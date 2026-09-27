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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta heyecan Norveç-Portekiz karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Norveç, taraftarı önünde Portekiz'i yenerek 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Portekiz ise deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. ASpor CANLI YAYIN CANLI YAYIN Norveç - Portekiz maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Norveç, Uluslar Ligi'nde grup aşamasını Danimarka deplasmanında tamamlarken Portekiz, son maçında Galler'e konuk olacak. PORTEKİZ RESMİ MAÇLARDA ÜSTÜN Norveç ile Portekiz, bugüne kadar hazırlık karşılaşmaları dışında 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Portekiz 5 galibiyet elde ederken Norveç, rakibini 1 kez mağlup etti. İki takım arasındaki resmi karşılaşmalarda beraberlik yaşanmadı. İki ülkenin son resmi randevusu 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gerçekleşti. Portekiz, 4 Haziran 2011'de sahasında Norveç'i 1-0 mağlup etti. Norveç ise 7 Eylül 2010'da oynanan karşılaşmadan aynı skorla galip ayrıldı. İki takımın geçmişte oynadığı resmi maçların sonuçları şöyle: Tarih Karşılaşma Organizasyon 4 Haziran 2011 Portekiz 1-0 Norveç Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7 Eylül 2010 Norveç 1-0 Portekiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1 Kasım 1979 Portekiz 3-1 Norveç Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9 Mayıs 1979 Norveç 0-1 Portekiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri 12 Kasım 1967 Portekiz 2-1 Norveç Avrupa Şampiyonası Elemeleri 8 Haziran 1967 Norveç 1-2 Portekiz Avrupa Şampiyonası Elemeleri