Teknoloji milyarderleri Beyaz Saray'da Trump ve Şi Cinping ile bir araya geldi. Fotoğraf: Reuters

BM'DE YAPAY ZEKA KOALİSYONU ÇAĞRISI

Öncü yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması yönündeki küresel çağrıların arttığı bir dönemde OpenAI'dan Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei, bu hafta BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptıkları konuşmada, ABD'ye yapay zeka güvenlik standartlarını belirleyecek uluslararası bir koalisyona liderlik etmesi çağrısında bulundular.

Ancak Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta New York'ta yaptığı görüşme, teknolojiyi dizginlemeye yönelik herhangi bir anlamlı taahhüt ortaya koyamadı.



"HİÇ KİMSE ÖZ DENETİMİN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR"

Gates röportajda Washington'ın yapay zekadaki gelişmeleri denetlemek ve güvenlik önlemleri almak için federal düzeyde yasa çıkarmasının "kesinlikle" gerektiğini söyledi ve "Hiç kimse öz denetimin yeterli olduğunu düşünmüyor." diyerek çıkarılacak yasaların "sektöre küçük bir bürokratik yük getireceğini, ancak yaptıklarını dramatik bir şekilde yavaşlatmayacağını" belirtti.

Gates, yapay zekanın teröristler ya da kural tanımaz devletler tarafından yakın vadede kötüye kullanılma ihtimali ile, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon gibi güvenlik savunucularının dile getirdiği uzun vadeli "varoluşsal risk" uyarıları arasında bir ayrım yaptı. Coxon, pek çok yapay zeka geliştiricisinin bu teknolojinin "on yılın sonuna kadar hepimizi yok edebileceğine" inandığını belirtmişti.

Gates'in bu son uyarısı, 6 bin kelimelik makalesinde istihdam piyasasında büyük bir altüst oluş öngörmesinden ve politikacılara bazı mesleklerin "yalnızca insanlara ayrılması" çağrısı yapmasından bir ay sonra geldi.

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