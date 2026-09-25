Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı (FOTO: Takvim Fotoğraf Arşivi, 7 Ağutos)

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI



Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. Anlaşmaya göre, taraflardan birine silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılak. Savunma sanayisi iş birliği, ortak caydırıcılık ile istihbarat paylaşımını da kapsayan anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almaz, bölgede barış ve istikrarı amaçlar, diğer ülkelere açıktır.