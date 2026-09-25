Hırsızlık olayı ortaya çıktı

SADECE 10 GÜN SONRA

Kozinoğlu'nun şüpheli vefatının ardından, zehirlenme iddialarını netleştirmek üzere kritik doku ve kan örnekleri Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.

Ancak numunelerin kuruma ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra, koruma altındaki binada skandal bir hırsızlık olayı yaşandı.

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Kritik otopsi sürecinde yaşanan bu firari sızmanın ardından dönemin Adli Tıp Kurumu yetkilileri jet bir açıklama yaparak kurumdan yalnızca iki personelin cüzdanının çalındığını iddia etmiş ve olayı basit bir hırsızlık gibi yansıtmıştı.

Ancak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü titiz soruşturma, olayın sıradan bir hırsızlık olmadığını, organize bir delil karartma operasyonu olabileceğini netleştirdi.

"Şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verilen Gürsoy Erinci'ye, şüpheli hırsızlık olayına ilişkin yeni sorular sorulacak.