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GOL: Mexx Meerdink | Sırbistan 0-1 Hollanda

GOL: Mexx Meerdink | Sırbistan 0-1 Hollanda

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UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 ikinci maçında Hollanda, Sırbistan deplasmanında 30. dakikada Mexx Meerdink'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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