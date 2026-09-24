"EVDEN KAÇTIM GERİ GELDİM"

İnce, 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den ayrılmıştı. O dönemki ayrılık gerekçesini açıklayan İnce, "İstanbul işgal edilince, işgalden kurtarmak için Samsun'a gitti. Ben de bu işgal altında olan Atatürk'ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Kurduğu Memleket Partisi' ile başarısız olan İnce, 24 Haziran 2025 tarihinde CHP'ye geri dönmüştü.

Yeni Parti'ye katılmayı reddeden İnce, "Ben hayatım boyunca CHP'liydim. Bir kere evden kaçtım, sonra geri geldim. Daha da başka yere gitmem. Bu kadar." demişti.