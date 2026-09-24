Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81. BM Genel Kurulu kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı.



Küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha âdil bir düzen çağrısında bulunan Erdoğan, tüm uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya davet etti.

Bahçeli'den Erdoğan'a teşekkür!



Erdoğan, İsrail'in devlet terörü işlediğini belirtti. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki mazlumların sesi oldu.



"Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" deyip şu ifadeleri kullandı:

Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir... Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.