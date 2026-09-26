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Fenerbahçe'de deprem! FIFA transfer yasağı kararını açıkladı

FIFA, Fenerbahçe'ye 3 dönem transfer yasağı getirdi. Sarı-lacivertli kulübün cezası 25 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken ilgili borcun ödenmesi durumunda yasağın kaldırılabileceği öğrenildi. FIFA'nın listesinde Pendikspor da yer aldı.

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Fenerbahçe'de deprem! FIFA transfer yasağı kararını açıkladı

Fenerbahçe, FIFA'nın transfer yasağı uyguladığı kulüpler arasına girdi. FIFA'nın resmi internet sitesinde yayımlanan Kayıt Yasağı Listesi'ne göre sarı-lacivertlilere 25 Eylül 2026 başlangıç tarihli, 3 transfer dönemini kapsayan oyuncu tescil yasağı getirildi.

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BORÇ ÖDENİRSE YASAK KALDIRILABİLECEK

Fenerbahçe'ye uygulanan yaptırımın ilgili mali yükümlülüğün yerine getirilmesi halinde kaldırılabileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulübün söz konusu borcu ödemesi durumunda 3 dönemlik transfer yasağının sona erdirilmesi mümkün olacak.

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PENDİKSPOR'A DA 3 DÖNEM CEZA

FIFA'nın Kayıt Yasağı Listesi'nde Fenerbahçe'nin yanı sıra Pendikspor da yer aldı. Trendyol 1. Lig ekibine de 25 Eylül 2026 başlangıç tarihli 3 dönem transfer yasağı uygulandı.

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