CHP kulislerinde kurultay hareketliliği: Kılıçdaroğlu çekilirse İnce sahaya inecek
CHP’de yaklaşan kurultay takvimi öncesinde taht oyunları kızıştı. Kulis bilgilerine göre Muharrem İnce genel başkan adaylığı için nabız yokluyor. İnce’nin adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarışa girmemesini ile geniş mutabakat sağlanmasını ön koşul olarak belirlediği ifade ediliyor. Parti içindeki farklı kesimlerin desteğini alarak ortak aday formülüyle ilerlemek isteyen İnce’nin çok adaylı yarıştan uzak durduğu belirtiliyor. "Gel bakalım Muharrem" daveti bekleyen İnce’nin atacağı adımları Kılıçdaroğlu'nun tutumu belirleyecek.
Cumhuriyet Halk Partisinde 2027 ilkbaharında yapılması planlanan olağan kurultay takvimi yaklaşırken parti koridorlarında liderlik hesapları yeniden yapılmaya başlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday olup olmayacağı merakla beklenirken genel başkanlık yarışı için sürpriz isim öne çıktı.
İNCE HESAP
Kulislerden yansıyan bilgilere göre eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ismi genel başkan adaylığı için yeniden gündeme geldi. Partide "İnce" hesabı yapıldığı öğrenilirken deneyimli siyasetçinin kararını parti içindeki delegelere göre vereceği konuşuluyor.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA…
İnce'nin özellikle farklı grupların desteğini sağlaması ve Kılıçdaroğlu'nun yarışa girmemesi durumunda adaylığı daha güçlü biçimde gündemine alabileceği söyleniyor.
Parti içi dengeleri gözeten İnce'nin tutumunu netleştirdiği kaydedildi. Kulislerdeki iddialara dikkat çeken kaynaklar, İnce'nin, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa ben adayım." dediğini bildirdi.
Yarışa girmek için geniş mutabakat arayan İnce'nin çok adaylı yıpratıcı rekabetten ziyade farklı grupların üzerinde uzlaşacağı ortak isim olmayı istediği belirtiliyor.
"EVDEN KAÇTIM GERİ GELDİM"
İnce, 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den ayrılmıştı. O dönemki ayrılık gerekçesini açıklayan İnce, "İstanbul işgal edilince, işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Kurduğu Memleket Partisi' ile başarısız olan İnce, 24 Haziran 2025 tarihinde CHP'ye geri dönmüştü.
Yeni Parti'ye katılmayı reddeden İnce, "Ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar." demişti.
TAKVİM AYLAR ÖNCE YAZDI
CHP'de genel başkanlık için başlayan hareketlilik yeni değil.
Takvim.com.tr, mutlak butlan kararının ardından parti içinde oluşan farklı grupların kurultay hesaplarını ve Kılıçdaroğlu'na karşı aday arayışlarını aylardır gündeme taşıdı.
Takvim'in 3 Ağustos tarihli özel haberinde, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Engin Altay ve Nermin Yıldırım Kara'nın başını çektiği belirtilen grubun, "Kurultay tarihi duyurulsun, Kılıçdaroğlu aday olmasın" mesajı vermeye hazırlandığı aktarılmıştı.
Aynı haberde Ali Öztunç'un adaylık için hazırlık yaptığı yönündeki kulisler aktarılırken, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem İnce'nin de olası adaylıkları gündeme gelmişti.
Takvim'in 18 Ağustos tarihli haberinde ise Kılıçdaroğlu'nun "Aday gösterilirsem düşünürüm" sözleriyle yeniden adaylığa kapıyı açık bıraktığı aktarılmıştı.
Aynı süreçte Gürsel Erol ve Ali Öztunç'un yanı sıra Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin ve Muharrem İnce'nin de genel başkanlık için hazırlık içinde olduğunun konuşulduğu belirtilmişti. Ali Öztunç'a yakın isimlerin adaylık hazırlığını doğruladığı da Takvim'in haberinde yer almıştı.