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Torino'da hedef kayıpsız başlamak: İtalya - Belçika Uluslar Ligi maçı A Haber CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un ilk haftasında İtalya ile Belçika karşı karşıya geliyor. İki takım, Fransa ve Türkiye'nin de yer aldığı grupta turnuvaya galibiyetle başlamayı hedefliyor. Daha önce Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve Uluslar Ligi'nde karşılaşan iki ülke, bu kez İtalya'nın ev sahipliğinde kozlarını paylaşacak. A Haber'den canlı yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 17:42 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 17:58
Torino’da hedef kayıpsız başlamak: İtalya - Belçika Uluslar Ligi maçı A Haber CANLI YAYIN

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İtalya ile Belçika Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşacak. Alman Futbol Federasyonundan Daniel Siebert'in yöneteceği mücadelede iki takım da 3 puanla sahadan ayrılmak amacında.

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Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İTALYA VE BELÇİKA'NIN REKABETİ

İtalya ile Belçika, hazırlık maçları dışında bugüne kadar 10 kez karşı karşıya geldi. İtalyanlar bu mücadelelerin 6'sını kazanırken Belçika 1 kez galip geldi. İki takım arasındaki 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki ülke arasındaki son iki mücadele, 2024 yılında UEFA Uluslar Ligi'nde oynandı. İtalya'da oynanan ilk karşılaşma 2-2 sona ererken rövanşı deplasmanda 1-0 kazanan İtalyanlar, rakibi karşısındaki yenilmezlik serisini sürdürdü. İtalya, 2021 yılında da Belçika'yı Avrupa Şampiyonası'nda ve Uluslar Ligi'nde 2-1'lik skorlarla mağlup etti. Belçika ise rakibine karşı tek galibiyetini 1972 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası mücadelesinde 2-1'lik skorla elde etti.

İTALYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İtalya, Belçika maçının ardından 28 Eylül'de Türkiye'ye konuk olacak. Gök Mavililer, 2 Ekim'de Fransa deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak. Kasım ayında oynanacak son iki karşılaşmada ise 12 Kasım'da Fransa'yı konuk edecek olan İtalya, 15 Kasım'da Belçika deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.

BELÇİKA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Belçika, İtalya deplasmanının ardından 28 Eylül'de Fransa'yı ağırlayacak. Kırmızı Şeytanlar, 2 Ekim'de Türkiye ile sahasında karşılaşacak ve 5 Ekim'de Fransa'ya konuk olacak. Kasım ayındaki son iki maçında 12 Kasım'da Türkiye deplasmanına çıkacak olan Belçika, 15 Kasım'da İtalya'yı ağırlayarak grup aşamasını noktalayacak.

İTALYA'NIN KADROSU

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta BC), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna FC 1909), Guglielmo Vicario (Juventus)

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace F.C.), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Riccardo Calafiori (Arsenal FC), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Federico Dimarco (FC Internazionale Milano), Daniele Ghilardi (ASRoma), Michael Kayode (Brentford FC), Eddy Kouadio (AC Monza), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta BC)

Orta Saha: Nicolò Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (ACF Fiorentina), Davide Frattesi (S.S. Lazio), Rolando Mandragora (Torino FC), Alessandro Romano (Cagliari Calcio), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur)

Forvet: Nicolò Cambiaghi (Bologna FC 1909), Francesco Pio Esposito (FC Internazionale Milano), Sebastiano Esposito (US Sassuolo Calcio), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como 1907), Daniel Maldini (Cagliari Calcio), Giacomo Raspadori (Atalanta BC), Gianluca Scamacca (Atalanta BC), Antonio Vergara (SSC Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese Calcio), Mohamed Alì Zoma (1. FC Nürnberg)

BELÇİKA'NIN KADROSU

Kaleci: Jari De Busser (AZ Alkmaar), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea FC), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

Defans: Timothy Castagne (Fulham FC), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion FC), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge KV), Nathan Ngoy (LOSC Lille), Kyriani Sabbe (Club Brugge KV), Joaquin Seys (Club Brugge KV), Arthur Theate (Bologna FC 1909)

Orta Saha: Kevin De Bruyne (SSC Napoli), Mandela Keita (Parma Calcio 1913), Romeo Lavia (Chelsea FC), Nicolas Raskin (Rangers FC), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge KV)

Forvet: Charles De Ketelaere (Atalanta BC), Malick Fofana (Sunderland AFC), Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United FC), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe A.Ş.), Dodi Lukebakio (SL Benfica), Diego Moreira (AC Milan), Lois Openda (Olympique Lyonnais), Leandro Trossard (Beşiktaş A.Ş.)

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