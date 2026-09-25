Belçika İtalya karşısında 1-0 öne geçti
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İtalya ile Belçika arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
3' İtalya serbest vuruş kazandı
İtalya'da Nicolo Cambiaghi, sol kanatta Timothy Castagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. İtalyanlar rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
Aynı dakikada Francesco Pio Esposito'nun yaptığı faulün ardından Belçika'da Brandon Mechele serbest vuruş kazandı.
5' Barella'ya faul yapıldı
Belçika'da Youri Tielemans, Nicolo Barella'ya faul yaptı. İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
6' Donnarumma gole izin vermedi
Belçika, Charles De Ketelaere ile gole yaklaştı. Kevin De Bruyne'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahasının sol tarafında topla buluşan De Ketelaere, sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma üzerine gelen topu kurtardı.
6' Kean serbest vuruş kazandı
İtalya'da Moise Kean, Maxim De Cuyper'in müdahalesiyle yerde kaldı. İtalyanlar kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
7' Esposito ofsayta yakalandı
İtalya'nın geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Francesco Pio Esposito için ofsayt bayrağı kalktı.
10' Tielemans'ın şutu engellendi
Belçika etkili geldi. Maxim De Cuyper'in pasında ceza sahasında topla buluşan Youri Tielemans, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak İtalya savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.
12' De Bruyne kaleyi yokladı
Belçika bir kez daha etkili geldi. Maxim De Cuyper'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak meşin yuvarlak İtalya savunmasından döndü.
13' Belçika köşe vuruşu kazandı
Belçika'nın geliştirdiği atakta Nicolo Barella'nın müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.
14' Belçika baskısını sürdürdü
Belçika üst üste ikinci köşe vuruşunu kazandı. Francesco Pio Esposito'nun müdahalesiyle topun dışarı çıkmasının ardından Belçikalılar bir kez daha korner kullanma fırsatı yakaladı.
17' Kean'ın şutunu Lammens kurtardı
İtalya, Moise Kean ile gole yaklaştı. Riccardo Calafiori'nin pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Kean'ın şutunda kaleci Senne Lammens soluna uzanarak topu kurtardı.
19' GOL | İtalya 0-1 Belçika
Belçika, Mika Godts'un golüyle öne geçti. Konuk ekip, Kevin De Bruyne'nin pasıyla hızlı hücuma çıktı. Ceza sahasında topla buluşan Godts, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.
22' Donnarumma'dan üst üste iki kurtarış
Belçika ikinci gole yaklaştı. Kevin De Bruyne'nin pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Charles De Ketelaere'nin vuruşunu Gianluigi Donnarumma kurtardı.
Pozisyonun devamında ceza sahasında topla buluşan Nicolas Raskin'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta da İtalyan kaleci gole izin vermedi.
23' Raskin üstten auta gönderdi
Belçika, Timothy Castagne'nin pasında bir fırsat daha yakaladı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Nicolas Raskin, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
24' Raskin sarı kart gördü
Belçika'da Nicolas Raskin sarı kart gördü. Aynı dakikada Kevin De Bruyne'nin Moise Kean'a yaptığı faulün ardından İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
26' Moreira fırsatı değerlendiremedi
Belçika'da Mika Godts'un pasında ceza sahasında topla buluşan Diego Moreira, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
27' Donnarumma gole izin vermedi
Belçika, Mika Godts ile ikinci gole yaklaştı. Timothy Castagne'nin ortasında kale alanının sol tarafında yükselen Godts'un kafa vuruşunda Donnarumma başarılı bir kurtarış yaptı.
28' Belçika baskısını sürdürdü
Belçika, köşe vuruşunun ardından Youri Tielemans ile gol aradı ancak ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı. Charles De Ketelaere'nin pasında uzaktan şutunu çeken Timothy Castagne'nin vuruşunu ise İtalya savunması engelledi.
Aynı dakikada Belçika'da Diego Moreira sarı kart gördü.
30' De Cuyper'in vuruşu auta çıktı
Belçika'da Kevin De Bruyne'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Maxim De Cuyper, sol ayağıyla şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
34' İtalya beraberlik golünü aradı
İtalya, Alessandro Romano ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Romano'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş Belçika savunmasından döndü. Ev sahibi ekip pozisyonun ardından köşe vuruşu kazandı.
35' Kean net fırsatı kaçırdı
İtalya beraberlik golüne çok yaklaştı. Nicolo Cambiaghi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Moise Kean, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.
40' Lammens gole izin vermedi
İtalya, Nicolo Cambiaghi ile etkili geldi. Gianluca Mancini'nin pasında sol kanattan uzaktan şutunu çeken Cambiaghi'nin vuruşunda kaleci Senne Lammens topu kontrol etti.
Pozisyonun ardından Alessandro Romano, Cambiaghi'nin pasında ceza sahası dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41' Belçika etkili geldi
Belçika, Kevin De Bruyne'nin pasında Mika Godts ile gol aradı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Godts'un şutu İtalya savunmasından döndü. Konuk ekip pozisyonun devamında köşe vuruşu kazandı.
43' Ngoy gole yaklaştı
Belçika, Charles De Ketelaere'nin pasında önemli bir fırsat yakaladı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Nathan Ngoy'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.
45' İlk yarıya 1 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
İlk yarı sonucu | İtalya 0-1 Belçika
İtalya ile Belçika arasındaki mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Belçika'yı öne geçiren golü 19. dakikada Kevin De Bruyne'nin asistinde Mika Godts attı.
46' İkinci yarı başladı
İtalya ile Belçika arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Ev sahibi ekip, soyunma odasından 1-0 geride döndü.
