BM'de "diplomatik" maskeli İsrail terörü! Netanyahu ne ki elçisi ne olsun... "Starlink" provokasyonu
Dünya Başkan Erdoğan'ın BM kürsüsünden dile getirdiğine geldi... Tarih sussa da hakikat susmadı, soykırım faili Netanyahu, Genel Kurul'da izole edildi. Boş salonda kalakalan Netanyahu, kürsüde bomba gösterip dünya ülkelerini tehdit etti. Asılsız iftira ve histerik hezeyanlarla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Sadece Netanyahu değil İsrailli diplomatlar da BM'yi terörize etti. Netanyahu'nun İran sıralarına Starlink'e ait uydu internet cihazı göstermesi sonrası İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danon, "Bunu alın ve Tahran’a götürün" diyerek İranlı diplomatları kışkırtmaya kalktı.
Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu BM 81. Genel Kurulu konuşması sırasında çok sayıda ülke temsilcisi protesto etti.
Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk etti, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.
Protestoların ardından Genel Kurul salonu neredeyse tamamen boşaldı. Dünya katil Bibi'ye sırtını dönerken, siyonist soykırımcılar BM'de küstah provokasyona soyundu.
KÜRSÜDE BOMBA GÖSTERİP DÜNYAYI TEHDİT ETTİ
Netanyahu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma sırasında, Lübnan'da çağrı cihazlarına yerleştirip patlattıkları bomba düzeneğinden bir prototipi gösterip dünyayı tehdit etti.
Bibi daha sonra hadsiz ve rezil sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Asılsız Ermeni iddialarını kürsüden dile getirdi, PKK/YPG terörünü aklayıp Yunanistan'a arka çıktı. Erdoğan'a "diktatör" iftirası atan Netanyahu, "O İsrail'in yok edilmesi çağrısında bulunuyor. Kudüs'ün hükümdarı olacağını söylüyor" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DEN KATİL NETANYAHU'NUN AÇIKLAMALARINA ÜÇÜNCÜ KATİP DÜZEYİNDE YANIT
Türkiye, soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurul konuşmasına New York'ta üçüncü katip seviyesinde yanıt vererek, "Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz ve kötü niyetli suçlamaları kesinlikle reddediyoruz" açıklamasında bulundu.
"O KATİLİN YERİ BM KÜRSÜSÜ DEĞİL SANIK SANDALYESİDİR!"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "O katilin yeri BM kürsüsü değil sanık sandalyesidir! Netanyahu için doğru yer; insanlık adına kurulmuş bir insanlık mahkemesinde sanık sandalyesinde oturması ve soykırım suçlarının hesabını vermesidir" dedi.
Rezalet bununla da sınırlı kalmadı. Soykırım faili Netanyahu, Starlink'e ait uydu internet cihazını göstererek, cihazı "taraf değiştiren İranlı diplomatlara" bırakmayı teklif etti.
ÖNCE BİBİ SONRA DANON... İSRAİL'DEN BM'DE İRAN PROVOKASYONU
Tıpkı Netanyahu gibi İsrailli diplomatlar da BM'de "provokatif" eylemler soyundu.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İranlı diplomata yaklaşarak Starlink uydu internet cihazı sundu.
İran heyeti "Bunu alın ve Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok yararlı olabilir." diyen Danon'u görmezden geldi. İranlı bir diplomat, İsrailli diplomatın uzattığı cihazı reddetti.
Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra birçok kullanıcı, İsrailli temsilcinin eyleminin "provokatif" ve "gereksiz" olduğunu dile getiren görüşler paylaştı.