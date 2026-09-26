İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını engellemek için "elinden geleni yaptığını" ileri sürdü.

Netanyahu. Fotoğraf: Reuters

"NETANYAHU UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ"

Seri, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun saldırıdan önce "çok sayıda uyarı aldığını ancak kibirli ve gururlu davranarak herhangi bir adım atmadığını" savundu.

Dünyanın dört bir yanındaki medya organlarında söz konusu uyarılara ilişkin tanıklıkların ortaya çıktığına işaret eden Seri, "Onu uyardılar ancak o hepsini görmezden geldi." ifadelerini kullandı.