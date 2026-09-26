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Ljubljana'da sessizlik! Slovenya ile İskoçya Uluslar Ligi'nde yenişemedi

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Slovenya ile İskoçya karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınlanan mücadelede iki takım da gol bulamadı ve karşılaşma 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 09:00 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 18:28
Ljubljana’da sessizlik! Slovenya ile İskoçya Uluslar Ligi’nde yenişemedi

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup mücadelesinde Slovenya, sahasında İskoçya'yı ağırladı. Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda oynanan ve Rumen hakem Horatiu Fesnic'in yönettiği karşılaşmada iki takım da sahadan galibiyetle ayrılamadı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmaya kontrollü başlayan iki takım, ilk yarıda rakip kalede gol aradı. İskoçya, hücum organizasyonlarıyla Slovenya savunmasını aşmaya çalışırken ev sahibi ekip de taraftarının desteğiyle rakip kaleye yöneldi. Ancak iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika golsüz eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DA EŞİTLİK BOZULMADI

İkinci devrede her iki teknik direktör de oyuncu değişiklikleriyle karşılaşmaya müdahale etti. Slovenya'da Zan Vipotnik ve Sandi Lovric, İskoçya'da ise Kieran Bowie ile Ben Doak oyuna dahil oldu. Değişikliklerin ardından iki takım da galibiyet golünü arasa da eşitlik bozulmadı. Kalan dakikalarda da gol gelmeyince Slovenya ile İskoçya arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. İki ekip, UEFA Uluslar Ligi'ndeki bu karşılaşmadan birer puanla ayrıldı.

Slovenya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup mücadelesinde Ljubljana'da kozlarını paylaştı.Slovenya ile İskoçya, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup mücadelesinde Ljubljana'da kozlarını paylaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Slovenya ile İskoçya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk anlarında Jack Hendry'nin Andres Vombergar Sturm'a yaptığı sert müdahalenin ardından Slovenya serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına gönderilen ortada ilk kez milli formayı giyen Welsh, topu kornere gönderdi.

3' Slovenya baskılı başladı

Slovenya, köşe vuruşunun ardından baskısını sürdürdü. Ev sahibi ekibin kullandığı uzun taç atışında kaleci Angus Gunn, topu ikinci hamlesinde kontrol etti.

4' Ure ilk atağını geliştirdi

İskoçya'da ilk kez milli formayı giyen Ure, topla ilerleyerek rakip savunmayı zorladı. Genç futbolcunun koşusu Slovenya savunmasının müdahalesiyle sona ererken hakem oyunu devam ettirdi.

5' McBurnie topu sakladı

İskoçya'nın ileriye gönderdiği uzun top Oliver McBurnie'nin başının arkasına çarptı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonun devamında fiziksel üstünlüğünü kullanarak rakibinin önüne geçti ve topu takımında tuttu.

8' Slovenya'nın golü iptal edildi

Slovenya, Andraz Sporar ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. İskoçya savunmasının arkasına sarkan Sturm'un hazırladığı pozisyonda Sporar düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Yardımcı hakem, atağın başlangıcında Sturm'un ofsaytta olduğunu tespit etti.

9' Hickey'nin şutu engellendi

İskoçya, sol kanattan geliştirdiği hızlı atakla etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen ortanın savunmadan sekmesiyle top Aaron Hickey'nin önünde kaldı. Hickey'nin gelişine yaptığı vuruş savunmadan döndü.

Ancak pozisyon öncesinde McBurnie'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle oyun durduruldu.

11' Hendry'den kritik müdahale

Slovenya gole yaklaştı. Robertson'ın arkasındaki boşluğa hareketlenen Matko, ceza sahasına girerek topu Sturm'a çevirdi. Jack Hendry son anda araya girerek önemli bir gol fırsatını önledi.

14' Slovenya mutlak fırsatı kaçırdı

Slovenya bir kez daha İskoçya savunmasının arkasına sarktı. Geniş bir boşluk bulan Sturm'un geliştirdiği atakta Sporar, ön direğe doğru hareketlenerek kale önünde topla buluştu.

Sporar'ın uzak köşeye göndermek istediği topa istediği gibi dokunamamasının ardından Matko da meşin yuvarlağa yetişemedi.

15' Slovenya baskısını sürdürdü

Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında Slovenya, İskoçya savunmasının arkasındaki boşlukları değerlendirerek üst üste gol fırsatları yakaladı. Konuk ekip ise rakibinin hızlı hücumlarını durdurmakta zorlandı.

18' İskoçya oyunda denge kurmaya çalıştı

İskoçya, ilk bölümdeki baskının ardından topa daha fazla sahip olmaya başladı. Konuk ekip, geriye dönük paslarla oyunun temposunu düşürerek Slovenya'nın baskısını kırmaya çalıştı.

