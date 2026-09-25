Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan "Mekke" zirvesi: Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katılacak!
Yemen'deki Husilerin artan füze ve İHA saldırılarının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil güvenlik zirvesi kararı aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, bölgesel caydırıcılık ve askeri iş birliği adımlarının görüşüleceği Mekke toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan’a gidiyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları sürerken geçtiğimiz günlerde Riyad Mekke'ye yönelen bir dronu engellediğini açıkladı. Son olarak 24 Eylül'de Mekke dahil bölgeler için acil uyarı verildi, altı balistik füze düşürüldü.
DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılarak, Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta düzenlenen "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.
Bakan Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.
Toplantıda, anlaşma kapsamında yürütülecek işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi"nin ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.
ASKERİ ZİRVE
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da bölgesel caydırıcılık ve askeri iş birliği adımlarının görüşüleceği Mekke toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gideceği öğrenildi.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. Anlaşmaya göre, taraflardan birine silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılak. Savunma sanayisi iş birliği, ortak caydırıcılık ile istihbarat paylaşımını da kapsayan anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almaz, bölgede barış ve istikrarı amaçlar, diğer ülkelere açıktır.