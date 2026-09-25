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Golcüler Stockholm'ü inletti! Uluslar Ligi'nde 2 gollü galibiyet

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İsveç, sahasında konuk ettiği Romanya'yı 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda üstünlüğünü korudu. Graham Potter yönetimindeki İsveç, turnuvaya 3 puanla başladı. İşte A Spor'dan yayınlanan maçta atılan goller

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 18:26 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 00:37
Golcüler Stockholm’ü inletti! Uluslar Ligi’nde 2 gollü galibiyet

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UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İsveç ile Romanya karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan ve Çek hakem Ondrej Berka'nın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri Alexander Isak ve Viktor Gyokeres kaydederken Romanya'nın tek golü Dennis Man'dan geldi.

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsveç, 20. dakikada Yasin Ayari'nin asistinde Alexander Isak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Romanya, 29. dakikada Andrei Ratiu'nun asistinde Dennis Man'ın kaydettiği golle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Viktor Gyokeres'in golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsveç, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İSVEÇ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Ev sahibi ekipte teknik direktör Graham Potter, 63. dakikada Carl Starfelt'in yerine Hjalmar Ekdal'ı, Emil Holm'un yerine ise Daniel Svensson'u oyuna dahil etti. Romanya Teknik Direktörü Gheorghe Hagi ise 67. dakikada Louis Munteanu'nun yerine Valentin Mihaila'yı, Ianis Hagi'nin yerine de Florin Tanase'yi sahaya sürdü.

GYOKERES VE ISAK OYUNDAN ÇIKTI

İsveç'te 76. dakikada Viktor Gyokeres'in yerine Benjamin Nygren oyuna girdi. Bir dakika sonra Alexander Bernhardsson'un yerine Patrik Walemark sahaya çıktı. Romanya'da 81. dakikada Razvan Marin'in yerine Nicolae Stanciu oyuna dahil olurken İsveç, 84. dakikada Sebastian Nanasi'nin yerine Gabriel Gudmundsson'u sahaya sürdü.

İSVEÇ 3 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, Romanya'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya ise organizasyona yenilgiyle başladı.

İsveç maçta 1-0 öne geçtiİsveç maçta 1-0 öne geçti

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

İsveç ile Romanya arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşma başladı.

1' Radu gole izin vermedi

İsveç maça etkili başladı. Alexander Bernhardsson'un pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Sebastian Nanasi'nin şutunda kaleci Ionut Radu sağına uzanarak topu kurtardı.

2' Gyokeres serbest vuruş kazandı

İsveç'te Viktor Gyokeres, Razvan Marin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Ev sahibi ekip kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

3' Gyokeres'e bir faul daha

Romanya'da Radu Dragusin, Viktor Gyokeres'e faul yaptı. İsveç bu kez rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

4' Oyun kısa süre durdu

İsveçli bir oyuncu nedeniyle oyun kısa süreliğine durdu. Aranın ardından mücadele yeniden başladı.

10' İsveç serbest vuruş kazandı

Romanya'da Andrei Coubis, Sebastian Nanasi'ye faul yaptı. İsveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

14' Munteanu kafayla yokladı

Romanya gole yaklaştı. Andrei Ratiu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Louis Munteanu kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

16' Dennis Man ofsayta yakalandı

Romanya'nın geliştirdiği atakta savunma arkasına hareketlenen Dennis Man için ofsayt bayrağı kalktı.

18' İsveç serbest vuruş kazandı

Romanya'da Virgil Ghita'nın Viktor Gyokeres'e, Dennis Man'ın ise Yasin Ayari'ye yaptığı faullerin ardından İsveç kendi yarı alanında iki kez serbest vuruş kazandı.

20' GOL | İsveç 1-0 Romanya

İsveç, Alexander Isak'ın golüyle öne geçti. Yasin Ayari'nin savunma arkasına gönderdiği ara pasta ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Isak, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sol üst köşeden ağlara gönderdi.

22' İsveç köşe vuruşu kazandı

İsveç'in geliştirdiği atakta Nicusor Bancu'nun müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

25' Romanya serbest vuruş kazandı

İsveç'te Carl Starfelt, Louis Munteanu'ya faul yaptı. Romanya rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

29' GOL | İsveç 1-1 Romanya

Romanya, Dennis Man'ın golüyle beraberliği yakaladı. Andrei Ratiu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Man, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı sağ alt köşeden ağlara gönderdi.

31' Romanya üst üste fırsatlar yakaladı

Romanya, Dennis Man'ın pasında Ianis Hagi ile etkili geldi. Ceza sahası dışından şutunu çeken Hagi'nin vuruşu İsveç savunmasından döndü.

