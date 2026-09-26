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GOL: Viktor Gyökeres | İsveç 2-1 Romanya
GOL: Viktor Gyökeres | İsveç 2-1 Romanya
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2026 00:24
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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında İsveç, Viktor Gyökeres'in 43. dakikada attığı golle Romanya karşısında yeniden öne geçti ve skor 2-1 oldu.
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