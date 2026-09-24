Hany'yi Muhammed Salah Trabzonspor'a önerdi. (Fotoğraf: AFP)

2015 yılından bu yana Al Ahly'de forma giyen Hany'nin mevcut sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, olası transferde önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

Sağ bek dışında orta sahanın sağında ve stoper bölgesinde de görev yapabilen futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.