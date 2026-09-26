İngiltere ile İspanya, Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Wembley Stadyumu'nda oynanacak maçı Davide Massa yönetecek.
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İngiltere ile İspanya, Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Wembley Stadyumu'nda oynanacak maçı Davide Massa yönetecek.
CANLI YAYIN
Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
RESMİ MAÇLARDA İNGİLTERE ÖNDE
İngiltere ile İspanya, hazırlık karşılaşmaları hariç bugüne kadar 9 kez karşılaştı. İngilizler bu maçların 4'ünü kazanırken İspanyollar 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki mücadelede ise eşitlik bozulmadı. İngiltere rakip fileleri 10 kez havalandırırken İspanya 9 gol kaydetti.
SON RANDEVU AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALİNDE
İki ülke arasındaki son resmi mücadele, 14 Temmuz 2024'te Avrupa Şampiyonası finalinde oynandı. İspanya, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı.
Takımlar, bundan önce 2018-2019 UEFA Uluslar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. İspanya, deplasmanda İngiltere'yi 2-1 yenerken İngilizler de rakibini deplasmanda 3-2 mağlup etti.
İNGİLTERE'NİN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İngilizler, 29 Eylül'de Çekya deplasmanına çıkacak, 3 Ekim'de ise Hırvatistan'a konuk olacak. 6 Ekim'de Çekya'yı sahasında ağırlayacak İngiltere, kasım ayında Hırvatistan ve İspanya ile karşılaşarak grup maçlarını tamamlayacak.
İSPANYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İspanya, Hırvatistan ve Çekya'yı ağırlayacak. Ardından 6 Ekim'de Hırvatistan deplasmanına çıkacak. Kasım ayında Çekya'ya konuk olacak İspanya, grup aşamasının son maçında İngiltere'yi sahasında ağırlayacak.
GRUPTAKİ SON MAÇTA YENİDEN KARŞILAŞACAKLAR
İngiltere ile İspanya, Uluslar Ligi grup aşamasında iki kez kozlarını paylaşacak. İlk mücadele 26 Eylül'de İngiltere'de oynanırken rövanş karşılaşmasına 15 Kasım'da İspanya ev sahipliği yapacak. Her iki takım da grup aşamasını birbirlerine karşı oynayacakları mücadeleyle tamamlayacak.
İNGİLTERE'NİN KADROSU
Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United);
Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen);
Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton)*, Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest)* Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Alex Scott (AFC Bournemouth);
Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).
* 21 Eylül Pazartesi günü Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford ve Declan Rice'ın kadrodan çekilmesinin ardından milli takıma çağrıldı.
İSPANYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Josep Martínez (Inter Milan);
Savunma: Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsí (Barcelona), Eric Garcia (Barcelona), Marc Pubill (Atletico Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid), Marc Cucurella (Real Madrid), Dean Huijsen (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham);
Orta saha: Rodri Hernandez (Barcelona), Pedri González (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Martín Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atletico Madrid);
Forvet: Lamine Yamal (Barcelona), Dani Olmo (Barcelona), Ferran Torres (Paris Saint-Germain), Yeremy Pino (Crystal Palace), Nico Williams (Athletic Bilbao), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Víctor Muñoz (Liverpool), Roberto Fernández (Espanyol).