46' İtalya üst üste fırsatlar yakaladı
İtalya ikinci yarıya etkili başladı. Nicolo Cambiaghi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Moise Kean'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Senne Lammens kurtardı.
Pozisyonun devamında Francesco Pio Esposito'nun sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
48' Lammens'ten bir kurtarış daha
İtalya, Nicolo Barella'nın pasında Francesco Pio Esposito ile gole yaklaştı. Ceza sahasında kafa vuruşunu yapan genç futbolcunun sol alt köşeye gönderdiği topu Senne Lammens kurtardı.
49' Mancini'nin şutu engellendi
İtalya'da Francesco Pio Esposito'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Gianluca Mancini, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak Belçika savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.
50' Donnarumma gole izin vermedi
Belçika, Kevin De Bruyne ile etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan yıldız futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma sağına uzanarak topu kurtardı.
52' İtalya beraberliğe çok yaklaştı
İtalya, Nicolo Cambiaghi'nin ortasında Francesco Pio Esposito ile net bir fırsat yakaladı. Genç futbolcunun ceza sahasından sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Senne Lammens kurtardı.
Dönen topu takip eden Giovanni Di Lorenzo'nun şutu Belçika savunmasından döndü. Pozisyonun devamında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş da savunmaya takıldı.
54' Donnarumma'dan kritik kurtarış
Belçika ikinci gole yaklaştı. Charles De Ketelaere'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak Gianluigi Donnarumma topu kurtardı.
56' Mancini'nin kafasını Lammens çıkardı
İtalya, Nicolo Barella'nın ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Gianluca Mancini'nin kafa vuruşunda kaleci Senne Lammens üst köşeye yönelen topu kurtardı.
57' Belçika'da iki değişiklik
Belçika'da Diego Moreira ve Kevin De Bruyne oyundan çıktı. Dodi Lukebakio ile Hans Vanaken mücadeleye dahil oldu.
60' Kean'ın şutu auta çıktı
İtalya'da Alessandro Romano'nun pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Moise Kean, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta gönderdi.
62' Mancini sarı kart gördü
İtalya'da Gianluca Mancini, Charles De Ketelaere'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Belçika rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
64' İtalya'da üç değişiklik
İtalya Teknik Direktörü üç oyuncu değişikliğine gitti. Alessandro Romano, Francesco Pio Esposito ve Diego Coppola oyundan çıkarken Davide Frattesi, Daniel Maldini ve Giorgio Scalvini mücadeleye dahil oldu.
66' İtalya iki fırsatı değerlendiremedi
İtalya beraberlik golüne yaklaştı. Giovanni Di Lorenzo'nun ortasında Moise Kean'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.
Hemen ardından Riccardo Calafiori'nin pasında ceza sahası dışından şutunu çeken Nicolo Barella, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.
68' GOL | İtalya 0-2 Belçika
Belçika, Dodi Lukebakio'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip hızlı hücumda Charles De Ketelaere'nin pasıyla etkili geldi.
Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Lukebakio, meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.
73' Belçika'da oyuncu değişikliği
Belçika'da Nicolas Raskin oyundan çıkarken Romeo Lavia mücadeleye dahil oldu.
79' Lavia sarı kart gördü
Belçika'da Romeo Lavia, Davide Frattesi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
Aynı dakikada İtalya'da Nicolo Cambiaghi ve Nicolo Barella oyundan çıkarken Mohamed Ali Zoma ile Issa Doumbia mücadeleye dahil oldu.
82' İtalya üst üste fırsatlar kaçırdı
İtalya, Daniel Maldini'nin ortasında Davide Frattesi ile gole yaklaştı. Kale alanının sağ tarafında kafa vuruşunu yapan Frattesi, meşin yuvarlağı sol direğin yanından auta gönderdi.
Pozisyonun devamında Issa Doumbia'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Riccardo Calafiori'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş da kaleyi bulmadı.
83' Belçika'da iki değişiklik
Belçika'da Mika Godts'un yerine Matias Fernandez-Pardo oyuna girdi. Bir dakika sonra Charles De Ketelaere kenara gelirken Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.
86' Scalvini mutlak fırsatı kaçırdı
İtalya farkı bire indirmeye yaklaştı. Riccardo Calafiori'nin pasında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan dönerek kornere çıktı.
Kazanılan köşe vuruşunun ardından kale alanının sağ tarafında topla buluşan Giorgio Scalvini, çok yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
88' Fernandez-Pardo sarı kart gördü
Belçika'da Matias Fernandez-Pardo, Davide Frattesi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. İtalya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
89' Calafiori fırsatı değerlendiremedi
İtalya, duran topun ardından gole yaklaştı. Gianluca Mancini'nin kafayla indirdiği topa ceza sahasında sol ayağıyla vuran Riccardo Calafiori, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından auta gönderdi.
90' Maldini sarı kart gördü
İtalya'da Daniel Maldini, Dodi Lukebakio'ya yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.
90+2' Belçika'nın şutu engellendi
Belçika, Hans Vanaken ile üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Vanaken'in şutu İtalya savunmasından döndü.
Pozisyonun devamında Vanaken'in Davide Frattesi'ye yaptığı faulün ardından İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
90+3' Donnarumma ve Lukaku sarı kart gördü
Karşılaşmanın son anlarında İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma ile Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku sarı kart gördü.
Maç sonucu | İtalya 0-2 Belçika
İtalya ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mika Godts ve 68. dakikada Dodi Lukebakio attı.
İtalya özellikle ikinci yarıda Moise Kean, Francesco Pio Esposito, Gianluca Mancini ve Giorgio Scalvini ile önemli fırsatlar yakaladı ancak kaleci Senne Lammens'i geçemedi. Belçika ise hızlı hücumlarla bulduğu iki gol sayesinde sahadan üç puanla ayrıldı.