Baskının sabah saatlerinden itibaren gruplar halinde İsrail polisinin koruması altında düzenlendi. (Foto: AA)



GRUPLAR HALİNDE BASKIN



Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail polisinin koruması altında Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya giren 1143 İsrailli, sabah saatlerinde avlularda dolaşarak dini ayin ve Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.



VALİLİK AÇIKLADI: AKSA'NIN TARİHİ VE HUKUKİ STATÜSÜNE AYKIRI

İsrailliler, Aksa'nın avlularına bitkisel adaklar soktu. Kudüs Valiliği, İsrail polisinin bu adakların içeri sokulmasına engel olmadığını belirterek, uygulamaların Mescid-i Aksa'da mevcut tarihi ve hukuki statükonun sürekli ihlali olduğunu vurguladı.