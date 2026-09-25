UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk haftasında İsveç ile Romanya karşı karşıya geldi. Strawberry Arena'da oynanan ve Çek hakem Ondrej Berka'nın yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İsveç'e galibiyeti getiren golleri Alexander Isak ve Viktor Gyokeres kaydederken Romanya'nın tek golü Dennis Man'dan geldi.

İLK YARI 2-1 BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı başlayan İsveç, 20. dakikada Yasin Ayari'nin asistinde Alexander Isak'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Romanya, 29. dakikada Andrei Ratiu'nun asistinde Dennis Man'ın kaydettiği golle eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 43. dakikada Viktor Gyokeres'in golüyle yeniden üstünlüğü ele geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İsveç, soyunma odasına 2-1 önde girdi.

İSVEÇ FARKI İKİYE ÇIKARDI

Ev sahibi ekipte teknik direktör Graham Potter, 63. dakikada Carl Starfelt'in yerine Hjalmar Ekdal'ı, Emil Holm'un yerine ise Daniel Svensson'u oyuna dahil etti. Romanya Teknik Direktörü Gheorghe Hagi ise 67. dakikada Louis Munteanu'nun yerine Valentin Mihaila'yı, Ianis Hagi'nin yerine de Florin Tanase'yi sahaya sürdü.

GYOKERES VE ISAK OYUNDAN ÇIKTI

İsveç'te 76. dakikada Viktor Gyokeres'in yerine Benjamin Nygren oyuna girdi. Bir dakika sonra Alexander Bernhardsson'un yerine Patrik Walemark sahaya çıktı. Romanya'da 81. dakikada Razvan Marin'in yerine Nicolae Stanciu oyuna dahil olurken İsveç, 84. dakikada Sebastian Nanasi'nin yerine Gabriel Gudmundsson'u sahaya sürdü.

İSVEÇ 3 PUANLA BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca İsveç, Romanya'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'taki ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Gheorghe Hagi yönetimindeki Romanya ise organizasyona yenilgiyle başladı.