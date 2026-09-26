İki ülke arasında daha önce oynanan 4 resmi maçın 3'ü beraberlikle tamamlandı.

REKABETTE 4 MAÇIN 3'Ü BERABERE BİTTİ

Çekya ile Hırvatistan, daha önce Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Hırvatistan bu mücadelelerin birinden galibiyetle ayrılırken diğer 3 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Çekya ise rakibi karşısındaki ilk resmi galibiyetini henüz elde edemedi.

İki ülke, EURO 2016'da oynadıkları mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. EURO 2020 kapsamında 18 Haziran 2021'de karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesi de 1-1 sona erdi.

2026 Dünya Kupası elemelerinde yeniden eşleşen iki takımın 9 Haziran 2025'te oynadığı maçta Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 mağlup ederek rekabetteki ilk resmi galibiyetine ulaştı. 9 Ekim 2025'te Çekya'nın ev sahipliğinde oynanan rövanş mücadelesinde ise gol sesi çıkmadı.