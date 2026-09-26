UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup mücadelesinde Slovenya, sahasında İskoçya'yı ağırladı. Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan ve Rumen hakem Horatiu Fesnic'in yönettiği karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya kontrollü başlayan iki takım, ilk yarıda rakip kalede gol aradı. İskoçya, hücum organizasyonlarıyla Slovenya savunmasını aşmaya çalışırken ev sahibi ekip de taraftarının desteğiyle rakip kaleye yöneldi. Ancak iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

İkinci devrede her iki teknik direktör de oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmaya müdahale etti. Slovenya'da Zan Vipotnik ve Sandi Lovric, İskoçya'da ise Kieran Bowie ile Ben Doak oyuna dahil oldu. Değişikliklerin ardından iki takım da galibiyet golünü arasa da eşitlik bozulmadı. Kalan dakikalarda da gol gelmeyince Slovenya ile İskoçya arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. İki ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu karşılaşmadan birer puanla ayrıldı.