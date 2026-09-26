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Avrupa devlerinin kapışması: İngiltere - İspanya Uluslar Ligi maçı A Haber CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'un ilk haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. İngiltere ile İspanya kozlarını paylaşacak. İki takımın da tek hedefi kazanarak 3 puanla başlamak. A Haber'den yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 18:38 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 18:42
Avrupa devlerinin kapışması: İngiltere - İspanya Uluslar Ligi maçı A Haber CANLI YAYIN

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İngiltere ile İspanya, Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Wembley Stadyumu'nda oynanacak maçı Davide Massa yönetecek.

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Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İngiltere ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor.İngiltere ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor.

RESMİ MAÇLARDA İNGİLTERE ÖNDE

İngiltere ile İspanya, hazırlık karşılaşmaları hariç bugüne kadar 9 kez karşılaştı. İngilizler bu maçların 4'ünü kazanırken İspanyollar 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki mücadelede ise eşitlik bozulmadı. İngiltere rakip fileleri 10 kez havalandırırken İspanya 9 gol kaydetti.

İki ülke, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinin ardından ilk kez resmi bir mücadelede kozlarını paylaşacak.İki ülke, 2024 Avrupa Şampiyonası finalinin ardından ilk kez resmi bir mücadelede kozlarını paylaşacak.

SON RANDEVU AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE

İki ülke arasındaki son resmi mücadele, 14 Temmuz 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde oynandı. İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.

Takımlar, bundan önce 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 2-1 yenerken İngilizler de rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etti.

İngiltere, hazırlık maçları dışında İspanya ile oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.İngiltere, hazırlık maçları dışında İspanya ile oynadığı 9 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

İNGİLTERE'NİN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İngilizler, 29 Eylül'de Çekya deplasmanına çıkacak, 3 Ekim'de ise Hırvatistan'a konuk olacak. 6 Ekim'de Çekya'yı sahasında ağırlayacak İngiltere, kasım ayında Hırvatistan ve İspanya ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.

İspanya, İngiltere ile yaptığı son resmi maçta rakibini 2-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.İspanya, İngiltere ile yaptığı son resmi maçta rakibini 2-1 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

İSPANYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İspanya, Hırvatistan ve Çekya'yı ağırlayacak. Ardından 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında Çekya'ya konuk olacak İspanya, grup aşamasının son maçında İngiltere'yi sahasında ağırlayacak.

İki takımın 2018'deki Uluslar Ligi randevularında deplasman ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.İki takımın 2018'deki Uluslar Ligi randevularında deplasman ekipleri sahadan galibiyetle ayrıldı.

GRUPTAKİ SON MAÇTA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR

İngiltere ile İspanya, Uluslar Ligi grup aşamasında iki kez kozlarını paylaşacak. İlk mücadele 26 Eylül'de İngiltere'de oynanırken rövanş karşılaşmasına 15 Kasım'da İspanya ev sahipliği yapacak. Her iki takım da grup aşamasını birbirlerine karşı oynayacakları mücadeleyle tamamlayacak.

İngiltere, İspanya karşılaşmasının ardından Çekya ve Hırvatistan deplasmanlarında puan arayacak.İngiltere, İspanya karşılaşmasının ardından Çekya ve Hırvatistan deplasmanlarında puan arayacak.

İNGİLTERE'NİN KADROSU

Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United);

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen);

Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton)*, Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)* Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth);

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).

* 21 Eylül Pazartesi günü Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford ve Declan Rice'ın kadrodan çekilmesinin ardından milli takıma çağrıldı.

İspanya, İngiltere deplasmanından sonra Hırvatistan ve Çekya'yı kendi sahasında ağırlayacak.İspanya, İngiltere deplasmanından sonra Hırvatistan ve Çekya'yı kendi sahasında ağırlayacak.

İSPANYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter Milan);

Savunma: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham);

Orta saha: Rodri Hernandez (Barcelona), Pedri González (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid);

Forvet: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).

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