19' Hendry'den bir faul daha

İskoçya'da Jack Hendry, zamanlamasını ayarlayamadığı müdahaleyle rakibine faul yaptı. Hakem pozisyonun ardından oyunu durdurdu.

21' İskoçya rakip sahaya yerleşti

İskoçya, Slovenya yarı alanında kazandığı topun ardından pas yaparak hücum geliştirmeye çalıştı. Konuk ekip bu pozisyonda gol fırsatı üretemese de rakip sahadaki etkinliğini artırdı.

Slovenya ile İskoçya 0-0 berabere kaldıSlovenya ile İskoçya 0-0 berabere kaldı

25' İskoçya topun kontrolünü ele aldı

İlk dakikalarda Slovenya'nın hızlı atakları karşısında zorlanan İskoçya, topa daha fazla sahip olarak oyunda denge kurdu. Konuk ekibin rakip yarı alana yerleşmesiyle Slovenya'nın savunma arkasına gönderdiği uzun toplar azaldı.

27' Ure'nin ortası Oblak'ta kaldı

İskoçya, Aaron Hickey'nin ayağının dışıyla gönderdiği pasın ardından sol kanattan etkili geldi. Topla buluşan Ure, ceza sahasında pas verecek takım arkadaşını bulamayınca ortasını yaptı.

Savunmadan seken meşin yuvarlak kaleci Jan Oblak'ın ellerinde kaldı.

28' Slovenya duran topu değerlendiremedi

Slovenya, kazandığı serbest vuruşu kısa pasla kullandı. Cerin'in ceza sahasına gönderdiği orta hiçbir futbolcuya ulaşmadan oyun alanını terk etti.

32' Matko'nun şutu auta çıktı

Slovenya, İskoçya savunmasının sol tarafındaki boşluğu değerlendirerek etkili geldi. Robertson'ın içeri hareketlenmesiyle kanatta alan bulan Matko, ceza sahasına girerek yakın direğe vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.

33' Slovenya direğe takıldı

Slovenya, köşe vuruşunun ardından gole çok yaklaştı. Sol taraftan yapılan ortada ön direğe hareketlenen Drkusic, Ure'nin önüne geçerek kafa vuruşunu yaptı.

Meşin yuvarlak direğin dışına çarparak auta çıktı.

36' Robertson sarı kart gördü

İskoçya kaptanı Andy Robertson ile Slovenya'dan Matko arasında topsuz alanda gerginlik yaşandı. Hakem, pozisyonun ardından Robertson'a sarı kart gösterdi.

37' İskoçya'da savunma tehlikeyi önledi

Slovenya'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Angus Gunn kalesini terk etti ancak topa ulaşamadı. İskoçya savunmasının pozisyonunu koruduğu atakta ofsayt bayrağı kalktı.

40' İskoçya etkili geldi

İskoçya, sol kanattan başlattığı atağı paslarla sağ tarafa taşıdı. Ceza sahasının hemen önünde boş alan bulan Jack Hendry, şut çekecekmiş gibi yaparak McBurnie'ye ara pas göndermek istedi.

Ancak McBurnie'nin hazırlıksız yakalandığı pozisyonda Slovenya savunması topu uzaklaştırdı.

43' Hickey'nin şutu engellendi

İskoçya gole yaklaştı. Orta sahada fiziksel üstünlüğünü kullanarak topu saklayan John McGinn, pasını sol kanattaki Ure'ye aktardı. Ure'nin Robertson'a bıraktığı topun ardından ceza sahasına orta yapıldı.

McBurnie'nin kontrol ederek geriye çıkardığı topa Aaron Hickey sert vurdu ancak Slovenya savunması şutu engelledi.

45' Ure direğe takıldı

İskoçya, ilk yarının son anlarında gole çok yaklaştı. Milli takımdaki ilk maçına çıkan Ure, takım arkadaşının bindirmesini değerlendirerek ceza sahası dışında kendisine şut açısı yarattı.

Yaklaşık 20 metreden yerden yaptığı vuruşta kaleci Jan Oblak uzanmasına rağmen topa yetişemedi. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Slovenya 0-0 İskoçya

Slovenya ile İskoçya arasındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin Sporar ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken Drkusic'in kafa vuruşu direğe takıldı.

İlk bölümde Slovenya'nın baskısı karşısında zorlanan İskoçya, devrenin son dakikalarında oyunun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, 45. dakikada Ure'nin direğe çarpan şutuyla gole çok yaklaştı.

Stozice Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.Stozice Stadı'nın ev sahipliği yaptığı karşılaşmada taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

46' İkinci yarı başladı

Slovenya ile İskoçya arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı. İki takım da ilk 11'lerini değiştirmeden sahaya çıktı.

