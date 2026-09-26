Türk tersanelerinde bir ilk: Emici tarama gemisi UAB Mavi Vatan denizle buluştu
Türkiye, deniz dibi temizleme ve tarama teknolojilerinde tarihi bir adıma imza atarak yerli imkanlarla inşa edilen ilk emici özellikli gemisi UAB Mavi Vatan'ı suya indirdi. 85 metre boya ve tam otomasyon sistemine sahip dev gemi, körfezlerin temizliğini milli kaynaklarla yürütecek. UAB Mavi Vatan seyir tecrübelerinin tamamlanmasının ardından hizmete girecek.
Yerli dizaynla Türk tersanelerinde ilk kez inşa edilen emici özellikli deniz dibi tarama gemisi UAB Mavi Vatan denizle buluştu.Yerli tarama gemisi suya indirildi
İnşa sürecine ve projenin stratejik önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "10 Nisan 2025 tarihinde ilk blok kaynağını yaptığımız yeni tip emici deniz dibi tarama gemimiz UUAB Mavi Vatan'ı suya indirdik. Yerli dizaynımızla Türk tersanelerinde ilk kez emici özellikli tarama gemisi inşa ettik." ifadelerini kullandı.
TEKNİK ÖZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKIYOR
Geminin teknik kabiliyetleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Uraloğlu, "Gemimiz 85 metre boya, 20 metre tarama derinliğine ve 2 bin metreküp kapasiteye sahip. Özellikle körfezlerimizdeki tarama ve temizlik çalışmalarını Bakanlığımıza ait kendi millî gemimizle gerçekleştirebileceğiz." dedi.
SEYİR HALİNDEYKEN TARAMA YAPABİLECEK
UAB Mavi Vatan'ın modern teknolojisine ve sunduğu operasyonel kolaylıklara da dikkat çeken Uraloğlu, "UAB Mavi Vatan, tam otomasyon özelliği sayesinde seyir halindeyken de tarama yapabilecek. Gemimizi birkaç aylık seyir tecrübesinin ardından hizmete alacağız." açıklamasında bulundu.