A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Fransa'ya Kylian Mbappe'nin attığı golle 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane'ın Türkiye'nin oyun planına ilişkin açıklamada bulundu. Fransız çalıştırıcı, Türk basınından yalnızca takvim.com.tr'nin sorusunu yanıtlayarak galibiyetin taktiksel ayrıntılarını paylaştı.
Editörümüz Görkem Ağgündüz, basın toplantısında Zidane'a Türkiye'nin alışılmışın dışına çıkarak üçlü savunmayla sahaya başlamasını sordu. Ağgündüz, "Türkiye bugün alışık olmadığımız şekilde üçlü savunmayla çıktı maça. Bu durum sizin maç önü planlarınızı nasıl etkiledi?" sorusunu yöneltti.
"TÜRKİYE İKİNCİ SEÇENEĞİ TERCİH ETTİ"
Zidane, editörümüzün sorusuna verdiği yanıtta Türkiye'nin farklı dizilişlerine karşı hazırlık yaptıklarını açıkladı. Fransız teknik adam, "Türkiye'yi analiz ettik. İki seçenek vardı. Türkiye ikinci seçeneği, üçlü defansı seçti. Üçlü savunmaya karşı kanatlara top atarak ilerlemeye çalıştık." dedi.