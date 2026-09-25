UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İtalya ile Belçika karşı karşıya geldi. Torino'daki Stadio Olimpico Grande Torino'da oynanan ve Alman hakem Daniel Siebert'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 2-0 kazandı. Rudi Garcia yönetimindeki Belçika'ya galibiyeti getiren golleri Mika Marcel Godts ve Dodi Lukebakio kaydetti.

BELÇİKA İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Belçika, 20. dakikada Kevin De Bruyne'nin asistinde Mika Marcel Godts'un attığı golle 1-0 öne geçti. Konuk ekipte Nicolas Raskin 25, Diego Moreira ise 29. dakikada sarı kart gördü. İlk 45 dakikada eşitliği sağlayamayan İtalya, soyunma odasına 1-0 geride girdi.

DODI LUKEBAKIO FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Belçika, 58. dakikada iki oyuncu değişikliği yaptı. Kevin De Bruyne'nin yerine Hans Vanaken, Diego Moreira'nın yerine ise Dodi Lukebakio oyuna dahil oldu. İtalya'da Gianluca Mancini, 63. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Roberto Mancini, 65. dakikada üç değişikliğe giderek Diego Coppola'nın yerine Giorgio Scalvini'yi, Alessandro Gianni Romano'nun yerine Davide Frattesi'yi ve Francesco Pio Esposito'nun yerine Daniel Maldini'yi sahaya sürdü. Belçika, 69. dakikada Charles De Ketelaere'nin asistinde Dodi Lukebakio'nun attığı golle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

İTALYA'NIN HAMLELERİ YETERLİ OLMADI

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, 80. dakikada Nicolo Barella'nın yerine Issa Doumbia'yı, Nicolo Cambiaghi'nin yerine ise Mohamed Zoma'yı oyuna aldı. Belçika'da 74. dakikada Nicolas Raskin'in yerine Romeo Lavia sahaya çıktı. Konuk ekip, 83. dakikada Mika Marcel Godts'un yerine Mathias Fernandez-Pardo'yu, 84. dakikada ise Charles De Ketelaere'nin yerine Romelu Lukaku'yu oyuna dahil etti.

BELÇİKA 3 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Belçika, İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Rudi Garcia'nın öğrencileri UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçından 3 puanla ayrılırken Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, turnuvaya yenilgiyle başladı.