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Rafael Leao 3 puan istiyor! Portekiz - Galler Uluslar Ligi maçı A Haber CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. Grup'un ilk haftasında Portekiz ile Galler karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo ve arkadaşları, turnuvaya galibiyetle başlayarak ilk 3 puanını almak istiyor. Galler ise zorlu deplasmandan puanla ayrılmayı hedefliyor. Saat 21.45'te başlayan ve A Haber'de yayınlanacak mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:00 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 19:02
Rafael Leao 3 puan istiyor! Portekiz - Galler Uluslar Ligi maçı A Haber CANLI YAYIN

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Portekiz ile Galler, UEFA Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşıyor. Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas'ın yönettiği mücadele, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanıyor.

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Portekiz - Galler maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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PORTEKİZ VE GALLER'İN REKABETİ

Portekiz ile Galler, hazırlık karşılaşmaları dışında bugüne kadar yalnızca bir kez karşı karşıya geldi. İki ülkenin tek resmi mücadelesi, 6 Temmuz 2016'da Avrupa Şampiyonası yarı finalinde oynandı.

Fransa'nın Lyon kentinde oynanan karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazandı. Cristiano Ronaldo'nun 50. dakikada attığı golle öne geçen Portekiz, 53. dakikada Nani'nin fileleri havalandırmasıyla farkı ikiye çıkardı.

Galler'i eleyerek finale yükselen Portekiz, ev sahibi Fransa'yı da mağlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

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PORTEKİZ'İN 2026 MAÇLARI

Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda Kolombiya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan'ın bulunduğu K Grubu'nda mücadele etti. Turnuvaya Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında aldığı 1-1'lik beraberlikle başlayan Portekiz, ikinci maçında Özbekistan'ı 5-0 mağlup etti. Grubun son karşılaşmasında Kolombiya ile golsüz berabere kalan Portekiz, 5 puanla son 32 turuna yükseldi.

Bu turda Hırvatistan'ı 2-1 yenerek yoluna devam eden Portekiz, son 16 turunda İspanya ile karşılaştı. Rakibine 1-0 mağlup olan Portekiz, Dünya Kupası'na veda etti.

Portekiz, Dünya Kupası'nda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran Portekiz, kalesinde 3 gol gördü.

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GALLER'İN 2026 MAÇLARI

Galler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti. Elemelere Kazakistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Galler, ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup ettikten sonra Belçika'ya 4-3 yenilen Galler, Kazakistan deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Belçika karşısındaki ikinci maçını da 4-2 kaybeden Galler, son iki karşılaşmasında Lihtenştayn'ı 1-0 ve Kuzey Makedonya'yı 7-1 mağlup ederek grubunu 16 puanla ikinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Bosna Hersek ile eşleşen Galler, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup oldu. Galler, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Galler, 2025 ve 2026 yıllarında oynadığı 9 Dünya Kupası eleme ve play-off karşılaşmasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 22 kez havalandıran Galler, kalesinde 12 gol gördü. Bosna Hersek karşısındaki penaltı mağlubiyeti, istatistiklerde beraberlik olarak hesaplandı.

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PORTEKİZ'İN GALLER MAÇI KADROSU

Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galler karşılaşması için 23 kişilik maç kadrosunu belirledi. İlk aday kadroda yer alan Goncalo Inacio ile Fabio Silva, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).

Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid).

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Francisco Trincao (Al Ahli), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Ramos (Milan), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray).

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GALLER MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy'nin belirlediği 28 kişilik kadroda, Portekiz maçı öncesinde üç değişiklik yapıldı. Karl Darlow, Harry Wilson ve Nathan Broadhead'in kadrodan ayrılmasının ardından David Cornell, Charlie Savage ve Joe Taylor millî takıma çağrıldı.

Kaleciler: Danny Ward (Wrexham), Tom King (Everton), David Cornell (Leicester City).

Savunma: Jay Dasilva (Coventry City), Jayden Lienou (Leeds United), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Chris Mepham (West Bromwich Albion), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).

Orta saha: Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Jordan James (Wolverhampton Wanderers), Joel Colwill (Cardiff City), Cameron Congreve (KVC Westerlo), Charlie Savage (Reading).

Forvet: Liam Cullen (Leicester City), Cian Ashford (Cardiff City), Brennan Johnson (Everton), Sorba Thomas (Hull City), Lewis Koumas (Liverpool), Kieffer Moore (Wrexham), Mark Harris (Oxford United), Dan James (Leeds United), David Brooks (Bournemouth), Wes Burns (Leicester City), Joe Taylor (Huddersfield Town).

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