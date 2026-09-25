"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Ay-yıldızlıların ortaya koyduğu fiziksel mücadeleye de değinen Zidane, "Türkiye çok iyi bir takım. Fiziksel oynadılar. Karşılık vermek istedik. Oyun düzenimizi de hiç bozmadık." diye konuştu.