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Torino'da net skor! Uluslar Ligi'ne rüya gibi başlangıç

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Belçika, deplasmanda karşılaştığı İtalya'yı 2-0 mağlup etti. İlk yarıyı Mika Marcel Godts'un golüyle önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda Dodi Lukebakio'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Belçika, turnuvaya 3 puanla başlarken İtalya sahasında mağlubiyet yaşadı. İşte A Haber'den yayınlanan maçın golleri...

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 17:42 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 00:29
Torino’da net skor! Uluslar Ligi’ne rüya gibi başlangıç

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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Torino'daki Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Rudi Garcia yönetimindeki Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Mika Marcel Godts ve Dodi Lukebakio kaydetti.

BELÇİKA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Belçika, 20. dakikada Kevin De Bruyne'nin asistinde Mika Marcel Godts'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Nicolas Raskin 25, Diego Moreira ise 29. dakikada sarı kart gördü. İlk 45 dakikada eşitliği sağlayamayan İtalya, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

DODI LUKEBAKIO FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Belçika, 58. dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı. Kevin De Bruyne'nin yerine Hans Vanaken, Diego Moreira'nın yerine ise Dodi Lukebakio oyuna dahil oldu. İtalya'da Gianluca Mancini, 63. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Roberto Mancini, 65. dakikada üç değişikliğe giderek Diego Coppola'nın yerine Giorgio Scalvini'yi, Alessandro Gianni Romano'nun yerine Davide Frattesi'yi ve Francesco Pio Esposito'nun yerine Daniel Maldini'yi sahaya sürdü. Belçika, 69. dakikada Charles De Ketelaere'nin asistinde Dodi Lukebakio'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İTALYA'NIN HAMLELERİ YETERLİ OLMADI

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 80. dakikada Nicolo Barella'nın yerine Issa Doumbia'yı, Nicolo Cambiaghi'nin yerine ise Mohamed Zoma'yı oyuna aldı. Belçika'da 74. dakikada Nicolas Raskin'in yerine Romeo Lavia sahaya çıktı. Konuk ekip, 83. dakikada Mika Marcel Godts'un yerine Mathias Fernandez-Pardo'yu, 84. dakikada ise Charles De Ketelaere'nin yerine Romelu Lukaku'yu oyuna dahil etti.

BELÇİKA 3 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Belçika, İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Rudi Garcia'nın öğrencileri UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçından 3 puanla ayrılırken Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, turnuvaya yenilgiyle başladı.

Belçika İtalya karşısında 1-0 öne geçtiBelçika İtalya karşısında 1-0 öne geçti

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İtalya ile Belçika arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

3' İtalya serbest vuruş kazandı

İtalya'da Nicolo Cambiaghi, sol kanatta Timothy Castagne'nin müdahalesiyle yerde kaldı. İtalyanlar rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

Aynı dakikada Francesco Pio Esposito'nun yaptığı faulün ardından Belçika'da Brandon Mechele serbest vuruş kazandı.

5' Barella'ya faul yapıldı

Belçika'da Youri Tielemans, Nicolo Barella'ya faul yaptı. İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

6' Donnarumma gole izin vermedi

Belçika, Charles De Ketelaere ile gole yaklaştı. Kevin De Bruyne'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahasının sol tarafında topla buluşan De Ketelaere, sol ayağıyla vuruşunu yaptı.

İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma üzerine gelen topu kurtardı.

6' Kean serbest vuruş kazandı

İtalya'da Moise Kean, Maxim De Cuyper'in müdahalesiyle yerde kaldı. İtalyanlar kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

7' Esposito ofsayta yakalandı

İtalya'nın geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Francesco Pio Esposito için ofsayt bayrağı kalktı.

10' Tielemans'ın şutu engellendi

Belçika etkili geldi. Maxim De Cuyper'in pasında ceza sahasında topla buluşan Youri Tielemans, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak İtalya savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

12' De Bruyne kaleyi yokladı

Belçika bir kez daha etkili geldi. Maxim De Cuyper'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak meşin yuvarlak İtalya savunmasından döndü.

13' Belçika köşe vuruşu kazandı

Belçika'nın geliştirdiği atakta Nicolo Barella'nın müdahalesiyle top dışarı çıktı. Konuk ekip köşe vuruşu kazandı.

14' Belçika baskısını sürdürdü

Belçika üst üste ikinci köşe vuruşunu kazandı. Francesco Pio Esposito'nun müdahalesiyle topun dışarı çıkmasının ardından Belçikalılar bir kez daha korner kullanma fırsatı yakaladı.

17' Kean'ın şutunu Lammens kurtardı

İtalya, Moise Kean ile gole yaklaştı. Riccardo Calafiori'nin pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Kean'ın şutunda kaleci Senne Lammens soluna uzanarak topu kurtardı.

