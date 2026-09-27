Norveç, Portekiz karşılaşmasının ardından Galler deplasmanına çıkacak ve 4 Ekim'de yeniden Portekiz ile karşılaşacak.
PORTEKİZ'İN SIRADAKİ RAKİBİ DANİMARKA
Portekiz, Norveç deplasmanının ardından 1 Ekim'de Danimarka'ya konuk olacak. İki deplasman maçının ardından sahasına dönecek Portekiz, 4 Ekim'de Norveç'i ağırlayacak.
Kasım ayında ise Portekiz'i iki karşılaşma bekliyor. 14 Kasım'da Danimarka'yı konuk edecek olan Portekiz, 17 Kasım'da Galler deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak.
Cristiano Ronaldo'nun hedefi birden fazla gol atmak
NORVEÇ
Kaleci: Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.
Savunma: Leo Ostigard, David Moller Wolfe, Julian Ryerson, Marcus Pedersen, Torbjorn Heggem, Odin Bjortuft.
Orta saha: Kristoffer Ajer, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Oscar Bobb.
Forvet: Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen, Ole Didrik Blomberg, Kristian Thorstvedt, Andreas Schjelderup, Erik Botheim.
Portekiz, Norveç deplasmanının ardından Danimarka'ya konuk olacak ve ekim ayındaki son maçında Norveç'i ağırlayacak.
PORTEKİZ
Kaleci: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
Savunma: Diogo Dalot, Ruben Dias, Tomas Araujo, Nuno Tavares, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Cancelo.
Orta saha: Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha.
Forvet: Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, Joao Felix, Francisco Conceicao, Francisco Trincao, Rafael Leao, Pedro Neto.