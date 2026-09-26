Yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli deniz dibi tarama gemisi UAB Mavi Vatan denizle buluştu. Yerli tarama gemisi suya indirildi Emici tarama gemisi UAB Mavi Vatan İnşa sürecine ve projenin stratejik önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UUAB Mavi Vatan'ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Geminin teknik kabiliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz." dedi.