19' GOL | İtalya 0-1 Belçika

Belçika, Mika Godts'un golüyle öne geçti. Konuk ekip, Kevin De Bruyne'nin pasıyla hızlı hücuma çıktı. Ceza sahasında topla buluşan Godts, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara gönderdi.

22' Donnarumma'dan üst üste iki kurtarış

Belçika ikinci gole yaklaştı. Kevin De Bruyne'nin pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Charles De Ketelaere'nin vuruşunu Gianluigi Donnarumma kurtardı.

Pozisyonun devamında ceza sahasında topla buluşan Nicolas Raskin'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta da İtalyan kaleci gole izin vermedi.

23' Raskin üstten auta gönderdi

Belçika, Timothy Castagne'nin pasında bir fırsat daha yakaladı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Nicolas Raskin, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

24' Raskin sarı kart gördü

Belçika'da Nicolas Raskin sarı kart gördü. Aynı dakikada Kevin De Bruyne'nin Moise Kean'a yaptığı faulün ardından İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

26' Moreira fırsatı değerlendiremedi

Belçika'da Mika Godts'un pasında ceza sahasında topla buluşan Diego Moreira, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

27' Donnarumma gole izin vermedi

Belçika, Mika Godts ile ikinci gole yaklaştı. Timothy Castagne'nin ortasında kale alanının sol tarafında yükselen Godts'un kafa vuruşunda Donnarumma başarılı bir kurtarış yaptı.

28' Belçika baskısını sürdürdü

Belçika, köşe vuruşunun ardından Youri Tielemans ile gol aradı ancak ceza sahasının sağ tarafından yaptığı vuruşta top kalenin solundan dışarı çıktı. Charles De Ketelaere'nin pasında uzaktan şutunu çeken Timothy Castagne'nin vuruşunu ise İtalya savunması engelledi.

Aynı dakikada Belçika'da Diego Moreira sarı kart gördü.

30' De Cuyper'in vuruşu auta çıktı

Belçika'da Kevin De Bruyne'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Maxim De Cuyper, sol ayağıyla şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

34' İtalya beraberlik golünü aradı

İtalya, Alessandro Romano ile gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Romano'nun sağ ayağıyla yaptığı vuruş Belçika savunmasından döndü. Ev sahibi ekip pozisyonun ardından köşe vuruşu kazandı.

35' Kean net fırsatı kaçırdı

İtalya beraberlik golüne çok yaklaştı. Nicolo Cambiaghi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Moise Kean, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından auta çıktı.

40' Lammens gole izin vermedi

İtalya, Nicolo Cambiaghi ile etkili geldi. Gianluca Mancini'nin pasında sol kanattan uzaktan şutunu çeken Cambiaghi'nin vuruşunda kaleci Senne Lammens topu kontrol etti.

Pozisyonun ardından Alessandro Romano, Cambiaghi'nin pasında ceza sahası dışından şutunu çekti ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

41' Belçika etkili geldi

Belçika, Kevin De Bruyne'nin pasında Mika Godts ile gol aradı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Godts'un şutu İtalya savunmasından döndü. Konuk ekip pozisyonun devamında köşe vuruşu kazandı.

43' Ngoy gole yaklaştı

Belçika, Charles De Ketelaere'nin pasında önemli bir fırsat yakaladı. Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Nathan Ngoy'un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla sağ direğin yanından auta çıktı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | İtalya 0-1 Belçika

İtalya ile Belçika arasındaki mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Belçika'yı öne geçiren golü 19. dakikada Kevin De Bruyne'nin asistinde Mika Godts attı.

46' İkinci yarı başladı

İtalya ile Belçika arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Ev sahibi ekip, soyunma odasından 1-0 geride döndü.

46' İtalya üst üste fırsatlar yakaladı

İtalya ikinci yarıya etkili başladı. Nicolo Cambiaghi'nin ortasında ceza sahasında topla buluşan Moise Kean'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Senne Lammens kurtardı.

Pozisyonun devamında Francesco Pio Esposito'nun sol çaprazdan yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

48' Lammens'ten bir kurtarış daha

İtalya, Nicolo Barella'nın pasında Francesco Pio Esposito ile gole yaklaştı. Ceza sahasında kafa vuruşunu yapan genç futbolcunun sol alt köşeye gönderdiği topu Senne Lammens kurtardı.

49' Mancini'nin şutu engellendi

İtalya'da Francesco Pio Esposito'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Gianluca Mancini, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak Belçika savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

50' Donnarumma gole izin vermedi

Belçika, Kevin De Bruyne ile etkili geldi. Ceza sahasında topla buluşan yıldız futbolcunun kafa vuruşunda kaleci Gianluigi Donnarumma sağına uzanarak topu kurtardı.

