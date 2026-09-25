Dar gelirliye çifte destek: Vatandaşlık maaşı için geri sayım
Düşük gelirli aileler için barınmadan temel ihtiyaçlara uzanan yeni bir sosyal destek çerçevesi şekilleniyor. Bölgesel koşulları esas alan uygulamalar, hanelerin farklılaşan yüklerine göre devreye girecek.
Kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvurular sona eriyor. Gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya alınacak vatandaşlık maaşında da hazırlıklar hızlandı
DAR GELİRLİYE ÇİFTE DESTEK
Hükümetin dar gelirli kesimlerin yaşam koşullarını iyileştirmek için attığı adımlar tüm hızıyla sürüyor. İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi bugün sona eriyor. 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında bin 71 konut bulunuyor. Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.
Öte yandan kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak da adlandırılan gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için il ve ilçe düzeyinde tek tek etki analizi yapılıyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN GERİ SAYIM
Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak da adlandırılan gelir düzeyi düşük ailelerin desteklenmesi amacıyla uygulamaya geçirilecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için il ve ilçe düzeyinde tek tek etki analizi yapılıyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan ve ekim ayında tamamlanması beklenen çalışma ile gelir düzeyi düşük ailelere bölgeler itibarıyla hangi desteklerin verileceği tespit edilecek.
TEK TEK BELİRLENECEK
GETAD'da gelir düzeyi düşük her aileye aynı destek verilmeyecek, destekler il ve ilçe düzeyinde tek tek belirlenecek. Edinilen bilgiye göre, 2027 bütçesinin Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından GETAD'a ilişkin bütçe planlaması yapılarak ihtiyaç olması durumunda yasal düzenleme için adım atılacak. GETAD, 2027 yılında uygulamaya girecek.
GELİR EŞİĞİ BELİRLENECEK
Dar gelirli ailelere dönük olarak hayata geçirilecek yeni bir sosyal destek modelini içeren Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile geliri belirli bir eşiğin altında olan hanelere gıda, kira ve ısınma gibi yardımlar yapılacak. En düşük emekli aylığı tartışmalarını da sona erdirmesi beklenen GETAD ile sosyal destek mekanizması yeniden şekillenecek.
Mevcut sosyal yardım sisteminin, aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanması öngörülüyor. Ekonomi yönetimi, üzerinde çalışmaların sürdüğü GETAD sistemini sosyal yardım alanında yapısal bir reform olarak değerlendiriyor.
İHTİYACA GÖRE OLACAK
Verilecek desteklerin kimi yerde enerji, kimi yerde kira, kimi yerde gıda şeklinde ihtiyaçlar çerçevesinde belirleneceği belirtiliyor. Konuya yakın kaynaklar, "Tek tek il il, ilçe ilçe ihtiyaçlar belirleniyor.
Gelir düzeyi düşük ailelerin tamamına aynı destekler sağlanmayacak, Antalya'da verilen destekle Hakkari'de verilen destek aynı olmayacak, ihtiyaçlar ve ailelerin bütçelerindeki ağırlığı çerçevesinde kimi yerde enerji, ısınma kimi yerde kira yardımı gibi ihtiyaçlarına göre belirlenecek" değerlendirmesi yaptı.
KIRALIK SOSYAL KONUT İÇİN SON GÜN
İstanbul'da konuta erişimi kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında başvuru süresi bugün doluyor. 15 bin konuttan oluşan projenin ilk etabında bin 71 konut bulunuyor.
Aylık kirası 10 bin liradan başlayan evlerde oturmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmetinden başvuru işlemini tamamlaması gerekiyor.
12 İLÇEDE 1.071 KONUT
Başvuruda bulunan vatandaşlar, başvurularının kabul edilip edilmediğini e-Devlet üzerinden TOKİ hizmetleri arasında yer alan "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden takip edebilecek.
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291, Arnavutköy'de ise 90 konut kiralanacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
12 AY KİRA ARTIŞI YOK
Konutlar ekim ayında teslim edilecek. Kira bedeli 1+1 konutlarda 10 bin, 2+1 konutlarda 12 bin, 3+1 konutlarda 15 bin, 4+1 konutlarda 18 bin liradan başlayacak. Kira bedeli, teslim için idarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında kira bedellerine TÜFE oranında artış yapılacak.
3 YIL AŞILAMAYACAK
Kira ödemeleri ise konutun teslimini takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Tahsis süresi 3 yılla sınırlı olacak ve uzatılamayacak. Tahsis süresi içerisinde konut satın alan hak sahiplerinin ise kiralık sosyal konutu tahliye etmesi gerekecek.
(Haberde yer alan görseller Depo Photos ve Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)