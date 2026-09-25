İsveç maçta 1-0 öne geçti
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İsveç ile Romanya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.
1' Radu gole izin vermedi
İsveç maça etkili başladı. Alexander Bernhardsson'un pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Sebastian Nanasi'nin şutunda kaleci Ionut Radu sağına uzanarak topu kurtardı.
2' Gyokeres serbest vuruş kazandı
İsveç'te Viktor Gyokeres, Razvan Marin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
3' Gyokeres'e bir faul daha
Romanya'da Radu Dragusin, Viktor Gyokeres'e faul yaptı. İsveç bu kez rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
4' Oyun kısa süre durdu
İsveçli bir oyuncu nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Aranın ardından mücadele yeniden başladı.
10' İsveç serbest vuruş kazandı
Romanya'da Andrei Coubis, Sebastian Nanasi'ye faul yaptı. İsveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
14' Munteanu kafayla yokladı
Romanya gole yaklaştı. Andrei Ratiu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Louis Munteanu kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.
16' Dennis Man ofsayta yakalandı
Romanya'nın geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Dennis Man için ofsayt bayrağı kalktı.
18' İsveç serbest vuruş kazandı
Romanya'da Virgil Ghita'nın Viktor Gyokeres'e, Dennis Man'ın ise Yasin Ayari'ye yaptığı faullerin ardından İsveç kendi yarı alanında iki kez serbest vuruş kazandı.
20' GOL | İsveç 1-0 Romanya
İsveç, Alexander Isak'ın golüyle öne geçti. Yasin Ayari'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Isak, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.
22' İsveç köşe vuruşu kazandı
İsveç'in geliştirdiği atakta Nicusor Bancu'nun müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.
25' Romanya serbest vuruş kazandı
İsveç'te Carl Starfelt, Louis Munteanu'ya faul yaptı. Romanya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
29' GOL | İsveç 1-1 Romanya
Romanya, Dennis Man'ın golüyle beraberliği yakaladı. Andrei Ratiu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Man, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.
31' Romanya üst üste fırsatlar yakaladı
Romanya, Dennis Man'ın pasında Ianis Hagi ile etkili geldi. Ceza sahası dışından şutunu çeken Hagi'nin vuruşu İsveç savunmasından döndü.
Pozisyonun devamında Virgil Ghita'nın pasında uzaktan vuruşunu yapan Razvan Marin, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
33' Dennis Man gole yaklaştı
Romanya ikinci gole yaklaştı. Louis Munteanu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dennis Man, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.
37' Razvan Marin sarı kart gördü
Romanya'da Razvan Marin, Elliot Stroud'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
38' İsveç'in iki şutu engellendi
İsveç, Viktor Gyokeres'in pasında Alexander Isak ile etkili geldi. Ceza sahası dışından şutunu çeken Isak'ın vuruşu Romanya savunmasından döndü.
Dönen topun ardından Lucas Bergvall'ın uzaktan yaptığı vuruş da savunmaya takıldı.
40' Ratiu'nun şutu üstten auta çıktı
Romanya, Ianis Hagi'nin pasında gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Andrei Ratiu, meşin yuvarlağı az farkla üstten auta gönderdi.
42' İsveç baskısını artırdı
İsveç, Yasin Ayari'nin pasında Alexander Isak ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafından şutunu çeken Isak'ın vuruşunda Romanya savunması araya girdi. Ev sahibi ekip pozisyonun devamında köşe vuruşu kazandı.
43' GOL | İsveç 2-1 Romanya
İsveç, Viktor Gyokeres'in golüyle yeniden öne geçti. Sebastian Nanasi'nin pasında ceza sahası dışından vuruşunu yapan Lucas Bergvall'ın şutunu kaleci Ionut Radu kurtardı.
Köşe vuruşunun ardından kale alanının sağ tarafında topla buluşan Gyokeres, yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
45' İlk yarıya 2 dakika eklendi
Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.
45+2' Ghita sarı kart gördü
Romanya'da Virgil Ghita, Lucas Bergvall'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
İlk yarı sonucu | İsveç 2-1 Romanya
İsveç, ilk yarıyı Alexander Isak ve Viktor Gyokeres'in golleriyle 2-1 önde tamamladı. Romanya'nın tek golünü Dennis Man kaydetti.
46' İkinci yarı başladı
İsveç ile Romanya arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Romanya'da Tudor Baluta oyundan çıkarken Vladimir Screciu mücadeleye dahil oldu.
52' Stroud gole yaklaştı
İsveç, Sebastian Nanasi'nin pasında etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Elliot Stroud, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.