52' İtalya beraberliğe çok yaklaştı

İtalya, Nicolo Cambiaghi'nin ortasında Francesco Pio Esposito ile net bir fırsat yakaladı. Genç futbolcunun ceza sahasından sol ayağıyla yaptığı vuruşu kaleci Senne Lammens kurtardı.

Dönen topu takip eden Giovanni Di Lorenzo'nun şutu Belçika savunmasından döndü. Pozisyonun devamında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş da savunmaya takıldı.

54' Donnarumma'dan kritik kurtarış

Belçika ikinci gole yaklaştı. Charles De Ketelaere'nin pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Kevin De Bruyne, sağ ayağıyla şutunu çekti ancak Gianluigi Donnarumma topu kurtardı.

56' Mancini'nin kafasını Lammens çıkardı

İtalya, Nicolo Barella'nın ortasında gole yaklaştı. Ceza sahasında yükselen Gianluca Mancini'nin kafa vuruşunda kaleci Senne Lammens üst köşeye yönelen topu kurtardı.

57' Belçika'da iki değişiklik

Belçika'da Diego Moreira ve Kevin De Bruyne oyundan çıktı. Dodi Lukebakio ile Hans Vanaken mücadeleye dahil oldu.

60' Kean'ın şutu auta çıktı

İtalya'da Alessandro Romano'nun pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Moise Kean, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta gönderdi.

62' Mancini sarı kart gördü

İtalya'da Gianluca Mancini, Charles De Ketelaere'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü. Belçika rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

64' İtalya'da üç değişiklik

İtalya Teknik Direktörü üç oyuncu değişikliğine gitti. Alessandro Romano, Francesco Pio Esposito ve Diego Coppola oyundan çıkarken Davide Frattesi, Daniel Maldini ve Giorgio Scalvini mücadeleye dahil oldu.

66' İtalya iki fırsatı değerlendiremedi

İtalya beraberlik golüne yaklaştı. Giovanni Di Lorenzo'nun ortasında Moise Kean'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top kalenin solundan auta çıktı.

Hemen ardından Riccardo Calafiori'nin pasında ceza sahası dışından şutunu çeken Nicolo Barella, meşin yuvarlağı üstten dışarı gönderdi.

68' GOL | İtalya 0-2 Belçika

Belçika, Dodi Lukebakio'nun golüyle farkı ikiye çıkardı. Konuk ekip hızlı hücumda Charles De Ketelaere'nin pasıyla etkili geldi.

Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Lukebakio, meşin yuvarlağı sol alt köşeden ağlara göndererek skoru 2-0'a getirdi.

73' Belçika'da oyuncu değişikliği

Belçika'da Nicolas Raskin oyundan çıkarken Romeo Lavia mücadeleye dahil oldu.

79' Lavia sarı kart gördü

Belçika'da Romeo Lavia, Davide Frattesi'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

Aynı dakikada İtalya'da Nicolo Cambiaghi ve Nicolo Barella oyundan çıkarken Mohamed Ali Zoma ile Issa Doumbia mücadeleye dahil oldu.

82' İtalya üst üste fırsatlar kaçırdı

İtalya, Daniel Maldini'nin ortasında Davide Frattesi ile gole yaklaştı. Kale alanının sağ tarafında kafa vuruşunu yapan Frattesi, meşin yuvarlağı sol direğin yanından auta gönderdi.

Pozisyonun devamında Issa Doumbia'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Riccardo Calafiori'nin sol ayağıyla yaptığı vuruş da kaleyi bulmadı.

83' Belçika'da iki değişiklik

Belçika'da Mika Godts'un yerine Matias Fernandez-Pardo oyuna girdi. Bir dakika sonra Charles De Ketelaere kenara gelirken Romelu Lukaku mücadeleye dahil oldu.

86' Scalvini mutlak fırsatı kaçırdı

İtalya farkı bire indirmeye yaklaştı. Riccardo Calafiori'nin pasında Sandro Tonali'nin ceza sahası dışından çektiği şut savunmadan dönerek kornere çıktı.

Kazanılan köşe vuruşunun ardından kale alanının sağ tarafında topla buluşan Giorgio Scalvini, çok yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

88' Fernandez-Pardo sarı kart gördü

Belçika'da Matias Fernandez-Pardo, Davide Frattesi'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. İtalya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

89' Calafiori fırsatı değerlendiremedi

İtalya, duran topun ardından gole yaklaştı. Gianluca Mancini'nin kafayla indirdiği topa ceza sahasında sol ayağıyla vuran Riccardo Calafiori, meşin yuvarlağı sağ direğin yanından auta gönderdi.

