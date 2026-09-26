CANLI YAYIN
Geri

İsrailli eski istihbarat subayından Netanyahu bombası! Aksa Tufanı uyarılarını görmezden geldi

İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırıları öncesindeki uyarıları kibir nedeniyle görmezden geldiğini ve resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını bu yüzden engellemeye çalıştığını söyledi. Seri, felaketten günler önce iç ve dış tüm kırmızı ışıkların yanmasına rağmen hiçbir adım atılmadığını belirterek "Şimdi tüm gerçekler ortaya çıkıyor." dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
İsrailli eski istihbarat subayından Netanyahu bombası! Aksa Tufanı uyarılarını görmezden geldi

İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını engellemek için "elinden geleni yaptığını" ileri sürdü.

Netanyahu. Fotoğraf: ReutersNetanyahu. Fotoğraf: Reuters

"NETANYAHU UYARILARI GÖRMEZDEN GELDİ"

Seri, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun saldırıdan önce "çok sayıda uyarı aldığını ancak kibirli ve gururlu davranarak herhangi bir adım atmadığını" savundu.

Dünyanın dört bir yanındaki medya organlarında söz konusu uyarılara ilişkin tanıklıkların ortaya çıktığına işaret eden Seri, "Onu uyardılar ancak o hepsini görmezden geldi." ifadelerini kullandı.

Aksa Tufanı Operasyonu. Fotoğraf: TakvimAksa Tufanı Operasyonu. Fotoğraf: Takvim

SORUŞTURMA KOMİSYONUNA DA ENGEL

Eski istihbarat subayı Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarını soruşturacak resmi bir komisyonun kurulmasına karşı çıkmasının nedenlerinden birinin de söz konusu uyarılar olduğunu savundu.

Seri, paylaşımını, "Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor. Felaketten günler önce, ülke içinde ve dışında Netanyahu'nun önündeki tüm kırmızı ışıklar yanıyordu ancak o hiçbir şey yapmadı." ifadeleriyle tamamladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan ve ABD merkezli The Atlantic dergisinin araştırmasına dayandırılan haberde, eski Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 7 Ekim 2023'teki saldırıdan 11 gün önce gizlice İsrail'i ziyaret ettiği ve Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarılmıştı.

HAMAS'TAN İSRAİL'E AKSA TUFANI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

Şehit Hamas lideri Yahya Sinwar. Fotoğraf: TakvimŞehit Hamas lideri Yahya Sinwar. Fotoğraf: Takvim

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 74 bin Filistinli öldü, 175 bin kişi yaralandı.

Gazze'de enkaz altında halen binlerce naaşın olduğu belirtildi.

Haaretzden 7 Ekim iddiası: Netanyahunun BAEden uyarı aldığı ancak adım atmadığı öne sürüldüHaaretzden 7 Ekim iddiası: Netanyahunun BAEden uyarı aldığı ancak adım atmadığı öne sürüldü

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrailli eski istihbarat subayından Netanyahu bombası! Aksa Tufanı uyarılarını görmezden geldi-5 İsrailli eski istihbarat subayından Netanyahu bombası! Aksa Tufanı uyarılarını görmezden geldi-6 İsrailli eski istihbarat subayından Netanyahu bombası! Aksa Tufanı uyarılarını görmezden geldi-7
Bangkok'u sel bastı: 50 bölgenin tamamı afet bölgesi ilan edildi
SONRAKİ HABER

Bangkok'u sel bastı
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler