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Vincenzo Montella'dan 10 numara kararı! Türkiye'nin Fransa maçı muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlayacak. ATV'deb n canlı yayınlanacak maçta Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, organizasyonun en üst seviyesindeki ilk sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye'nin tarihindeki 655'inci karşılaşmasına çıkacağı mücadele, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk maçı olacak. İtalyan çalıştırıcı zorlu randevu öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 02:26 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 02:31
Vincenzo Montella’dan 10 numara kararı! Türkiye’nin Fransa maçı muhtemel 11’i

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonuna Fransa karşısında başlayacak. İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, Kocaeli Stadı'nda sahaya çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanacak.

DÜDÜK ZWAYER'DE

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. VAR'da Christian Dingert, AVAR'da Johann Pfeifer görev alacak.

Ay-yıldızlı ekip, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi serüveninin açılışını Kocaeli'de yapacağı Fransa mücadelesiyle gerçekleştirecek.Ay-yıldızlı ekip, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi serüveninin açılışını Kocaeli'de yapacağı Fransa mücadelesiyle gerçekleştirecek.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN DURUMU BELİRSİZ

Ayak parmağındaki ağrıları nedeniyle tedavisi devam eden Orkun Kökçü, 24 Eylül'de gerçekleştirilen son antrenmana da katılamadı. Beşiktaşlı orta saha oyuncusunun Fransa karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği henüz kesinleşmedi.

Montella, maç öncesindeki açıklamasında Orkun'un takıma yetişmek için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız ve Mert Müldür de Fransa karşısında forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor. Önceki antrenmanlara sakatlığı nedeniyle katılamayan Muhammed Şengezer ise son çalışmada takımla birlikte yer aldı.

FRANSA, DÜNYA KUPASI'NI DÖRDÜNCÜ TAMAMLADI

2026 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Fransa, İspanya'ya mağlup olarak final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında İngiltere'ye de yenilen Fransızlar, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Türkiye ise Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Turnuvanın ardından Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa Futbol Federasyonu, teknik direktörlük görevine Zinedine Zidane'ı getirdi. Fransız teknik adam, yeni görevindeki ilk maçını Türkiye karşısında oynayacak.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Fransa önünde taraftar desteğini de arkasına alacak.Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Fransa önünde taraftar desteğini de arkasına alacak.

A MİLLİ TAKIM 655'İNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Türkiye, 1923'ten bu yana 655'inci kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 654 müsabakada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 mağlubiyet yaşadı. Milliler bu karşılaşmalarda 906 gol atarken kalesinde 932 gol gördü.

Türkiye'nin bugüne kadar oynadığı maçların 365'i resmi, 289'u ise özel karşılaşmalardan oluştu. Ay-yıldızlılar 279 kez deplasmanda, 281 kez kendi sahasında ve 94 kez tarafsız sahada mücadele etti.

Milli takım, 93 farklı ülkeyle karşılaştı. Türkiye'nin maçlarının 564'ü Avrupa, 34'ü Asya, 24'ü Afrika, 28'i Amerika ve 4'ü Okyanusya temsilcilerine karşı oynandı.

YUNANİSTAN KARŞISINDA HÜKMEN GALİBİYET

Türkiye'nin milli maç geçmişindeki tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında geldi. İki takımın 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşması golsüz sona erdi. Ancak FIFA, Yunanistan'ın kurallara aykırı futbolcu oynatması nedeniyle mücadeleyi altı ay sonra Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlıların 21 Mayıs 2014'te Kosova'yı deplasmanda 6-1 mağlup ettiği özel karşılaşma ise rakibin o dönemde UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi milli maç istatistiklerine dahil edilmedi.

Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımın başında 37'nci maçına çıkmaya hazırlanıyor.Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımın başında 37'nci maçına çıkmaya hazırlanıyor.

MONTELLA YÖNETİMİNDE 37'NCİ KARŞILAŞMA

A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetimindeki 37'nci maçını Fransa karşısında oynayacak. İtalyan teknik adamın görev yaptığı dönemde 27 resmi ve 9 özel karşılaşmaya çıkan Türkiye, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Montella dönemindeki 36 maçta 64 gol atarken kalesinde 46 gol gördü.