90' Maldini sarı kart gördü

İtalya'da Daniel Maldini, Dodi Lukebakio'ya yaptığı sert faul nedeniyle sarı kart gördü. Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika ilave edildi.

90+2' Belçika'nın şutu engellendi

Belçika, Hans Vanaken ile üçüncü gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Vanaken'in şutu İtalya savunmasından döndü.

Pozisyonun devamında Vanaken'in Davide Frattesi'ye yaptığı faulün ardından İtalya kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

90+3' Donnarumma ve Lukaku sarı kart gördü

Karşılaşmanın son anlarında İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma ile Belçika'nın golcüsü Romelu Lukaku sarı kart gördü.

Maç sonucu | İtalya 0-2 Belçika

İtalya ile Belçika arasındaki UEFA Uluslar Ligi mücadelesi konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mika Godts ve 68. dakikada Dodi Lukebakio attı.

İtalya özellikle ikinci yarıda Moise Kean, Francesco Pio Esposito, Gianluca Mancini ve Giorgio Scalvini ile önemli fırsatlar yakaladı ancak kaleci Senne Lammens'i geçemedi. Belçika ise hızlı hücumlarla bulduğu iki gol sayesinde sahadan üç puanla ayrıldı.

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İTALYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İtalya, Belçika maçının ardından 28 Eylül'de Türkiye'ye konuk olacak. Gök Mavililer, 2 Ekim'de Fransa deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de Türkiye'yi ağırlayacak. Kasım ayında oynanacak son iki karşılaşmada ise 12 Kasım'da Fransa'yı konuk edecek olan İtalya, 15 Kasım'da Belçika deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.

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BELÇİKA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Belçika, İtalya deplasmanının ardından 28 Eylül'de Fransa'yı ağırlayacak. Kırmızı Şeytanlar, 2 Ekim'de Türkiye ile sahasında karşılaşacak ve 5 Ekim'de Fransa'ya konuk olacak. Kasım ayındaki son iki maçında 12 Kasım'da Türkiye deplasmanına çıkacak olan Belçika, 15 Kasım'da İtalya'yı ağırlayarak grup aşamasını noktalayacak.

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İTALYA'NIN KADROSU

Kaleci: Marco Carnesecchi (Atalanta BC), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna FC 1909), Guglielmo Vicario (Juventus);

Defans: Honest Ahanor (Crystal Palace F.C.), Alessandro Bastoni (FC Internazionale Milano), Riccardo Calafiori (Arsenal FC), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (SSC Napoli), Federico Dimarco (FC Internazionale Milano), Daniele Ghilardi (AS Roma), Michael Kayode (Brentford FC), Eddy Kouadio (AC Monza), Gianluca Mancini (AS Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta BC);

Orta Saha: Nicolo Barella (FC Internazionale Milano), Bryan Cristante (AS Roma), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolo Fagioli (ACF Fiorentina), Davide Frattesi (S.S. Lazio), Rolando Mandragora (Torino FC), Alessandro Romano (Cagliari Calcio), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur);

Forvet: Nicolò Cambiaghi (Bologna FC 1909), Francesco Pio Esposito (FC Internazionale Milano), Sebastiano Esposito (US Sassuolo Calcio), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como 1907), Daniel Maldini (Cagliari Calcio), Giacomo Raspadori (Atalanta BC), Gianluca Scamacca (Atalanta BC), Antonio Vergara (SSC Napoli), Nicolo Zaniolo (Udinese Calcio), Mohamed Alì Zoma (1. FC Nürnberg)

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BELÇİKA'NIN KADROSU

Kaleci: Jari De Busser (AZ Alkmaar), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Chelsea FC), Maarten Vandevoordt (RB Leipzig)

Defans: Timothy Castagne (Fulham FC), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion FC), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge KV), Nathan Ngoy (LOSC Lille), Kyriani Sabbe (Club Brugge KV), Joaquin Seys (Club Brugge KV), Arthur Theate (Bologna FC 1909)

Orta Saha: Kevin De Bruyne (SSC Napoli), Mandela Keita (Parma Calcio 1913), Romeo Lavia (Chelsea FC), Nicolas Raskin (Rangers FC), Youri Tielemans (Manchester United), Hans Vanaken (Club Brugge KV)

Forvet: Charles De Ketelaere (Atalanta BC), Malick Fofana (Sunderland AFC), Matias Fernandez-Pardo (Newcastle United FC), Mika Godts (PSG), Romelu Lukaku (Fenerbahçe A.Ş.), Dodi Lukebakio (SL Benfica), Diego Moreira (AC Milan), Lois Openda (Olympique Lyonnais), Leandro Trossard (Beşiktaş A.Ş.)

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