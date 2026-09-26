İngiltere ile İspanya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'taki ilk maçlarında karşı karşıya geliyor.

RESMİ MAÇLARDA İNGİLTERE ÖNDE

İngiltere ile İspanya, hazırlık karşılaşmaları hariç bugüne kadar 9 kez karşılaştı. İngilizler bu maçların 4'ünü kazanırken İspanyollar 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. İki mücadelede ise eşitlik bozulmadı. İngiltere rakip fileleri 10 kez havalandırırken İspanya 9 gol kaydetti.