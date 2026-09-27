Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu! 35 milyon euro gözden çıkarıldı
Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattına önemli bir takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Monaco'nun ABD'li golcüsü Folarin Balogun için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Yönetim, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için 35 milyon euroyu gözden çıkarırken sağlık raporlarını da mercek altına alacak. İşte transferin detayları...
Vedat Muriç ve Romelu Lukaku'yu kadrosuna katarak hücum hattını güçlendiren Fenerbahçe, ocak ayındaki ara transfer dönemi için rotasını yeniden Fransa'ya çevirdi. Anderson Talisca'nın ayrılığının ardından hücumdaki alternatiflerini artırmak isteyen sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde gerçekleşmeyen bir transferi bu kez tamamlamayı hedefliyor.
Lukaku'nun henüz istenilen fiziksel seviyeye ulaşamaması nedeniyle gol yükünün büyük bölümünü Muriç'in üstlenmesi, yönetimi yeni bir forvet arayışına yöneltti. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki isim ise Monaco forması giyen Folarin Balogun.
EVERTON TRANSFERİ SAĞLIK KONTROLÜNE TAKILDI
Yaz transfer döneminin son gününde Everton'a transfer olmak üzere İngiltere'ye giden Balogun, sağlık kontrolünden geçemeyince Monaco'da kaldı. İki kulübün 45 milyon euro karşılığında anlaşmasına rağmen İngiliz ekibi, ABD'li futbolcunun sağlık durumunu gerekçe göstererek transferden vazgeçti. Bu gelişmenin ardından Monaco'ya dönen 25 yaşındaki santrfor, yeni sezonda sakatlık sorunları nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.
FENERBAHÇE'DEN 35 MİLYON EUROLUK PLAN
Yaz transfer döneminde de Balogun için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, ocak ayında yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Monaco ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan ABD'li golcü için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Everton'ın 45 milyon euroluk anlaşmadan çekilmesinin ardından Balogun'un sağlık durumunu ve Monaco'daki geleceğini yakından takip eden Fenerbahçe, transferi daha düşük bir bonservis bedeliyle tamamlamayı hedefliyor.
SAĞLIK RAPORLARI MERCEK ALTINDA
Fenerbahçe yönetimi, Balogun transferinde herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için oyuncunun sağlık durumunu ayrıntılı biçimde inceleyecek. Sarı-lacivertliler, Monaco'dan golcünün güncel sağlık raporlarını talep etmeyi planlıyor. Transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanması durumunda Balogun, İstanbul'da kapsamlı sağlık kontrollerinden geçirilecek. Yönetim, sağlık testlerinden olumlu sonuç alınması halinde transferi tamamlamak için mali şartlarını zorlayacak.
7 MAÇIN 6'SINDA FORMA GİYEMEDİ
Monaco'nun bu sezon oynadığı 7 resmi karşılaşmanın 6'sını kaçıran Balogun, sahalara Lens mücadelesiyle döndü. Karşılaşmanın son 14 dakikasında görev yapan ABD'li santrfor, yeniden formasına kavuştu. Geçtiğimiz sezonu 19 gol ve 5 asistle tamamlayan Balogun, hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekmişti. Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcunun yeniden düzenli forma giymeye başlamasını ve sağlık durumundaki gelişmeleri yakından izleyecek.
MONACO'DA AYRILIK İHTİMALİ
Monaco yönetimiyle ilişkilerinin bozulduğu ve takımdan ayrılmak istediği öğrenilen Balogun'un, kendisine gelecek tekliflerin değerlendirilmesini talep ettiği belirtildi. Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen ABD'li futbolcunun durumunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe, ocak ayında Fransız kulübüyle pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.