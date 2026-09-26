Stozice Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.
46' İkinci yarı başladı
Slovenya ile İskoçya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İki takım da ilk 11'lerini değiştirmeden sahaya çıktı.
47' İskoçya etkili geldi
İskoçya, Jack Hendry'nin Sturm'u durdurmasıyla başlayan atakta hızlı çıktı. Sağ kanattan ilerleyen John McGinn, pasını Billy Gilmour'a aktardı. Gilmour'un Robertson'a göndermek istediği top, zeminin de etkisiyle hızlı gidince atak sona erdi.
51' McBurnie mutlak fırsatı kaçırdı
İskoçya, Oliver McBurnie ile gole çok yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan golcü futbolcu, kaleci Jan Oblak ile karşı karşıya kaldı.
Doğrudan şut çekmek yerine topu Oblak'ın yanından geçirerek boş kaleye göndermek isteyen McBurnie'nin hamlesini Sloven kaleci engelledi.
53' Gunn gole izin vermedi
Slovenya, Andraz Sporar ile etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen ortada topa dokunan Sporar'ın kaleye yönlendirdiği meşin yuvarlağı Angus Gunn kontrol etti.
57' Oblak'ın hatası gole dönüşmedi
İskoçya'nın kullandığı yüksek serbest vuruşta kaleci Jan Oblak topu elinden kaçırdı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Welsh vurdu ancak top kaleye yönelmedi.
59' Oblak'tan kritik kurtarış
İskoçya, Billy Gilmour ile gole çok yaklaştı. Oliver McBurnie ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi karşısına alan Gilmour, uzak köşeye vuruşunu yaptı.
Kaleci Jan Oblak, uzanarak topu kurtardı ve ardından kontrol etmeyi başardı.
62' McBurnie'nin kafası üstten auta çıktı
İskoçya, John McGinn'in orta sahada rakibinden sıyrılmasıyla başlayan atakta etkili geldi. Sol kanattan Robertson'ın ortasında ön direğe hareketlenen McBurnie, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
63' Slovenya'da iki değişiklik
Slovenya'da Elsnik ve Drkusic oyundan çıkarken Zec ile Zabukovnik mücadeleye dahil oldu.
İskoçya, kazanılan köşe vuruşunun ardından bir kez daha etkili olmaya çalıştı ancak ceza sahasında yükselen top kaleci Oblak'ın ellerinde kaldı.
67' İskoçya'da oyuncu değişikliği
İskoçya'da ilk kez milli formayı giyen Ure oyundan çıktı. Genç futbolcunun yerine Bowie mücadeleye dahil oldu.
69' Hickey gole yaklaştı
İskoçya, John McGinn'in kullandığı köşe vuruşunda etkili geldi. Aaron Hickey, biraz gerisine düşen topa uzanarak kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.
70' Bowie fırsatı değerlendiremedi
İskoçya, oyuna sonradan giren Bowie ile etkili geldi. Rakibinden sıyrılarak içeri hareketlenen futbolcu, kaleye şutunu çektiği sırada dengesini kaybetti. Zayıf kalan vuruşta Oblak topu kontrol etti.
73' Oblak, Bowie'ye geçit vermedi
İskoçya bir kez daha gole yaklaştı. Welsh'in savunma arkasına gönderdiği etkili pasta Bowie, kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Kalesini zamanında terk ederek açıyı daraltan Oblak, Bowie'nin vuruşunu engelleyerek topu kornere gönderdi.
74' Oblak'tan müthiş kurtarış
İskoçya, kazanılan köşe vuruşunun ardından mutlak bir fırsat daha yakaladı. Ceza sahasında yükselen Oliver McBurnie, sert bir kafa vuruşu yaptı.
Çok yakın mesafeden gelen topa refleks gösteren Jan Oblak, Slovenya'nın kalesini gole kapattı.
Aynı dakikada Slovenya'da Sporar ve Brekalo oyundan çıkarken Vipotnik ile Balkovec mücadeleye dahil oldu.
