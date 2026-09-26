Bill Gates'ten yapay zeka uyarısı: "1 milyar insan ölebilir"
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, yapay zekanın kötü niyetli ellerde bir milyar insanın ölümüne yol açabilecek kadar güçlü bir silaha dönüşebileceği uyarısında bulunarak acil federal düzenleme çağrısı yaptı. OpenAI ve Anthropic gibi dev şirketlerin karıştığı son siber güvenlik skandallarıyla alevlenen tartışmalar sürerken Gates, sektörün öz denetime bırakılamayacağını vurguladı.
Yapay zekanın dünyayı yok edebileceğine yönelik tartışmalar devam ederken Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten gündeme damga vuran bir açıklama geldi.
BILL GATES'TEN YAPAY ZEKA UYARISI
Bill Gates, yapay zekanın yanlış ellere düşmesi halinde bir milyar insanı öldürebilecek kadar güçlü olduğu konusunda uyarıda bulundu ve teknolojinin hükümet tarafından daha sıkı bir şekilde düzenlenmesi için çağrı yaptı.
"1 MİLYAR İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇABİLİR"
NBC News'e konuşan Gates, "Yapay zeka, bir milyar insanın ölümüne yol açabilecek olayları tetikleyecek kadar güçlü. Yani insanlığın tamamına ulaşmak her ne kadar zor olsa da, kötü niyetli kişilerin son teknoloji yapay zeka araçlarıyla birleştiğinde ortaya çıkardığı güç kadar güçlü başka hiçbir silah asla var olmamıştı." dedi.
YAPAY ZEKA TARTIŞMALARI ALEVLENDİ
OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka şirketlerinde son dönemde patlak veren siber güvenlik olaylarının ardından yapay zeka güvenliği tartışması alevlendi.
Bu hafta, bir OpenAI sisteminin Avustralya kamu sağlığı hizmetine ait bir web sitesini hacklediği ortaya çıktı. Merkezi San Francisco'da bulunan şirket, saldırının üzerinden aylar geçmesine rağmen durumu ülkenin hükümetine bildirmemişti. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese bunu "açıkça kabul edilemez" olarak nitelendirdi.
Anthropic ise İran destekli Husiler olduğu düşünülen Yemenli militanların, balistik füzeler için rehberlik, kontrol ve seyrüsefer yazılımı geliştirmek amacıyla Claude yapay zeka modelini kullanmaya çalıştığını açıkladı.
BM'DE YAPAY ZEKA KOALİSYONU ÇAĞRISI
Öncü yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılması yönündeki küresel çağrıların arttığı bir dönemde OpenAI'dan Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei, bu hafta BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptıkları konuşmada, ABD'ye yapay zeka güvenlik standartlarını belirleyecek uluslararası bir koalisyona liderlik etmesi çağrısında bulundular.
Ancak Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bu hafta New York'ta yaptığı görüşme, teknolojiyi dizginlemeye yönelik herhangi bir anlamlı taahhüt ortaya koyamadı.
"HİÇ KİMSE ÖZ DENETİMİN YETERLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYOR"
Gates röportajda Washington'ın yapay zekadaki gelişmeleri denetlemek ve güvenlik önlemleri almak için federal düzeyde yasa çıkarmasının "kesinlikle" gerektiğini söyledi ve "Hiç kimse öz denetimin yeterli olduğunu düşünmüyor." diyerek çıkarılacak yasaların "sektöre küçük bir bürokratik yük getireceğini, ancak yaptıklarını dramatik bir şekilde yavaşlatmayacağını" belirtti.
Gates, yapay zekanın teröristler ya da kural tanımaz devletler tarafından yakın vadede kötüye kullanılma ihtimali ile, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon gibi güvenlik savunucularının dile getirdiği uzun vadeli "varoluşsal risk" uyarıları arasında bir ayrım yaptı. Coxon, pek çok yapay zeka geliştiricisinin bu teknolojinin "on yılın sonuna kadar hepimizi yok edebileceğine" inandığını belirtmişti.
Gates'in bu son uyarısı, 6 bin kelimelik makalesinde istihdam piyasasında büyük bir altüst oluş öngörmesinden ve politikacılara bazı mesleklerin "yalnızca insanlara ayrılması" çağrısı yapmasından bir ay sonra geldi.