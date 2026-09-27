Folarin Balogun sakatlık nedeniyle İngiliz temsilcisine imza atamamıştı FENERBAHÇE'DEN 35 MİLYON EUROLUK PLAN Yaz transfer döneminde de Balogun için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ABD'li golcü için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Everton'ın 45 milyon euroluk anlaşmadan çekilmesinin ardından Balogun'un sağlık durumunu ve Monaco'daki geleceğini yakından takip eden Fenerbahçe, transferi daha düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor.

Fenerbahçe gol yükünü sırtlaması adına Folarin Balogun'u istiyor SAĞLIK RAPORLARI MERCEK ALTINDA Fenerbahçe yönetimi, Balogun transferinde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için oyuncunun sağlık durumunu ayrıntılı biçimde inceleyecek. Sarı-lacivertliler, Monaco'dan golcünün güncel sağlık raporlarını talep etmeyi planlıyor. Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanması durumunda Balogun, İstanbul'da kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Yönetim, sağlık testlerinden olumlu sonuç alınması halinde transferi tamamlamak için mali şartlarını zorlayacak.