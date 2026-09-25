Netanyahu, Starlink'e ait uydu internet cihazını gösterip ʺTaraf değiştiren İranlı diplomatlara bırakalımʺ dedi (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. Soykırım faili Netanyahu, Starlink'e ait uydu internet cihazını göstererek, cihazı "taraf değiştiren İranlı diplomatlara" bırakmayı teklif etti. ÖNCE BİBİ SONRA DANON... İSRAİL'DEN BM'DE İRAN PROVOKASYONU Tıpkı Netanyahu gibi İsrailli diplomatlar da BM'de "provokatif" eylemler soyundu.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon'dan provokasyon (Foto: AA)

İran heyeti "Bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir." diyen Danon'u görmezden geldi. İranlı bir diplomat, İsrailli diplomatın uzattığı cihazı reddetti.

Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcı, İsrailli temsilcinin eyleminin "provokatif" ve "gereksiz" olduğunu dile getiren görüşler paylaştı.