CANLI YAYIN
Geri

İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya Sukot baskını! 1143 İsrailli polis korumasında girdi

Yahudilerin Sukot Bayramı'nın ikinci gününde Mescid-i Aksa'ya yönelik kitlesel girişler yaşandı. Kudüs Valiliğinin açıklamasına göre 1143 İsrailli, İsrail polisinin yoğun koruması altında Meğaribe Kapısı'ndan gruplar halinde Aksa'ya girdi. Avlularda dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştiren grupların bitkisel adakları da içeri soktuğu belirtildi. Kudüs Valiliği, uygulamaların Mescid-i Aksa'daki tarihi ve hukuki statükonun ihlali olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya Sukot baskını! 1143 İsrailli polis korumasında girdi

Filistin topraklarını gasbeden 1143 İsrailli, Yahudilerin "Sukot" (Çardaklar) Bayramı'nın ikinci gününde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın düzenledi.

Baskının sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında düzenlendi. (Foto: AA)Baskının sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında düzenlendi. (Foto: AA)


GRUPLAR HALİNDE BASKIN

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

VALİLİK AÇIKLADI: AKSA'NIN TARİHİ VE HUKUKİ STATÜSÜNE AYKIRI

İsrailliler, Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar soktu. Kudüs Valiliği, İsrail polisinin bu adakların içeri sokulmasına engel olmadığını belirterek, uygulamaların Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olduğunu vurguladı.

Aksa'ya İsrailli baskını (Foto: AA)Aksa'ya İsrailli baskını (Foto: AA)

Mescid-i Aksa'nın avlularında ayrıca İsraillilerin Pamukçular (Kattanin) Kapısı yakınında dua edip Talmudik ritüeller gerçekleştirdiği, sözler söylediği, dans halkaları oluşturduğu ve toplu olarak yere kapanma şeklindeki ayinler yaptığı aktarıldı.

Kudüs Valiliği, daha önce yaptığı açıklamada 260 İsraillinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

İsrailliler baskın düzenledi. (Foto: AA)İsrailliler baskın düzenledi. (Foto: AA)

YAHUDİLERİN DİNİ BAYRAMLARINDA MESCİD-İ AKSA'YA BASKINLAR YOĞUNLAŞIYOR

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Yahudilerin dini bayramlarının olduğu dönemlerde Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırıyor.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Kudüs Valiliği baskının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. (Foto: AA)Kudüs Valiliği baskının uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. (Foto: AA)

Ancak İsrailliler, 2003'ten bu yana Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya Sukot baskını! 1143 İsrailli polis korumasında girdi-6 İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya Sukot baskını! 1143 İsrailli polis korumasında girdi-7 İşgalcilerden Mescid-i Aksa'ya Sukot baskını! 1143 İsrailli polis korumasında girdi-8
Pezeşkiyan'dan Mekke Savunma Anlaşması'na birlik ve ümmet vurgusu: "Müslümanların birleşmesi adına olumlu bir adım"
SONRAKİ HABER

Pezeşkiyan'dan ümmet mesajı
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler