Galler Portekiz deplasmanında sürpriz yapmak istiyor
GALLER'İN 2026 MAÇLARI
Galler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti. Elemelere Kazakistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Galler, ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.
Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup ettikten sonra Belçika'ya 4-3 yenilen Galler, Kazakistan deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Belçika karşısındaki ikinci maçını da 4-2 kaybeden Galler, son iki karşılaşmasında Lihtenştayn'ı 1-0 ve Kuzey Makedonya'yı 7-1 mağlup ederek grubunu 16 puanla ikinci sırada tamamladı.
Play-off yarı finalinde Bosna Hersek ile eşleşen Galler, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup oldu. Galler, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.
Galler, 2025 ve 2026 yıllarında oynadığı 9 Dünya Kupası eleme ve play-off karşılaşmasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 22 kez havalandıran Galler, kalesinde 12 gol gördü. Bosna Hersek karşısındaki penaltı mağlubiyeti, istatistiklerde beraberlik olarak hesaplandı.
Portekiz'in kadrosunda birçok dünya yıldızı bulunuyor
PORTEKİZ'İN GALLER MAÇI KADROSU
Portekiz Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galler karşılaşması için 23 kişilik maç kadrosunu belirledi. İlk aday kadroda yer alan Goncalo Inacio ile Fabio Silva, karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Kaleciler: Diogo Costa (Porto), Rui Silva (Sporting), Samuel Soares (Benfica).
Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Diogo Dalot (Manchester United), Nuno Tavares (Lazio), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Renato Veiga (Villarreal), Ruben Dias (Manchester City), Tomas Araujo (Benfica).
Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Palhinha (Benfica), Joao Neves (Paris Saint-Germain), Ruben Neves (Al Hilal), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bernardo Silva (Real Madrid).
Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Francisco Trincao (Al Ahli), Francisco Conceicao (Juventus), Goncalo Ramos (Milan), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leao (Galatasaray).
Galler'i Craig Bellamy yönetiyor
GALLER MİLLİ TAKIMI ADAY KADROSU
Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy'nin belirlediği 28 kişilik kadroda, Portekiz maçı öncesinde üç değişiklik yapıldı. Karl Darlow, Harry Wilson ve Nathan Broadhead'in kadrodan ayrılmasının ardından David Cornell, Charlie Savage ve Joe Taylor millî takıma çağrıldı.
Kaleciler: Danny Ward (Wrexham), Tom King (Everton), David Cornell (Leicester City).
Savunma: Jay Dasilva (Coventry City), Jayden Lienou (Leeds United), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Rhys Norrington-Davies (Sheffield United), Chris Mepham (West Bromwich Albion), Ben Cabango (Swansea City), Neco Williams (Nottingham Forest), Connor Roberts (Burnley).
Orta saha: Ethan Ampadu (Leeds United), Josh Sheehan (Bolton Wanderers), Jordan James (Wolverhampton Wanderers), Joel Colwill (Cardiff City), Cameron Congreve (KVC Westerlo), Charlie Savage (Reading).
Forvet: Liam Cullen (Leicester City), Cian Ashford (Cardiff City), Brennan Johnson (Everton), Sorba Thomas (Hull City), Lewis Koumas (Liverpool), Kieffer Moore (Wrexham), Mark Harris (Oxford United), Dan James (Leeds United), David Brooks (Bournemouth), Wes Burns (Leicester City), Joe Taylor (Huddersfield Town).