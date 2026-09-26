ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Konya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türktaş, ifade ve sorgu işlemleri için soruşturmanın ana merkezi olan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi.

CHP-YENİ PARTİ HATTINDAKİ İLK SKANDAL DEĞİL

Öte CHP-Yeni Parti hattındaki uyuşturucu skandalları bu olayla sınırlı değil. Daha önce CHP İzmit İlçe Başkanlığı görevini yapan daha sonra Yeni Parti'ye geçen Gökhan Ercan ile İzmit Belediyesi CHP Meclis Üyesi Hamit İlker Ulusoy'un uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı. Benzer şekilde görevden uzaklaştırılan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlenmişti. Denizli'nin Kale ilçesinde CHP İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin evine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri bahçede ekili 20 kök kenevir, esrar ve hassas terazi ele geçirmişti.