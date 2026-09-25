Forex yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni bilgiler ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Şüpheli Hümeyra Doğaner'in ifadesine göre patronlardan Ümit Bolat'ın (Richard) daima belinde silahla gezdiği, şirketteki para kaynağını veya organizasyon yapısını sorgulayan çalışanları "Benim İsrail mafyalarım var, elim kolum uzundur, fazla merak cana zarardır" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Doğaner, Bolat'ın kendisini 4 yaşındaki küçük kızı üzerinden de açıkça tehdit ettiğini aktardı.

Verilen bir diğer ifadede ise şirket korumalarına silah sağlayan kişinin Arif olduğu, bu kişinin aynı zamanda kendisini MİT ajanı olarak tanıttığı öne sürüldü.