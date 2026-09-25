Trump-Şi zirvesi: Arka planda neler yaşandı?
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Beyaz Saray'daki kritik zirvesi ihtişamlı bir devlet yemeğine sahne olurken, ticaret, Tayvan ve yapay zeka gibi devasa jeopolitik anlaşmazlıklar masada kaldı. Küresel teknoloji devlerinin akın ettiği görüşmede liderler "ortak anlayış" mesajı verse de, ABD basını zirvenin iki süper güç arasındaki derin ayrılıkları örtbas ettiğine dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan'ı Beyaz Saray'da düzenlenen görkemli bir devlet yemeğinde ağırladı. Washington'daki kritik ticaret, teknoloji ve Tayvan görüşmelerinin ardından Doğu Salonu'nda yapılan görüşme diplomasi ve şaşaa dolu anlara sahne oldu.
TEKNOLOJİ DÜNYASI AYNI MASADA
ABD-Çin hattında ilişkilerin masaya yatırıldığı günün ardından verilen öğle yemeğinde iş ve teknoloji dünyasından isimler bir araya geldi.
Devasa masada Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve Space X'in CEO'su Elon Musk, Google ve Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai, OpenAI CEO'su Sam Altman ve OpenAI Başkanı Greg Brockman ile Dell Technologies CEO'su Michael Dell gibi isimler yer aldı.
TRUMP'TAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ
Yemek sırasında yaptığı resmi konuşmada Şi Cinping ile aralarındaki güçlü ilişkiye vurgu yapan Donald Trump, konuşmasının ortasında aniden metin dışına çıkarak salondakileri kahkahaya boğdu.
Trump, konuklara şaka yollu bir sürpriz yaptı ve halihazırda devam eden, Beyaz Saray'ın kapasitesini büyütecek olan yeni balo salonu inşaat alanını gezdirme teklifinde bulundu. Trump, "Onurunuza, bu şantiyeye ayak basan ilk insanlar olacaksınız" diyerek yemeğin ardından misafirleri inşaat alanına davet edeceğini söyledi. Trump ayrıca Şi'ye, kendisi ve Melania Trump'ın kişisel katkılarıyla tasarlandığı belirtilen özel bir kartal heykeli hediye etti.
ABD ile Çin arasındaki stratejik meseleler de masadaydı. Şi Cinping yaptığı konuşmada, Trump ile gün boyunca samimi ve derinlemesine alışverişlerde bulunduklarını belirterek "Birçok konuda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu durum, Çin-ABD ilişkilerine yeni bir soluk getirdi." dedi. Trump ise iki sistemin farklı olduğunu ancak iki halk arasındaki bağların ve kişisel ilişkilerinin her zamankinden güçlü olduğunu vurguladı.
MASADAN SONUÇ ÇIKMADI
ABD gazetesi The Wall Street Journal, görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirtti ve zirvenin "iki süper güç ülke arasındaki ticaret, teknoloji ve Pekin'in İran'a desteği konularındaki büyük anlaşmazlıkları gizlediğine dikkat çekti.
YAPAY ZEKA SAVAŞI, TAYVAN'IN BAĞIMSIZLIĞI
Liderlerin yapay zeka tehditlerini de ele aldığı ve Şi'nin daha geniş kapsamlı bir "sıfır toplamlı gladyatör yarışması" konusunda uyarılarda bulunduğu belirtildi. Şi Trump'a Çin'in kendi toprağı olarak hak iddia ettiği demokratik, özerk ada Tayvan konusunda baskı yaparak ABD'nin bağımsızlığa karşı çıkması gerektiğini söyledi.
Şi, ABD'nin Tayvan'a verdiği desteğin gelecekteki ilişkileri zora sokabileceği konusunda özel olarak uyardı.
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