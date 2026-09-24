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Erdoğan hakkın yanında! MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a "BM" teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması sonrası MHP'den "teşekkür" açıklaması geldi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, "Hakkın yanında olan Erdoğan'a teşekkürler. Erdoğan'ın konuşması insanlığı ferahlattı" dedi. Başkan Erdoğan'ın "Daha adil dünya" ve "Dünya 5'ten büyüktür" çağrılarına destek veren Bahçeli, BM'de revizyon olması gerektiğini vurguladı.

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Erdoğan hakkın yanında! MHP lideri Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a "BM" teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81. BM Genel Kurulu kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı.

Küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha âdil bir düzen çağrısında bulunan Erdoğan, tüm uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya davet etti.

Video Oynatma İkonu Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür!


Erdoğan, İsrail'in devlet terörü işlediğini belirtti. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki mazlumların sesi oldu.

"Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" deyip şu ifadeleri kullandı:

Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir... Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.

MHP lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'a BM'deki konuşması için teşekkür etti (Fotoğraf: AA)MHP lideri Bahçeli, Başkan Erdoğan'a BM'deki konuşması için teşekkür etti (Fotoğraf: AA)

BAHÇELİ: ERDOĞAN HAKKIN YANINDA

Başkan Erdoğan'ın BM'deki tarihi konuşması sonrası MHP'den "teşekkür" açıklaması geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, "Hakkın yanında olan Erdoğan'a teşekkürler. Erdoğan'ın konuşması insanlığı ferahlattı" dedi.

Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ʺBM'de revizyonʺ çağrısına destek verip ʺDünya 5 ülkenin ağzına bakmamalıdırʺ dedi (Fotoğraf: AA)Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın ʺBM'de revizyonʺ çağrısına destek verip ʺDünya 5 ülkenin ağzına bakmamalıdırʺ dedi (Fotoğraf: AA)

DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR!


Bahçeli, Başkan Erdoğan'ın "Daha adil dünya" ve "Dünya 5'ten büyüktür" çağrılarına destek verip "Dünya 5 ülkenin ağzına bakmamalıdır" şeklinde konuştu.

BM'de revizyon olması gerektiğini vurguladı.

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