Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. VAR'da Christian Dingert, AVAR'da Johann Pfeifer görev alıyor.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi 'nin 2026-2027 sezonuna Fransa karşısında başlayacak. İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye , Kocaeli Stadı'nda sahaya çıkacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanıyor.

2026 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Fransa , İspanya'ya mağlup olarak final şansını kaybetti. Üçüncülük maçında İngiltere'ye de yenilen Fransızlar, organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Türkiye ise Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Vincenzo Montella'nın öğrencileri, Avrupa futbolunun önemli ekiplerinden Fransa önünde taraftar desteğini de arkasına alacak.

A MİLLİ TAKIM 655'İNCİ MAÇINA ÇIKIYOR

Türkiye, 1923'ten bu yana 655'inci kez sahaya çıktı.. Ay-yıldızlılar, geride kalan 654 müsabakada 260 galibiyet, 151 beraberlik ve 243 mağlubiyet yaşadı. Milliler bu karşılaşmalarda 906 gol atarken kalesinde 932 gol gördü.

Türkiye'nin bugüne kadar oynadığı maçların 365'i resmi, 289'u ise özel karşılaşmalardan oluştu. Ay-yıldızlılar 279 kez deplasmanda, 281 kez kendi sahasında ve 94 kez tarafsız sahada mücadele etti.

Milli takım, 93 farklı ülkeyle karşılaştı. Türkiye'nin maçlarının 564'ü Avrupa, 34'ü Asya, 24'ü Afrika, 28'i Amerika ve 4'ü Okyanusya temsilcilerine karşı oynandı.

YUNANİSTAN KARŞISINDA HÜKMEN GALİBİYET

Türkiye'nin milli maç geçmişindeki tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında geldi. İki takımın 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı hazırlık karşılaşması golsüz sona erdi. Ancak FIFA, Yunanistan'ın kurallara aykırı futbolcu oynatması nedeniyle mücadeleyi altı ay sonra Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Ay-yıldızlıların 21 Mayıs 2014'te Kosova'yı deplasmanda 6-1 mağlup ettiği özel karşılaşma ise rakibin o dönemde UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi milli maç istatistiklerine dahil edilmedi.