Galler Portekiz deplasmanında sürpriz yapmak istiyor

GALLER'İN 2026 MAÇLARI

Galler, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belçika, Kuzey Makedonya, Kazakistan ve Lihtenştayn ile J Grubu'nda mücadele etti. Elemelere Kazakistan karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Galler, ikinci maçında Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı.

Lihtenştayn'ı 3-0 mağlup ettikten sonra Belçika'ya 4-3 yenilen Galler, Kazakistan deplasmanından 1-0'lık galibiyetle döndü. Belçika karşısındaki ikinci maçını da 4-2 kaybeden Galler, son iki karşılaşmasında Lihtenştayn'ı 1-0 ve Kuzey Makedonya'yı 7-1 mağlup ederek grubunu 16 puanla ikinci sırada tamamladı.

Play-off yarı finalinde Bosna Hersek ile eşleşen Galler, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup oldu. Galler, bu sonuçla 2026 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Galler, 2025 ve 2026 yıllarında oynadığı 9 Dünya Kupası eleme ve play-off karşılaşmasında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 22 kez havalandıran Galler, kalesinde 12 gol gördü. Bosna Hersek karşısındaki penaltı mağlubiyeti, istatistiklerde beraberlik olarak hesaplandı.