75' Cerin sarı kart gördü
Slovenya'da Adam Gnezda Cerin sarı kart gördü.
78' Bowie inanılmaz fırsatı kaçırdı
İskoçya, karşılaşmanın en net fırsatlarından birini yakaladı. Billy Gilmour'un savunma arkasına gönderdiği mükemmel pasta Bowie, tamamen boş durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı.
Ofsayt olmadığı görülen İskoç futbolcu, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.
79' İskoçya'da hücum hamlesi
İskoçya Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, beraberliği bozmak için hücum ağırlıklı bir değişikliğe gitti. Aaron Hickey oyundan çıkarken Gannon-Doak kanat bek pozisyonunda mücadeleye dahil oldu.
82' Karnicnik sarı kart gördü
İskoçya, Oliver McBurnie ile şut fırsatı yakaladı ancak Slovenya savunması vuruşu engelledi.
Pozisyonun ardından Zan Karnicnik, Andy Robertson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İskoçya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
83' İskoçya üst üste fırsatlar yakaladı
Andy Robertson'ın kullandığı serbest vuruşta Jan Oblak topa yumrukla müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Arka direkte hiçbir İskoç futbolcu bulunmayınca pozisyon değerlendirilemedi.
Atağın devamında Robertson'ın bir başka ortasında Bowie ceza sahasında yerde kalarak penaltı bekledi. Hakem oyunu sürdürürken Welsh'in uzaktan çektiği sert şut üstten auta çıktı.
85' İskoçya baskısını sürdürdü
İskoçya'da Andy Robertson, sol kanattan ceza sahasına girerek yerden ortasını yaptı ancak Slovenya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Pozisyonun ardından Billy Gilmour'a yaptığı faul nedeniyle Lovric sarı kart gördü.
89' Karşılaşmanın temposu düştü
İkinci yarı boyunca galibiyet golü için baskı kuran İskoçya, son dakikalarda hücumdaki temposunu kaybetti. Slovenya ise savunmada kontrolü sağlayarak rakibinin ataklarını karşılamayı sürdürdü.
90' Maçın sonuna 2 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi. Slovenya, Sturm ile hızlı hücuma çıkmaya çalıştı ancak futbolcu topu oyun alanında tutamadı.
90+2' İskoçya'nın son atağı Oblak'ta kaldı
İskoçya, uzatma dakikalarında bir kez daha Slovenya kalesine yüklendi. Konuk ekibin ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Jan Oblak kontrol etti.
Maç sonucu | Slovenya 0-0 İskoçya
Slovenya ile İskoçya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda Slovenya'nın Sporar ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken Drkusic'in kafa vuruşu direğe takıldı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan İskoçya, McBurnie, Gilmour ve Bowie ile önemli fırsatlar yakaladı. Slovenya kalecisi Jan Oblak yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kalesini gole kapatırken iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.
Bostjan Cesar yönetimindeki Slovenya, taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.
İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.
İskoçya, deplasmanda galibiyet için mücadele etmesine rağmen aradığı golü bulamadı.
SLOVENYA KADROSU
Kaleciler: Jan Oblak, Matevz Vidovsek, Igor Vekic;
Savunma: Jaka Bijol, Jost Urbancic, Vanja Drkusic, David Brekalo, David Zek, Zan Karnicnik, Srdan Kuzmic, Erik Janza, Jure Balkovec;
Orta saha: Timi Max Elsnik, Benjamin Verbic, Adam Gnezda Cerin, Sandi Lovric, Tomi Horvat, Tamar Svetlin, Mark Zabukovnik, Tjas Begic;
Forvet: Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Danijel Sturm, Aljosa Matko, Zan Celar.
Slovenya'nın deneyimli kalecisi Jan Oblak, İskoçya karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.
İSKOÇYA KADROSU
Kaleciler: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City);
Savunma: Luis Binks (Brondby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Stephen Welsh (Swansea City);
Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers), Josh McPake (Hearts), Lennon Miller (Udinese);
Forvet: Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla), James Wilson (Hearts).