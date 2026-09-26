CANLI YAYIN
Geri
GOL: Viktor Gyökeres | İsveç 2-1 Romanya

GOL: Viktor Gyökeres | İsveç 2-1 Romanya

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İsveç, Viktor Gyökeres'in 43. dakikada attığı golle Romanya karşısında yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Uluslar Ligi

Bunlar da Var

Türkiye - Fransa maçına dakikalar kala soyunma odaları görüntülendi
Türkiye - Fransa maçına dakikalar kala soyunma odaları görüntülendi
Kilis'te kamyonla çarpışıp takla atan araçtaki 3 kişi ağır yaralandı
Kilis'te kamyonla çarpışıp takla atan araçtaki 3 kişi ağır yaralandı
101 milyon kimlik verisini sızdıran Dragon Hacker paneline operasyon: 2 şüpheli gözaltında
101 milyon kimlik verisini sızdıran Dragon Hacker paneline operasyon: 2 şüpheli gözaltında
Bayrampaşa'da iki araç birbirine girdi: Kaldırımdakilere çarpıp berbere giren otomobil 5 kişiyi yaraladı
Bayrampaşa'da iki araç birbirine girdi: Kaldırımdakilere çarpıp berbere giren otomobil 5 kişiyi yaraladı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle