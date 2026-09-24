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Bizim Çocuklar 3 puan peşinde! Türkiye'nin rakibi Fransa ATV CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırlıyor. ATV'den canlı yayınlanan maçta Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, organizasyonun en üst seviyesindeki ilk sınavından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye'nin tarihindeki 655'inci karşılaşmasına çıktığı mücadele, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı'nın başındaki ilk maçı oldu. Zorlu randevuyu takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 02:26 Güncelleme Tarihi :25 Eylül 2026 , 22:40
Bizim Çocuklar 3 puan peşinde! Türkiye’nin rakibi Fransa ATV CANLI YAYIN

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 2026-2027 sezonuna Fransa karşısında başladı. İtalya ve Belçika'nın da bulunduğu A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Türkiye, Kocaeli Stadı'nda sahaya çıktı. Saat 21.45'te başlayan karşılaşma, ATV'den canlı yayınlanıyor.

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Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Oğuz, Arda, Can, Barış Alper.

Fransa: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.

DÜDÜK ZWAYER'DE

Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'ın yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapıyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak. VAR'da Christian Dingert, AVAR'da Johann Pfeifer görev alıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Ay-yıldızlılar kırmızı, Fransa ise beyaz formayla sahaya çıktı.

1' Fransa maça baskılı başladı

Fransa, karşılaşmanın ilk dakikalarında topun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, Türkiye'nin savunma bölgesine yerleşerek hücumda etkili olmaya çalıştı.

4' Türkiye gole çok yaklaştı

A Milli Takım, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Savunma arkasına gönderilen uzun topta Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golü bulamadı.

Dönen topu takip eden Can Uzun'un vuruşunda Fransa savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Pozisyonun tekrarında ofsayt olduğu görüldü.

7' Milliler uzun toplarla çıkmaya çalıştı

Türkiye, Fransa'nın ön alan baskısını aşmak için bir kez daha savunma arkasına uzun top gönderdi. Fransız savunması zamanında müdahale ederek atağı sonlandırdı.

9' Mbappe'nin şutu engellendi

Fransa, Kylian Mbappe ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında rakiplerinden sıyrılarak kendisine şut açısı yaratan Fransız yıldızın vuruşunda Türkiye savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

12' Orta sahada mücadele arttı

Karşılaşmada oyun orta sahada sıkıştı. Türkiye, Fransa'nın hücum bölgesine yerleşmesini engellemeye çalışırken iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

15' Fransa baskısını sürdürdü

Türkiye, geriden pasla çıkmaya çalışsa da Fransa'nın yoğun baskısıyla karşılaştı. Ay-yıldızlılar, kaleciden kullanılan uzun topla oyunu rakip yarı alana taşımaya çalıştı.

17' Mbappe fırsatı değerlendiremedi

Fransa gole yaklaştı. Sağ kanattan Michael Olise'nin ayağının içiyle gönderdiği pasta Kylian Mbappe ceza sahasında topla buluştu.

Kaleyi karşısına alan Fransız yıldız, istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

20' Mbappe yerde kaldı

Fransa'da Kylian Mbappe, girdiği ikili mücadelede aldığı sert darbenin ardından yerde kaldı. Pozisyonun ardından oyun kısa süre durdu.

24' Fransa topa daha fazla sahip oldu

Fransa, karşılaşmanın ilk 24 dakikalık bölümünde yüzde 63'lük topla oynama oranına ulaştı. Konuk ekip oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen iki takım da henüz kaleyi bulan bir şut çekemedi.

28' Fransa korner bekledi

Fransa sağ kanattan Jules Kounde ile etkili gelmeye çalıştı. Kounde'nin rakibine çarpmasını beklediği top dışarı çıktı ancak hakem korner yerine kale vuruşu kararı verdi.

32' Türkiye penaltı bekledi

A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Milli futbolcu, rakibinden sıyrılmak isterken dengesini kaybederek yere düştü.

Hakem oyunu devam ettirirken VAR'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi.

34' Penaltı kararı çıkmadı

Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun tekrarlarında rakibiyle temas olmadığı görüldü. VAR incelemesinin ardından hakemin oyunu devam ettirme kararı değişmedi.

42' Rabiot fırsatı değerlendiremedi

Fransa sol kanattan kazandığı serbest vuruşla etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen ortada Adrien Rabiot, boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak topa istediği gibi vuramadı.

Meşin yuvarlak ceza sahasının sol tarafına doğru açılırken Türkiye savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

44' Uğurcan'dan müthiş kurtarış

Fransa, Michael Olise ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazından dar açıya rağmen etkili bir vuruş yapan Olise'nin şutunda Uğurcan Çakır, sol üst köşeye yönelen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Kısa pasla kullanılan köşe vuruşunun ardından Adrien Rabiot şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Türkiye 0-0 Fransa

Kocaeli Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Fransa'nın Michael Olise ile yakaladığı net fırsatta Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışla gole izin vermedi.

MONTELLA'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda oynanan ABD maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın yerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun'u sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ile Salih Özcan ikilisi yer alırken hücum hattında Oğuz Aydın, Arda Güler ve Can Uzun forma giydi. Ay-yıldızlıların ileri uçtaki tercihi Barış Alper Yılmaz oldu.

347 GÜN SONRA KOCAELİ'DE

Türkiye, yaklaşık 11 aylık aranın ardından Kocaeli'de yeniden sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, kentteki son maçında 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmişti. Kocaeli Stadyumu'nda oluşan atmosferin yanı sıra tesisin Riva'daki milli takım kamp merkezine yakınlığı da Fransa karşılaşması için bu stadın tercih edilmesinde etkili oldu.

Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetti. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmayer üstlendi.

MERT GÜNOK'A ALKIŞLARLA VEDA

Milli takım kariyerini noktaladığını duyuran tecrübeli kaleci Mert Günok için Fransa maçı öncesinde veda töreni düzenlendi. Tribünlerin alkışları eşliğinde uğurlanan Günok'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından çerçevelenmiş milli takım forması hediye edildi.

EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar da mücadele öncesinde anıldı. Milli futbolcular, ısınmak için sahaya Uçar'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Stadyumun skorboardlarında Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in fotoğraflarına yer verilirken karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

TRİBÜNLERDE DEV TÜRK BAYRAĞI

Kocaeli Stadyumu, Fransa karşılaşması öncesinde kırmızı beyaza büründü. Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın bulunduğu Doğu Tribünü'nde dev Türk bayrağı açıldı.

Bayrağın açılmasıyla birlikte tribünlerden uzun süre "Vatan sana canım feda" tezahüratları yükseldi. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından İstiklal Marşı'na bütün tribünler eşlik etti. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan taraftarlar, maçın başlangıcından itibaren millilere yoğun destek verdi.

ZIDANE'IN İLK RESMİ SINAVI

Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, yeni görevindeki ilk resmi karşılaşmasına Türkiye deplasmanında çıktı.

Fransız teknik adam, Kocaeli'de başlayan UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle milli takım kariyerindeki ilk resmi sınavını verdi.

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