Pozisyonun devamında Virgil Ghita'nın pasında uzaktan vuruşunu yapan Razvan Marin, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

33' Dennis Man gole yaklaştı

Romanya ikinci gole yaklaştı. Louis Munteanu'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Dennis Man, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

37' Razvan Marin sarı kart gördü

Romanya'da Razvan Marin, Elliot Stroud'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

38' İsveç'in iki şutu engellendi

İsveç, Viktor Gyokeres'in pasında Alexander Isak ile etkili geldi. Ceza sahası dışından şutunu çeken Isak'ın vuruşu Romanya savunmasından döndü.

Dönen topun ardından Lucas Bergvall'ın uzaktan yaptığı vuruş da savunmaya takıldı.

40' Ratiu'nun şutu üstten auta çıktı

Romanya, Ianis Hagi'nin pasında gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Andrei Ratiu, meşin yuvarlağı az farkla üstten auta gönderdi.

42' İsveç baskısını artırdı

İsveç, Yasin Ayari'nin pasında Alexander Isak ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafından şutunu çeken Isak'ın vuruşunda Romanya savunması araya girdi. Ev sahibi ekip pozisyonun devamında köşe vuruşu kazandı.

43' GOL | İsveç 2-1 Romanya

İsveç, Viktor Gyokeres'in golüyle yeniden öne geçti. Sebastian Nanasi'nin pasında ceza sahası dışından vuruşunu yapan Lucas Bergvall'ın şutunu kaleci Ionut Radu kurtardı.

Köşe vuruşunun ardından kale alanının sağ tarafında topla buluşan Gyokeres, yakın mesafeden sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45' İlk yarıya 2 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 2 dakika ilave edildi.

45+2' Ghita sarı kart gördü

Romanya'da Virgil Ghita, Lucas Bergvall'a yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

İlk yarı sonucu | İsveç 2-1 Romanya

İsveç, ilk yarıyı Alexander Isak ve Viktor Gyokeres'in golleriyle 2-1 önde tamamladı. Romanya'nın tek golünü Dennis Man kaydetti.

46' İkinci yarı başladı

İsveç ile Romanya arasındaki karşılaşmanın ikinci yarısı başladı. Romanya'da Tudor Baluta oyundan çıkarken Vladimir Screciu mücadeleye dahil oldu.

52' Stroud gole yaklaştı

İsveç, Sebastian Nanasi'nin pasında etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Elliot Stroud, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

53' İsveç'in golü VAR'dan döndü

İsveç, Elliot Stroud ile ağları havalandırdı ancak gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinde pozisyon öncesinde Alexander Isak'ın topa elle müdahale ettiği tespit edildi.

Golün iptal edilmesinin ardından mücadele İsveç'in 2-1'lik üstünlüğüyle devam etti.

59' Hagi'nin şutu auta çıktı

Romanya, kazandığı serbest vuruşun ardından gole yaklaştı. Razvan Marin'in pasında ceza sahası dışından sol ayağıyla vuruşunu yapan Ianis Hagi, meşin yuvarlağı sol taraftan auta gönderdi.

60' Holm sakatlık yaşadı

İsveç'te Emil Holm sakatlığı nedeniyle yerde kaldı. Oyuna kısa süre ara verilirken tedavisinin ardından mücadele yeniden başladı.

63' İsveç'te iki değişiklik

İsveç'te sakatlanan Emil Holm ve Carl Starfelt oyundan çıktı. Daniel Svensson ile Hjalmar Ekdal mücadeleye dahil oldu.

64' Svensson fırsatı değerlendiremedi

İsveç, Alexander Bernhardsson'un pasında gole yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Daniel Svensson, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından farklı şekilde auta çıktı.

67' Romanya'da iki değişiklik

Romanya'da Ianis Hagi ve Louis Munteanu oyundan çıkarken Florin Tanase ile Valentin Mihaila mücadeleye dahil oldu.

Aynı dakikada İsveç'in geliştirdiği atakta Viktor Gyokeres ofsayta yakalandı.

69' İsveç korner kazandı

İsveç'in geliştirdiği atakta Radu Dragusin'in müdahalesiyle top dışarı çıktı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

72' Dennis Man beraberlik golünü kaçırdı

Romanya beraberlik golüne çok yaklaştı. Valentin Mihaila'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Dennis Man, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

74' Mihaila'nın şutu üstten auta çıktı

Romanya bir kez daha etkili geldi. Vladimir Screciu'nun pasında ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan Valentin Mihaila, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

76' İsveç'te oyuncu değişikliği

İsveç'te Viktor Gyokeres oyundan çıkarken Benjamin Nygren mücadeleye dahil oldu.

77' İsveç'te bir değişiklik daha

İsveç'te Alexander Bernhardsson kenara gelirken Patrik Walemark oyuna girdi.

78' Ayari'nin şutu auta çıktı

İsveç, Yasin Ayari ile etkili geldi. Ceza sahası dışından sağ ayağıyla vuruşunu yapan milli futbolcu, meşin yuvarlağı kalenin sağından farklı şekilde auta gönderdi.