47' İskoçya etkili geldi

İskoçya, Jack Hendry'nin Sturm'u durdurmasıyla başlayan atakta hızlı çıktı. Sağ kanattan ilerleyen John McGinn, pasını Billy Gilmour'a aktardı. Gilmour'un Robertson'a göndermek istediği top, zeminin de etkisiyle hızlı gidince atak sona erdi.

51' McBurnie mutlak fırsatı kaçırdı

İskoçya, Oliver McBurnie ile gole çok yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan golcü futbolcu, kaleci Jan Oblak ile karşı karşıya kaldı.

Doğrudan şut çekmek yerine topu Oblak'ın yanından geçirerek boş kaleye göndermek isteyen McBurnie'nin hamlesini Sloven kaleci engelledi.

53' Gunn gole izin vermedi

Slovenya, Andraz Sporar ile etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen ortada topa dokunan Sporar'ın kaleye yönlendirdiği meşin yuvarlağı Angus Gunn kontrol etti.

57' Oblak'ın hatası gole dönüşmedi

İskoçya'nın kullandığı yüksek serbest vuruşta kaleci Jan Oblak topu elinden kaçırdı. Boşta kalan meşin yuvarlağa Welsh vurdu ancak top kaleye yönelmedi.

59' Oblak'tan kritik kurtarış

İskoçya, Billy Gilmour ile gole çok yaklaştı. Oliver McBurnie ile yaptığı verkaçın ardından kaleyi karşısına alan Gilmour, uzak köşeye vuruşunu yaptı.

Kaleci Jan Oblak, uzanarak topu kurtardı ve ardından kontrol etmeyi başardı.

62' McBurnie'nin kafası üstten auta çıktı

İskoçya, John McGinn'in orta sahada rakibinden sıyrılmasıyla başlayan atakta etkili geldi. Sol kanattan Robertson'ın ortasında ön direğe hareketlenen McBurnie, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

63' Slovenya'da iki değişiklik

Slovenya'da Elsnik ve Drkusic oyundan çıkarken Zec ile Zabukovnik mücadeleye dahil oldu.

İskoçya, kazanılan köşe vuruşunun ardından bir kez daha etkili olmaya çalıştı ancak ceza sahasında yükselen top kaleci Oblak'ın ellerinde kaldı.

67' İskoçya'da oyuncu değişikliği

İskoçya'da ilk kez milli formayı giyen Ure oyundan çıktı. Genç futbolcunun yerine Bowie mücadeleye dahil oldu.

69' Hickey gole yaklaştı

İskoçya, John McGinn'in kullandığı köşe vuruşunda etkili geldi. Aaron Hickey, biraz gerisine düşen topa uzanarak kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.A Spor ekranlarından canlı yayınlanan mücadele, başladığı gibi golsüz beraberlikle tamamlandı.

70' Bowie fırsatı değerlendiremedi

İskoçya, oyuna sonradan giren Bowie ile etkili geldi. Rakibinden sıyrılarak içeri hareketlenen futbolcu, kaleye şutunu çektiği sırada dengesini kaybetti. Zayıf kalan vuruşta Oblak topu kontrol etti.

73' Oblak, Bowie'ye geçit vermedi

İskoçya bir kez daha gole yaklaştı. Welsh'in savunma arkasına gönderdiği etkili pasta Bowie, kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Kalesini zamanında terk ederek açıyı daraltan Oblak, Bowie'nin vuruşunu engelleyerek topu kornere gönderdi.

74' Oblak'tan müthiş kurtarış

İskoçya, kazanılan köşe vuruşunun ardından mutlak bir fırsat daha yakaladı. Ceza sahasında yükselen Oliver McBurnie, sert bir kafa vuruşu yaptı.

Çok yakın mesafeden gelen topa refleks gösteren Jan Oblak, Slovenya'nın kalesini gole kapattı.

Aynı dakikada Slovenya'da Sporar ve Brekalo oyundan çıkarken Vipotnik ile Balkovec mücadeleye dahil oldu.

75' Cerin sarı kart gördü

Slovenya'da Adam Gnezda Cerin sarı kart gördü.

78' Bowie inanılmaz fırsatı kaçırdı

İskoçya, karşılaşmanın en net fırsatlarından birini yakaladı. Billy Gilmour'un savunma arkasına gönderdiği mükemmel pasta Bowie, tamamen boş durumda kaleciyle karşı karşıya kaldı.

Ofsayt olmadığı görülen İskoç futbolcu, müsait pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.

79' İskoçya'da hücum hamlesi

İskoçya Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, beraberliği bozmak için hücum ağırlıklı bir değişikliğe gitti. Aaron Hickey oyundan çıkarken Gannon-Doak kanat bek pozisyonunda mücadeleye dahil oldu.

