edilmeyi kaldıramadığını belirten Uçar, mobbingin arkasındaki amacı şu sözlerle açıkladı: "O dönem Başkan Yardımcısı olan Emel Turan, Teftiş Kurulu Müdürü Nizamettin Bayraktar ve Bilgi İşlem Müdürü Naim Demirci eşimi ablukaya aldılar. Mart 2019'da yerel seçimler vardı. Eğer olay savcılığa tam yansırsa ve bilgisayarlar, hard diskler incelenirse altından başka usulsüzlüklerin çıkacağından korkuyorlardı. Eşime 'Suçu kabul et' baskısı yaptılar ki dosya savcılıktan çekilsin. Eşim bu kumpasa, bu lekeye dayanamadı ve intihar etti."

SKANDALLAR ZİNCİRİ: HARD DİSK YAKILDI, DOSYAYA SAHTE NUMARA EKLENDİ

Soruşturma sürecinde delillerin açıkça karartıldığını belirten Arzu Uçar, adliyede karşılaştığı usulsüzlükleri anlattı. Eşinin kullandığı bilgisayarın hard diskine trifaz elektrik verilerek zarar verildiğinin bilirkişi raporuyla sabit olduğunu ifade eden Uçar, diğer veznedar Taner Yaman'ın bilgisayarının ise tamamen sıfırlandığını vurguladı. Bilirkişinin "Hard disk kurtarılabilir" yönündeki raporuna rağmen savcılığın söz konusu hard diski belediyeye geri teslim ettiğini ve cihazın burada iyice kullanılamaz hale getirildiğini söyledi. Adliyede dosyayı incelerken büyük bir skandalla daha karşılaştığını dile getiren acılı eş, eşinin bilgilerinin arasına kendisine ait olmayan bir telefon numarası eklendiğini fark ettiğini, yaptıkları araştırmada bu hattın Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olduğunun ortaya çıktığını aktardı. Uçar, eşininmiş gibi dosyaya sokulan bu numara üzerinden ne tür dolaplar döndüğünü sorarken, eşi sağken dondurulan ve işleme konmayan emeklilik başvurusunun ise manidar bir şekilde tam cenazenin kalkacağı gün belediye tarafından işleme alındığını belirtti.