79' Walemark'ın şutu engellendi

İsveç, Alexander Isak'ın pasında Patrik Walemark ile gole yaklaştı. Ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çeken Walemark'ın vuruşunda Romanya savunması araya girdi.

81' Stanciu gole yaklaştı

Romanya'da Razvan Marin'in yerine Nicolae Stanciu oyuna girdi. Aynı dakikada ceza sahası dışından sağ ayağıyla şutunu çeken Stanciu'nun vuruşunda meşin yuvarlak sağ direğin yanından az farkla auta çıktı.

83' Screciu sarı kart gördü

Romanya'da Vladimir Screciu, Yasin Ayari'ye yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

84' İsveç'te oyuncu değişikliği

İsveç'te Sebastian Nanasi oyundan çıkarken Gabriel Gudmundsson mücadeleye dahil oldu.

86' Dennis Man sarı kart gördü

Romanya'da Dennis Man, Yasin Ayari'ye yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

88' Romanya'da son bölüm değişikliği

Romanya'da Dennis Man oyundan çıkarken Vlad Dragomir mücadeleye dahil oldu. Man, oyundan çıkmadan hemen önceki atakta ofsayta yakalandı.

90' Maçın sonuna 7 dakika eklendi

Karşılaşmanın sonuna en az 7 dakika ilave edildi. Aynı dakikada Radu Dragusin'in Benjamin Nygren'e yaptığı faulün ardından İsveç rakip yarı alanda serbest vuruş kazandı.

90+1' Coubis sarı kart gördü

Romanya'da Andrei Coubis, Lucas Bergvall'a yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü.

90+2' İsveç serbest vuruş kazandı

Romanya'da Florin Tanase, Daniel Svensson'a faul yaptı. İsveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazandı.

90+4' İsveç üstünlüğünü korudu

Romanya'da Andrei Coubis, Elliot Stroud'a faul yaptı. İsveç kendi yarı alanında serbest vuruş kazanarak oyunun kontrolünü elinde tuttu.

90+6' Nygren ofsayta yakalandı

İsveç'te Alexander Isak, Andrei Coubis'in müdahalesiyle sol kanatta serbest vuruş kazandı. Pozisyonun devamında Benjamin Nygren ofsayta yakalandı.

90+7' İsveç serbest vuruş kazandı

Romanya'da Virgil Ghita, Patrik Walemark'a faul yaptı. İsveç sağ kanattan serbest vuruş kazandı.

Maç sonucu | İsveç 2-1 Romanya

Romanya eşitliği yakaladıRomanya eşitliği yakaladı

İSVEÇ'İN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

İsveç, Romanya maçının ardından 28 Eylül'de Polonya'yı ağırlayacak. İskandinav temsilcisi, 2 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de Romanya'ya konuk olacak. Kasım ayında oynanacak son iki karşılaşmada ise 14 Kasım'da Bosna Hersek'i ağırlayacak olan İsveç, 17 Kasım'da Polonya deplasmanında grup aşamasını tamamlayacak.

Romanya bir sonraki maçında Bosna Hersek'i ağırlayacakRomanya bir sonraki maçında Bosna Hersek'i ağırlayacak

ROMANYA'NIN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

Romanya, İsveç deplasmanının ardından 28 Eylül'de Bosna Hersek'i ağırlayacak. Rumenler, 2 Ekim'de Polonya deplasmanına çıkacak ve 5 Ekim'de İsveç'i konuk edecek. Kasım ayındaki son iki karşılaşmasında 14 Kasım'da Polonya'yı ağırlayacak olan Romanya, 17 Kasım'da Bosna Hersek deplasmanında grup aşamasını noktalayacak.

İsveç Polonya'yı ağırlayacakİsveç Polonya'yı ağırlayacak

İSVEÇ'İN KADROSU

Kaleciler: Melker Ellborg, Viktor Johansson, Noel Tornqvist;

Savunma: Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelöf, Gabriel Gudmundsson, Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal, Carl Starfelt, Elliot Stroud, Emil Holm, Hampus Skoglund;

Orta saha: Lucas Bergvall, Benjamin Nygren, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Mattias Svanberg, Alexander Bernhardsson, Besfort Zeneli, Sebastian Nanasi, Patrik Walemark;

Forvet: Alexander Isak, Viktor Gyokeres, Gustaf Nilsson, Taha Ali

Emil Holm sakatlık geçirdiEmil Holm sakatlık geçirdi

ROMANYA'NIN KADROSU

Kaleciler: Ionut Radu, Otto Hindrich, Valentin Cojocaru;

Savunma: Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Coubis, Virgil Ghita, Andrei Borza, Andrei Burca, Vladimir Screciu, Matei Ilie, Lisav Eissat;

Orta saha: Tudor Baluta, Darius Olaru, Nicolae Stanciu, Nicusor Bancu, Vlad Dragomir, Razvan Marin, Ianis Hagi;

Forvet: Louis Munteanu, Valentin Mihaila, Florin Tanase, Dennis Man

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