82' Karnicnik sarı kart gördü

İskoçya, Oliver McBurnie ile şut fırsatı yakaladı ancak Slovenya savunması vuruşu engelledi.

Pozisyonun ardından Zan Karnicnik, Andy Robertson'a yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İskoçya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

83' İskoçya üst üste fırsatlar yakaladı

Andy Robertson'ın kullandığı serbest vuruşta Jan Oblak topa yumrukla müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı. Arka direkte hiçbir İskoç futbolcu bulunmayınca pozisyon değerlendirilemedi.

Atağın devamında Robertson'ın bir başka ortasında Bowie ceza sahasında yerde kalarak penaltı bekledi. Hakem oyunu sürdürürken Welsh'in uzaktan çektiği sert şut üstten auta çıktı.

85' İskoçya baskısını sürdürdü

İskoçya'da Andy Robertson, sol kanattan ceza sahasına girerek yerden ortasını yaptı ancak Slovenya savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Pozisyonun ardından Billy Gilmour'a yaptığı faul nedeniyle Lovric sarı kart gördü.

89' Karşılaşmanın temposu düştü

İkinci yarı boyunca galibiyet golü için baskı kuran İskoçya, son dakikalarda hücumdaki temposunu kaybetti. Slovenya ise savunmada kontrolü sağlayarak rakibinin ataklarını karşılamayı sürdürdü.

90' Maçın sonuna 2 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika ilave edildi. Slovenya, Sturm ile hızlı hücuma çıkmaya çalıştı ancak futbolcu topu oyun alanında tutamadı.

90+2' İskoçya'nın son atağı Oblak'ta kaldı

İskoçya, uzatma dakikalarında bir kez daha Slovenya kalesine yüklendi. Konuk ekibin ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Jan Oblak kontrol etti.

Maç sonucu | Slovenya 0-0 İskoçya

Slovenya ile İskoçya arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi golsüz eşitlikle sona erdi. İlk yarıda Slovenya'nın Sporar ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle iptal edilirken Drkusic'in kafa vuruşu direğe takıldı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan İskoçya, McBurnie, Gilmour ve Bowie ile önemli fırsatlar yakaladı. Slovenya kalecisi Jan Oblak yaptığı kritik kurtarışlarla takımının kalesini gole kapatırken iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

Bostjan Cesar yönetimindeki Slovenya, taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.Bostjan Cesar yönetimindeki Slovenya, taraftarı önünde çıktığı karşılaşmadan bir puanla ayrıldı.

İSKOÇYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İskoçya ise ikinci maçını 29 Eylül'de İsviçre'ye karşı sahasında oynayacak. Sebastien Pocognoli'nin ekibi 3 Ekim'de Kuzey Makedonya'ya konuk olacak, 6 Ekim'de Slovenya'yı ağırlayacak. İskoçya'nın kasım ayındaki son iki karşılaşmasında rakipleri Kuzey Makedonya ve İsviçre olacak.

İskoçya, deplasmanda galibiyet için mücadele etmesine rağmen aradığı golü bulamadı.İskoçya, deplasmanda galibiyet için mücadele etmesine rağmen aradığı golü bulamadı.

SLOVENYA KADROSU

Kaleciler: Jan Oblak, Matevz Vidovsek, Igor Vekic;

Savunma: Jaka Bijol, Jost Urbancic, Vanja Drkusic, David Brekalo, David Zek, Zan Karnicnik, Srdan Kuzmic, Erik Janza, Jure Balkovec;

Orta saha: Timi Max Elsnik, Benjamin Verbic, Adam Gnezda Cerin, Sandi Lovric, Tomi Horvat, Tamar Svetlin, Mark Zabukovnik, Tjas Begic;

Forvet: Andraz Sporar, Zan Vipotnik, Danijel Sturm, Aljosa Matko, Zan Celar.

Slovenya'nın deneyimli kalecisi Jan Oblak, İskoçya karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.Slovenya'nın deneyimli kalecisi Jan Oblak, İskoçya karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.

İSKOÇYA KADROSU

Kaleciler: Scott Bain (Falkirk), Angus Gunn (San Jose Earthquakes), Liam Kelly (Rangers), Jon McCracken (Bradford City);

Savunma: Luis Binks (Brondby), Josh Doig (Sassuolo), Colby Donovan (Celtic), Luke Graham (Stoke City), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Aaron Hickey (Brentford), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Nathan Patterson (Torino), Andy Robertson (Tottenham Hotspur), Stephen Welsh (Swansea City);

Orta saha: Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Billy Gilmour (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Kristi Montgomery (Blackburn Rovers), Josh McPake (Hearts), Lennon Miller (Udinese);

Forvet: Kieron Bowie (Sassuolo), Findlay Curtis (Rangers), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Oli McBurnie (Hull City), Robbie Ure (Sevilla), James Wilson (Hearts).

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