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Norveç - Portekiz Uluslar Ligi maçı A SPOR CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta Norveç ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Stale Solbakken yönetimindeki Norveç, sahasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Portekiz'i konuk edecek. A Spor'dan yayınlanacak maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :27 Eylül 2026 , 18:10 Güncelleme Tarihi :27 Eylül 2026 , 19:14
Norveç - Portekiz Uluslar Ligi maçı A SPOR CANLI YAYIN

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'ta heyecan Norveç-Portekiz karşılaşmasıyla devam ediyor. Son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Norveç, taraftarı önünde Portekiz'i yenerek 3 puana ulaşmayı hedefliyor. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Portekiz ise deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

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Norveç - Portekiz maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Norveç, Uluslar Ligi'nde grup aşamasını Danimarka deplasmanında tamamlarken Portekiz, son maçında Galler'e konuk olacak.Norveç, Uluslar Ligi'nde grup aşamasını Danimarka deplasmanında tamamlarken Portekiz, son maçında Galler'e konuk olacak.

PORTEKİZ RESMİ MAÇLARDA ÜSTÜN

Norveç ile Portekiz, bugüne kadar hazırlık karşılaşmaları dışında 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Portekiz 5 galibiyet elde ederken Norveç, rakibini 1 kez mağlup etti. İki takım arasındaki resmi karşılaşmalarda beraberlik yaşanmadı.

İki ülkenin son resmi randevusu 2012 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde gerçekleşti. Portekiz, 4 Haziran 2011'de sahasında Norveç'i 1-0 mağlup etti. Norveç ise 7 Eylül 2010'da oynanan karşılaşmadan aynı skorla galip ayrıldı.

İki takımın geçmişte oynadığı resmi maçların sonuçları şöyle:

Tarih

Karşılaşma

Organizasyon

4 Haziran 2011

Portekiz 1-0 Norveç

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

7 Eylül 2010

Norveç 1-0 Portekiz

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

1 Kasım 1979

Portekiz 3-1 Norveç

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

9 Mayıs 1979

Norveç 0-1 Portekiz

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

12 Kasım 1967

Portekiz 2-1 Norveç

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

8 Haziran 1967

Norveç 1-2 Portekiz

Avrupa Şampiyonası Elemeleri

İki takım arasında daha önce oynanan 6 resmi maçın 5'ini Portekiz, 1'ini Norveç kazandı.İki takım arasında daha önce oynanan 6 resmi maçın 5'ini Portekiz, 1'ini Norveç kazandı.

NORVEÇ'İ GALLER VE PORTEKİZ DEPLASMANI BEKLİYOR

Norveç, Portekiz maçı sonrası 1 Ekim'de Galler'e konuk olacak. Kuzey Avrupa temsilcisi, 4 Ekim'de ise bu kez Portekiz deplasmanına çıkacak.

Kasım ayındaki karşılaşmalarına kendi sahasında başlayacak Norveç, 14 Kasım'da Galler'i ağırlayacak. Norveç, grup aşamasındaki son maçında 17 Kasım'da Danimarka'ya konuk olacak.

Norveç, Portekiz karşılaşmasının ardından Galler deplasmanına çıkacak ve 4 Ekim'de yeniden Portekiz ile karşılaşacak.Norveç, Portekiz karşılaşmasının ardından Galler deplasmanına çıkacak ve 4 Ekim'de yeniden Portekiz ile karşılaşacak.

PORTEKİZ'İN SIRADAKİ RAKİBİ DANİMARKA

Portekiz, Norveç deplasmanının ardından 1 Ekim'de Danimarka'ya konuk olacak. İki deplasman maçının ardından sahasına dönecek Portekiz, 4 Ekim'de Norveç'i ağırlayacak.

Kasım ayında ise Portekiz'i iki karşılaşma bekliyor. 14 Kasım'da Danimarka'yı konuk edecek olan Portekiz, 17 Kasım'da Galler deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak.

Cristiano Ronaldo'nun hedefi birden fazla gol atmakCristiano Ronaldo'nun hedefi birden fazla gol atmak

NORVEÇ

Kaleci: Orjan Nyland, Sander Tangvik, Egil Selvik.

Savunma: Leo Ostigard, David Moller Wolfe, Julian Ryerson, Marcus Pedersen, Torbjorn Heggem, Odin Bjortuft.

Orta saha: Kristoffer Ajer, Patrick Berg, Fredrik Aursnes, Sander Berge, Martin Odegaard, Thelo Aasgaard, Antonio Nusa, Oscar Bobb.

Forvet: Erling Haaland, Jorgen Strand Larsen, Ole Didrik Blomberg, Kristian Thorstvedt, Andreas Schjelderup, Erik Botheim.

Portekiz, Norveç deplasmanının ardından Danimarka'ya konuk olacak ve ekim ayındaki son maçında Norveç'i ağırlayacak.Portekiz, Norveç deplasmanının ardından Danimarka'ya konuk olacak ve ekim ayındaki son maçında Norveç'i ağırlayacak.

PORTEKİZ

Kaleci: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.

Savunma: Diogo Dalot, Ruben Dias, Tomas Araujo, Nuno Tavares, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Cancelo.

Orta saha: Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Joao Neves, Ruben Neves, Vitinha.

Forvet: Cristiano Ronaldo, Goncalo Ramos, Joao Felix, Francisco Conceicao, Francisco Trincao, Rafael Leao, Pedro Neto.

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