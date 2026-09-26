Vanlı Kara Haydar'a yönelik operasyonda ele geçirilen paralar (Foto: Takvim)

ARAÇLARA EL KONULDU, 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Nakit paraların taşınması ve saklanmasında kullanıldığı değerlendirilen 2 lüks otomobile el konulurken, olayla bağlantılı 1 şüpheli gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ele geçirilen paranın kaynağı, hangi mali trafiğe dayandığı ve kara para aklama ağındaki yeri çok yönlü olarak incelenmeye devam ediyor.

VANLI KARA HAYDAR SORUŞTURMASI

Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, fenomen Çağla Öz ile Van'da düzenlediği görkemli düğünde takılan kilolarca altın, döviz ve milyonlarca liralık nakit paranın yanı sıra lüks yaşam paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmesinin ardından başlatılan soruşturmada tutuklandı. 2020 yılından bu yana resmi kanallara yaklaşık 74 bin lira gibi düşük bir gelir beyan etmesine karşın banka hesaplarında 200 milyon lirayı aşan şüpheli bir para trafiği saptanan Tançalan ile eşi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde geline takılan 97 parça takının 76'sının altın olmadığı, sahte ve imitasyon ürünlerden oluştuğu belgelendi.