53' İsveç'in golü VAR'dan döndü
İsveç, Elliot Stroud ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinde pozisyon öncesinde Alexander Isak'ın topa elle müdahale ettiği tespit edildi.
Golün iptal edilmesinin ardından mücadele İsveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle devam etti.
59' Hagi'nin şutu auta çıktı
Romanya, kazandığı serbest vuruşun ardından gole yaklaştı. Razvan Marin'in pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Ianis Hagi, meşin yuvarlağı sol taraftan auta gönderdi.
60' Holm sakatlık yaşadı
İsveç'te Emil Holm sakatlığı nedeniyle yerde kaldı. Oyuna kısa süre ara verilirken tedavisinin ardından mücadele yeniden başladı.
63' İsveç'te iki değişiklik
İsveç'te sakatlanan Emil Holm ve Carl Starfelt oyundan çıktı. Daniel Svensson ile Hjalmar Ekdal mücadeleye dahil oldu.
64' Svensson fırsatı değerlendiremedi
İsveç, Alexander Bernhardsson'un pasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Daniel Svensson, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından farklı şekilde auta çıktı.
67' Romanya'da iki değişiklik
Romanya'da Ianis Hagi ve Louis Munteanu oyundan çıkarken Florin Tanase ile Valentin Mihaila mücadeleye dahil oldu.
Aynı dakikada İsveç'in geliştirdiği atakta Viktor Gyokeres ofsayta yakalandı.
69' İsveç korner kazandı
İsveç'in geliştirdiği atakta Radu Dragusin'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.
72' Dennis Man beraberlik golünü kaçırdı
Romanya beraberlik golüne çok yaklaştı. Valentin Mihaila'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Dennis Man, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
74' Mihaila'nın şutu üstten auta çıktı
Romanya bir kez daha etkili geldi. Vladimir Screciu'nun pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Valentin Mihaila, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
76' İsveç'te oyuncu değişikliği
İsveç'te Viktor Gyokeres oyundan çıkarken Benjamin Nygren mücadeleye dahil oldu.
77' İsveç'te bir değişiklik daha
İsveç'te Alexander Bernhardsson kenara gelirken Patrik Walemark oyuna girdi.
78' Ayari'nin şutu auta çıktı
İsveç, Yasin Ayari ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan milli futbolcu, meşin yuvarlağı kalenin sağından farklı şekilde auta gönderdi.
79' Walemark'ın şutu engellendi
İsveç, Alexander Isak'ın pasında Patrik Walemark ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Walemark'ın vuruşunda Romanya savunması araya girdi.
81' Stanciu gole yaklaştı
Romanya'da Razvan Marin'in yerine Nicolae Stanciu oyuna girdi. Aynı dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Stanciu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.
83' Screciu sarı kart gördü
Romanya'da Vladimir Screciu, Yasin Ayari'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
84' İsveç'te oyuncu değişikliği
İsveç'te Sebastian Nanasi oyundan çıkarken Gabriel Gudmundsson mücadeleye dahil oldu.
86' Dennis Man sarı kart gördü
Romanya'da Dennis Man, Yasin Ayari'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.
88' Romanya'da son bölüm değişikliği
Romanya'da Dennis Man oyundan çıkarken Vlad Dragomir mücadeleye dahil oldu. Man, oyundan çıkmadan hemen önceki atakta ofsayta yakalandı.
90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi
Karşılaşmanın sonuna en az 7 dakika ilave edildi. Aynı dakikada Radu Dragusin'in Benjamin Nygren'e yaptığı faulün ardından İsveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.
90+1' Coubis sarı kart gördü
Romanya'da Andrei Coubis, Lucas Bergvall'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.
90+2' İsveç serbest vuruş kazandı
Romanya'da Florin Tanase, Daniel Svensson'a faul yaptı. İsveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.
90+4' İsveç üstünlüğünü korudu
Romanya'da Andrei Coubis, Elliot Stroud'a faul yaptı. İsveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazanarak oyunun kontrolünü elinde tuttu.
90+6' Nygren ofsayta yakalandı
İsveç'te Alexander Isak, Andrei Coubis'in müdahalesiyle sol kanatta serbest vuruş kazandı. Pozisyonun devamında Benjamin Nygren ofsayta yakalandı.
90+7' İsveç serbest vuruş kazandı
Romanya'da Virgil Ghita, Patrik Walemark'a faul yaptı. İsveç sağ kanattan serbest vuruş kazandı.
Maç sonucu | İsveç 2-1 Romanya