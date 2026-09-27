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GOL: Mexx Meerdink | Sırbistan 0-1 Hollanda
GOL: Mexx Meerdink | Sırbistan 0-1 Hollanda
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2026 19:44
Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2026 20:35
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UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 ikinci maçında Hollanda, Sırbistan deplasmanında 30. dakikada Mexx Meerdink'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
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San Marino - Finlandiya Uluslar Ligi maç özeti
Burak Zihni
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