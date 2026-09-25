İTALYA VE BELÇİKA'NIN REKABETİ

İtalya ile Belçika, hazırlık maçları dışında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İtalyanlar bu mücadelelerin 6'sını kazanırken Belçika 1 kez galip geldi. İki takım arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ülke arasındaki son iki mücadele, 2024 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. İtalya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 sona ererken rövanşı deplasmanda 1-0 kazanan İtalyanlar, rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. İtalya, 2021 yılında da Belçika'yı Avrupa Şampiyonası'nda ve Uluslar Ligi'nde 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Belçika ise rakibine karşı tek galibiyetini 1972 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası mücadelesinde 2-1'lik skorla elde etti.