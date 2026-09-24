Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımın başında 37'nci maçına çıkmaya hazırlanıyor.
MONTELLA YÖNETİMİNDE 37'NCİ KARŞILAŞMA
A Milli Takım, Vincenzo Montella yönetimindeki 37'nci maçını Fransa karşısında oynayacak. İtalyan teknik adamın görev yaptığı dönemde 27 resmi ve 9 özel karşılaşmaya çıkan Türkiye, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.
Ay-yıldızlılar, Montella dönemindeki 36 maçta 64 gol atarken kalesinde 46 gol gördü.
TÜRKİYE VE FRANSA'NIN REKABETİ
A Milli Futbol Takımı, Fransa ile tarihindeki yedinci karşılaşmaya çıkacak. İki ülke arasında daha önce oynanan 6 maçta Fransa 4, Türkiye ise 1 galibiyet aldı. Bir mücadele beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda Fransa 13, Türkiye 5 gol attı.
Ay-yıldızlılar, Fransa karşısındaki tek galibiyetini 8 Haziran 2019'da Konya'da elde etti. EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan mücadeleyi Türkiye 2-0 kazandı. Aynı yıl Paris'te yapılan rövanş ise 1-1 tamamlandı.
Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'ndaki teknik direktörlük kariyerine Türkiye karşısında başlayacak.
SON KARŞILAŞMA 2019'DA OYNANDI
Türkiye ve Fransa, son olarak 14 Ekim 2019'da EURO 2020 Elemeleri'nde karşılaştı. Fransa, Olivier Giroud'nun 76. dakikada attığı golle öne geçti. Ay-yıldızlılar, Kaan Ayhan'ın 82. dakikadaki golüyle beraberliği yakaladı ve deplasmandan 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
İLK KARŞILAŞMA 1996'DA
İki milli takım arasındaki ilk mücadele, 9 Ekim 1996'da Paris'teki Parc des Princes'te oynandı. Ev sahibi Fransa, Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'in golleriyle Türkiye'yi 4-0 mağlup etti.
Ayak parmağındaki ağrıları devam eden Orkun Kökçü'nün durumu maç öncesinde takip ediliyor.
FRANSA B MİLLİ TAKIMI İLE 2 KARŞILAŞMA
Türkiye, Fransa B Milli Takımı ile 1955 yılında Akdeniz Kupası kapsamında iki kez karşılaştı. İstanbul'da 3 Nisan'da oynanan ilk mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Ay-yıldızlılar, aynı yılın 25 Aralık gününde Paris'te yapılan ikinci karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu müsabakalar, Fransa A Milli Takımı ile oynanan 6 maçlık rekabet istatistiğinin dışında tutuluyor.
MİLLİ TAKIM KOCAELİ'DE ÜÇÜNCÜ KEZ SAHADA
Kocaeli, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki ilk maçına ev sahipliği yapacak. Ay-yıldızlı ekip, daha önce kentte oynadığı iki karşılaşmayı da kazandı.
Milli takımın Kocaeli'deki ilk mücadelesi 20 Ağustos 2008'de Şili'ye karşı oynandı. İsmetpaşa Stadı'ndaki hazırlık maçını Türkiye, Halil Altıntop'un 74. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Ay-yıldızlılar, 17 yıl sonra yeniden Kocaeli'ye gelerek 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı ağırladı. Kocaeli Stadı'nda oynanan 2026 Dünya Kupası Elemeleri karşılaşmasını Türkiye, Merih Demiral'ın iki, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün'ün birer golüyle 4-1 kazandı.
Böylece Kocaeli'de çıktığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan milli takım, bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.
Arda Güler, Fransa mücadelesi için açıklanan 30 kişilik aday kadroda yer alıyor.
KOCAELİLİ FUTBOLCULAR KADRODA
Kocaeli doğumlu Merih Demiral ve Kerem Aktürkoğlu, Fransa karşılaşmasının aday kadrosunda bulunuyor. İki futbolcu, 2025'te Gürcistan'a karşı oynanan mücadeleye ilk 11'de başlamıştı. Merih Demiral, o karşılaşmada iki gol atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Fransa karşılaşmasında, Merih Demiral'ın ilk 11'de tercih edilmesi halinde kaptanlık pazubendini takması bekleniyor.
ZIDANE, FRANSA'NIN BAŞINDA İLK SINAVINA ÇIKACAK
Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak ilk kez Kocaeli'de kulübeye oturacak.
Futbolculuk döneminde Fransa ile 1998 Dünya Kupası ve EURO 2000 şampiyonlukları yaşayan Zidane, milli takım formasıyla Türkiye'ye karşı da iki kez mücadele etti. Fransız futbolunun önemli isimlerinden biri olan Zidane, 1996 ve 2000'de oynanan ve Fransa'nın 4-0 kazandığı iki karşılaşmada da görev aldı.
Kylian Mbappe, Fransa'nın Türkiye karşılaşması için belirlediği 23 kişilik kadroda bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Can Uzun, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz.
FRANSA: Mike Maignan, Andy Diouf, Maxence Lacroix, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Eduardo Camavinga, Adrien Rabiot, Desire Doue, Rayan Cherki, Michael Olise, Kylian Mbappe.