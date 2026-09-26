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Prag'da çetin mücadele: Çekya - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı A Spor CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile Hırvatistan, Prag'da karşı karşıya gelecek. Fortuna Arena'da oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :26 Eylül 2026 , 19:48
Prag’da çetin mücadele: Çekya - Hırvatistan Uluslar Ligi maçı A Spor CANLI YAYIN

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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta Çekya, sahasında Hırvatistan'ı ağırlayacak. Prag'daki Fortuna Arena'da saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada İtalyan hakem Simone Sozza düdük çalacak. Sozza'nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Davide Imperiale üstlenecek.

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Çekya - Hırvatistan maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İki ülke arasında daha önce oynanan 4 resmi maçın 3'ü beraberlikle tamamlandı.İki ülke arasında daha önce oynanan 4 resmi maçın 3'ü beraberlikle tamamlandı.

REKABETTE 4 MAÇIN 3'Ü BERABERE BİTTİ

Çekya ile Hırvatistan, daha önce Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemelerinde toplam 4 kez karşı karşıya geldi. Hırvatistan bu mücadelelerin birinden galibiyetle ayrılırken diğer 3 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Çekya ise rakibi karşısındaki ilk resmi galibiyetini henüz elde edemedi.

İki ülke, EURO 2016'da oynadıkları mücadelede sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. EURO 2020 kapsamında 18 Haziran 2021'de karşı karşıya gelen ekiplerin mücadelesi de 1-1 sona erdi.

2026 Dünya Kupası elemelerinde yeniden eşleşen iki takımın 9 Haziran 2025'te oynadığı maçta Hırvatistan, Çekya'yı 5-1 mağlup ederek rekabetteki ilk resmi galibiyetine ulaştı. 9 Ekim 2025'te Çekya'nın ev sahipliğinde oynanan rövanş mücadelesinde ise gol sesi çıkmadı.

Hırvatistan, Çekya karşısındaki tek resmi galibiyetini 2025 yılında 5-1'lik skorla elde etti.Hırvatistan, Çekya karşısındaki tek resmi galibiyetini 2025 yılında 5-1'lik skorla elde etti.

ÇEKYA'YI İNGİLTERE VE İSPANYA SINAVI BEKLİYOR

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Çekya, 29 Eylül'de İngiltere'yi konuk edecek. Ardından 3 Ekim'de İspanya deplasmanına çıkacak olan Çekya, 6 Ekim'de ise İngiltere'ye konuk olacak.

Kasım ayında yeniden sahaya çıkacak Çekya, 12 Kasım'da İspanya'yı ağırlayacak. Grubun son karşılaşmasında ise 15 Kasım'da Hırvatistan deplasmanına giderek Uluslar Ligi'ndeki grup aşamasını tamamlayacak.

Çekya ile Hırvatistan, 2025 Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları son karşılaşmada golsüz berabere kaldı.Çekya ile Hırvatistan, 2025 Dünya Kupası elemelerinde oynadıkları son karşılaşmada golsüz berabere kaldı.

HIRVATİSTAN ÖNCE İSPANYA DEPLASMANINA ÇIKACAK

Hırvatistan, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül'de İspanya'ya konuk olacak. 3 Ekim'de İngiltere'yi ağırlayacak olan Hırvatlar, 6 Ekim'de ise İspanya ile bu kez kendi sahalarında karşı karşıya gelecek.

Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 12 Kasım'da İngiltere deplasmanına çıkacak Hırvatistan, 15 Kasım'da Çekya'yı ağırlayacak. Böylece iki takım, Uluslar Ligi grup aşamasının son haftasında yeniden kozlarını paylaşacak.

Avrupa Şampiyonası'nda iki kez karşılaşan Çekya ve Hırvatistan, her iki mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.Avrupa Şampiyonası'nda iki kez karşılaşan Çekya ve Hırvatistan, her iki mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

ÇEKYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Lukas Hornicek (Newcastle United), Antonin Kinsky (Tottenham Hotspur), Matej Kovar (PSV Eindhoven);

Savunma: Vladimir Coufal, Robin Hranac (both Hoffenheim), Stepan Chaloupek, David Jurasek, Tomas Vlcek, David Zima (Slavia Praha), Ladislav Krejci (Wolverhampton), Matej Rynes (Sparta Praha), Michal Sacak (Gornik Zabrze);

Orta saha: Lukas Ambros (Anderlecht), Pavel Bucha (FC Cincinnati), Denis Visinsky, Lukas Cerv (both Plzen), Adam Karabec, Roman Macek (both Sparta Praha), Alex Kral (FC Copenhagen), Ondrej Lingr (Korona Kielce), Lukas Provod, Michal Sadíilek (Slavia Praha), Matej Radosta (Teplice);

Forvet: Adam Hlozek (Hoffenheim), Tomas Chory (Slavia Praha), Pavel Sulc (Lyon).

HIRVATİSTAN'IN KADROSU

Kaleciler: Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur;

Savunma: Josip Stanisic, Ivan Smolcic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Josip Sutalo, Luka Vuskovic;

Orta saha: Lovro Majer, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Ivan Perisic, Mario Pasalic, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Luka Sucic, Josip Misic;

Forvet: Andrej Kramaric, Ante Budimir, Franjo Ivanovic, Marco Pasalic, Dion Drena Beljo, Igor Matanovic.

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