Donald Trump. Fotoğraf: AFP

TRUMP'TAN SÜRPRİZ ÇIKIŞ

Yemek sırasında yaptığı resmi konuşmada Şi Cinping ile aralarındaki güçlü ilişkiye vurgu yapan Donald Trump, konuşmasının ortasında aniden metin dışına çıkarak salondakileri kahkahaya boğdu.

Trump, konuklara şaka yollu bir sürpriz yaptı ve halihazırda devam eden, Beyaz Saray'ın kapasitesini büyütecek olan yeni balo salonu inşaat alanını gezdirme teklifinde bulundu. Trump, "Onurunuza, bu şantiyeye ayak basan ilk insanlar olacaksınız" diyerek yemeğin ardından misafirleri inşaat alanına davet edeceğini söyledi. Trump ayrıca Şi'ye, kendisi ve Melania Trump'ın kişisel katkılarıyla tasarlandığı belirtilen özel bir kartal heykeli hediye etti.

ABD ile Çin arasındaki stratejik meseleler de masadaydı. Şi Cinping yaptığı konuşmada, Trump ile gün boyunca samimi ve derinlemesine alışverişlerde bulunduklarını belirterek "Birçok konuda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu durum, Çin-ABD ilişkilerine yeni bir soluk getirdi." dedi. Trump ise iki sistemin farklı olduğunu ancak iki halk arasındaki bağların ve kişisel ilişkilerinin her zamankinden güçlü olduğunu vurguladı.

MASADAN SONUÇ ÇIKMADI

ABD gazetesi The Wall Street Journal, görüşmeden herhangi bir sonuç çıkmadığını belirtti ve zirvenin "iki süper güç ülke arasındaki ticaret, teknoloji ve Pekin'in İran'a desteği konularındaki büyük anlaşmazlıkları gizlediğine dikkat çekti.