TÜRKİYE VE FRANSA'NIN REKABETİ

A Milli Futbol Takımı, Fransa ile tarihindeki yedinci karşılaşmaya çıkacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 6 maçta Fransa 4, Türkiye ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Fransa 13, Türkiye 5 gol attı.

Ay-yıldızlılar, Fransa karşısındaki tek galibiyetini 8 Haziran 2019'da Konya'da elde etti. EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan mücadeleyi Türkiye 2-0 kazandı. Aynı yıl Paris'te yapılan rövanş ise 1-1 tamamlandı.

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük kariyerine Türkiye karşısında başlayacak.Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük kariyerine Türkiye karşısında başlayacak.

SON KARŞILAŞMA 2019'DA OYNANDI

Türkiye ve Fransa, son olarak 14 Ekim 2019'da EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaştı. Fransa, Olivier Giroud'nun 76. dakikada attığı golle öne geçti. Ay-yıldızlılar, Kaan Ayhan'ın 82. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve deplasmandan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.

İLK KARŞILAŞMA 1996'DA

İki milli takım arasındaki ilk mücadele, 9 Ekim 1996'da Paris'teki Parc des Princes'te oynandı. Ev sahibi Fransa, Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'in golleriyle Türkiye'yi 4-0 mağlup etti.

Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü'nün durumu maç öncesinde takip ediliyor.Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü'nün durumu maç öncesinde takip ediliyor.

FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 KARŞILAŞMA

Türkiye, Fransa B Milli Takımı ile 1955 yılında Akdeniz Kupası kapsamında iki kez karşılaştı. İstanbul'da 3 Nisan'da oynanan ilk mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Ay-yıldızlılar, aynı yılın 25 Aralık gününde Paris'te yapılan ikinci karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu müsabakalar, Fransa A Milli Takımı ile oynanan 6 maçlık rekabet istatistiğinin dışında tutuluyor.

MİLLİ TAKIM KOCAELİ'DE ÜÇÜNCÜ KEZ SAHADA

Kocaeli, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlı ekip, daha önce kentte oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı.

Milli takımın Kocaeli'deki ilk mücadelesi 20 Ağustos 2008'de Şili'ye karşı oynandı. İsmetpaşa Stadı'ndaki hazırlık maçını Türkiye, Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Ay-yıldızlılar, 17 yıl sonra yeniden Kocaeli'ye gelerek 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle 4-1 kazandı.

Böylece Kocaeli'de çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milli takım, bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Arda Güler, Fransa mücadelesi için açıklanan 30 kişilik aday kadroda yer alıyor.Arda Güler, Fransa mücadelesi için açıklanan 30 kişilik aday kadroda yer alıyor.

KOCAELİLİ FUTBOLCULAR KADRODA

Kocaeli doğumlu Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, Fransa karşılaşmasının aday kadrosunda bulunuyor. İki futbolcu, 2025'te Gürcistan'a karşı oynanan mücadeleye ilk 11'de başlamıştı. Merih Demiral, o karşılaşmada iki gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Fransa karşılaşmasında, Merih Demiral'ın ilk 11'de tercih edilmesi halinde kaptanlık pazubendini takması bekleniyor.

ZIDANE, FRANSA'NIN BAŞINDA İLK SINAVINA ÇIKACAK

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk kez Kocaeli'de kulübeye oturacak.

Futbolculuk döneminde Fransa ile 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000 şampiyonlukları yaşayan Zidane, milli takım formasıyla Türkiye'ye karşı da iki kez mücadele etti. Fransız futbolunun önemli isimlerinden biri olan Zidane, 1996 ve 2000'de oynanan ve Fransa'nın 4-0 kazandığı iki karşılaşmada da görev aldı.

Kylian Mbappe, Fransa'nın Türkiye karşılaşması için belirlediği 23 kişilik kadroda bulunuyor.Kylian Mbappe, Fransa'nın Türkiye karşılaşması için belirlediği 23 kişilik kadroda bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.

FRANSA: Mike Maignan, Andy Diouf, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Desire Doue, Rayan Cherki, Michael Olise, Kylian Mbappe.

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