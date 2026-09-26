Çekya ile Hırvatistan, 2025 Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları son karşılaşmada golsüz berabere kaldı.
HIRVATİSTAN ÖNCE İSPANYA DEPLASMANINA ÇIKACAK
Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de İspanya'ya konuk olacak. 3 Ekim'de İngiltere'yi ağırlayacak olan Hırvatlar, 6 Ekim'de ise İspanya ile bu kez kendi sahalarında karşı karşıya gelecek.
Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak Hırvatistan, 15 Kasım'da Çekya'yı ağırlayacak. Böylece iki takım, Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında yeniden kozlarını paylaşacak.
Avrupa Şampiyonası'nda iki kez karşılaşan Çekya ve Hırvatistan, her iki mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.
ÇEKYA'NIN KADROSU
Kaleciler: Lukas Hornicek (Newcastle United), Antonin Kinsky (Tottenham Hotspur), Matej Kovar (PSV Eindhoven);
Savunma: Vladimir Coufal, Robin Hranac (both Hoffenheim), Stepan Chaloupek, David Jurasek, Tomas Vlcek, David Zima (Slavia Praha), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Matej Rynes (Sparta Praha), Michal Sacak (Gornik Zabrze);
Orta saha: Lukas Ambros (Anderlecht), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Denis Visinsky, Lukas Cerv (both Plzen), Adam Karabec, Roman Macek (both Sparta Praha), Alex Kral (FC Copenhagen), Ondrej Lingr (Korona Kielce), Lukas Provod, Michal Sadíilek (Slavia Praha), Matej Radosta (Teplice);
Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praha), Pavel Sulc (Lyon).
HIRVATİSTAN'IN KADROSU
Kaleciler: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur;
Savunma: Josip Stanisic, Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic;
Orta saha: Lovro Majer, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic;
Forvet: Andrej Kramaric, Ante Budimir, Franjo Ivanovic, Marco Pasalic, Dion Drena Beljo, Igor Matanovic.