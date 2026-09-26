Vanlı Kara Haydar'a ikinci operasyon: Otoparktaki araçlardan servet çıktı
"Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan’ın İstanbul Maslak'taki bir otoparkta gizlediği servet ele geçirildi. Gece yarısı düzenlenen operasyonda 2 lüks araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 934 milyon Türk lirasını bulan euro ve dolar banknotları çıktı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, devasa nakit paranın kaynağına ilişkin çok yönlü inceleme sürüyor.
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan ve Çağla Öz'ün lüks düğünü sonrası başlatılan "kara para aklama" soruşturması derinleşiyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dosya kapsamında harekete geçen Ankara KOM ekipleri, İstanbul'da belirlenen kritik bir adrese operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında adli sürecin çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.
PARALAR MASLAK'TAKİ ARAÇLARDAN ÇIKTI
Saha ve istihbarat çalışmaları neticesinde Tançalan'a ait kayıt dışı paraların İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maslak Mahallesi'nde yer alan bir otoparktaki araçlarda gizlendiği tespit edildi.
Ekipler, 26 Eylül 2026 günü saat 02.00 sıralarında belirlenen adrese baskın yaptı. Paraların saklandığı tespit edilen 2 otomobilde yapılan detaylı aramalarda, tamamı yüksek kupürlü banknotlardan oluşan devasa miktarda euro ve dolar ele geçirildi.
DEĞERİ 934 MİLYON!
Arama neticesinde araç bagajlarından çıkan nakit paraların dökümü şu şekilde kayıtlara geçti:
- 500 Euro: 20 bin adet (10 milyon euro)
- 200 Euro: 29 bin 300 adet (5 milyon 860 bin euro)
- 100 Euro: 3 bin 200 adet (320 bin euro)
- 50 Euro: 5 bin 200 adet (260 bin euro)
- 100 Dolar: 7 bin adet (700 bin dolar)
Ele geçirilen toplam 57 bin 700 adet euro banknotunun Türk lirası karşılığının 919,3 milyon TL, 7 bin adet 100 dolarlık banknotun ise 34,259 milyon TL olduğu belirlendi. Böylece 2 araçtan çıkan toplam 64 bin 700 adet banknotun piyasa değerinin yaklaşık 934 milyon Türk lirasına ulaştığı rapor edildi.
ARAÇLARA EL KONULDU, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Nakit paraların taşınması ve saklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 lüks otomobile el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ele geçirilen paranın kaynağı, hangi mali trafiğe dayandığı ve kara para aklama ağındaki yeri çok yönlü olarak incelenmeye devam ediyor.
VANLI KARA HAYDAR SORUŞTURMASI
Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, fenomen Çağla Öz ile Van'da düzenlediği görkemli düğünde takılan kilolarca altın, döviz ve milyonlarca liralık nakit paranın yanı sıra lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından başlatılan soruşturmada tutuklandı. 2020 yılından bu yana resmi kanallara yaklaşık 74 bin lira gibi düşük bir gelir beyan etmesine karşın banka hesaplarında 200 milyon lirayı aşan şüpheli bir para trafiği saptanan Tançalan ile eşi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde geline takılan 97 parça takının 76'sının altın olmadığı, sahte ve imitasyon ürünlerden oluştuğu belgelendi.