Pusula patronu Serdar Turhan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Yönetimle ilgim yok" dedi, "Küçülün" talimatını anlattı!

Savcılık ayrıca Turhan'a 74,2 milyar TL'lik banka hareketi, 1,82 milyar TL'lik nakit yatırma işlemi, Muhammed Yarız'la 1,9 milyar TL'ye yaklaşan para trafiği ve 6,2 milyar TL'lik kıymetli maden işlemleri sordu. İfadede Turhan'ın PYŞ yönetiminden ayrıldığı tarihe ilişkin kendi beyanı ile müdafiinin verdiği tarih arasındaki farklılık da dikkat çekti.

Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın ifadesi ortaya çıktı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/149004 sayılı fon soruşturmasında şüpheli sıfatıyla ifade veren ve sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüpheli Pusula patronu Serdar Turhan'a, Pusula Grubu bünyesindeki şirketler, fonlar, hisse işlemleri ve milyarlarca liralık para hareketleriyle ilgili ayrıntılı sorular yöneltildi. Turhan, holdingin yatırım ve stratejilerini bizzat kendisinin belirlediğini, holding işlemlerinde yetkili olduğunu söyledi.

"PYŞ İLE ALAKAM KALMADI" SAVUNMASI

Turhan, Pusula Portföy Yönetim Şirketini finansal bir ekosistem oluşturmak amacıyla kurduğunu, daha sonra yönetimi Muhammed Yarız ve yeni yönetim kadrosuna devrettiğini anlattı. Şirketi devrettiğinde büyüklüğünün yaklaşık 30 milyon TL olduğunu belirten Turhan, "Bu devirden sonra PYŞ ile herhangi bir alakam kalmadı, yaptığı işlemlerle ilgili bir bilgim olmadı" şeklinde savunma yaptı.

Ancak ifadenin ilerleyen bölümlerinde Turhan'ın PYŞ'de kendi adına fon yatırımı bulunduğu da ortaya çıktı. Turhan, PKZ fonunu şahsi olarak aldığını, fonda Katılımevim hisselerinin bulunduğunu ve kendi bilgisi dâhilinde PYŞ yöneticilerinin bu hisseleri satarak elde edilen nakdi başka fonlarda kullandığını söyledi.

Ayrıca temerrüde düşen fonlarda yaklaşık 5-6 milyar TL parasının bulunduğunu öne sürdü.

"YÖNETİMLE ALAKAM YOK" DEDİ, "KÜÇÜLÜN" TALİMATINI ANLATTI!

Turhan'ın savunmasındaki en dikkat çekici bölümlerden biri, PYŞ yönetimiyle herhangi bir icrai bağlantısının bulunmadığını söylemesinin ardından yaptığı açıklamalar oldu. Turhan, Pusula PYŞ'nin 30 milyon TL seviyesinden yaklaşık 500 milyar TL büyüklüğe ulaşmasının piyasada konuşulduğunu, buna rağmen SPK'dan herhangi bir uyarı gelmemesinin kendisini rahatlattığını söyledi.

Ardından Haziran 2026'da şirket yöneticilerine, piyasadaki algıyı beğenmediğini ve "bu kadar büyümenin yerine artık küçülerek yola devam edilmesi gerektiğini" söylediğini kabul etti.

Yönetimin de buna göre küçülme sürecine girdiğini anlattı. Bu anlatım, Turhan'ın bir taraftan PYŞ'nin yönetimi ve icrai kararlarıyla ilgisinin bulunmadığını savunurken diğer taraftan şirketin büyüklüğü ve küçülme stratejisi konusunda yönetim kadrosuyla doğrudan temas hâlinde olduğunu ortaya koydu.