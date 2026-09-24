Muhammed Salah'tan Trabzonspor'a transfer önerisi!
Devre arasında 2-3 takviye planlayan Trabzonspor için Mısır'dan yeni bir transfer iddiası geldi. Bordo-mavililerin, Al Ahly forması giyen Muhammed Hany'yi gündemine aldığı ve transferde Muhammed Salah'ın da devreye girdiği öne sürüldü.
Trabzonspor'da devre arası transfer çalışmaları için hazırlıklar sürerken, bordo-mavili ekibin sağ bek bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada devre arasında takıma 2-3 takviye yapmayı planladıklarını belirtmişti.
Mısır basınında yer alan son haberlere göre Trabzonspor'un radarındaki isim Al Ahly'nin 30 yaşındaki sağ beki Muhammed Hany oldu.
Mısırlı gazeteci Muhammed Shabana, CBC'de yayınlanan "Number One" programında yaptığı açıklamada bordo-mavili kulübün deneyimli futbolcuyla ilgilendiğini ileri sürdü.
SALAH'TAN HANY İÇİN ÖNERİ
Shabana'nın iddiasına göre Muhammed Hany'nin transferinde Mısır Milli Takımı'ndan arkadaşı Muhammed Salah da devreye girdi.
Trabzonspor forması giyen Mısırlı yıldızın, Hany'yi kulübe önerdiği öne sürüldü.
2015 yılından bu yana Al Ahly'de forma giyen Hany'nin mevcut sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, olası transferde önemli bir detay olarak öne çıkıyor.
Sağ bek dışında orta sahanın sağında ve stoper bölgesinde de görev yapabilen futbolcu, çok yönlü yapısıyla dikkat çekiyor.
399 MAÇTA 39 GOLE KATKI
1.80 metre boyundaki Hany, kariyerinde Al Ahly başta olmak üzere çıktığı 399 resmi maçta 8 gol ve 31 asist üretti.
Mısır Milli Takımı'nda 47 kez görev yapan deneyimli oyuncu, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı.
Futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 1,5 milyon euro olduğu belirtildi.
PINA'NIN YANINA TAKVİYE
Trabzonspor'un mevcut kadrosunda sağ bek pozisyonunda Wagner Pina bulunuyor. 23 yaşındaki Yeşil Burun Adalı futbolcunun forma giyemediği karşılaşmalarda bordo-mavili takım bu bölgede alternatif oluşturmakta zorlanıyor.
Trabzonspor'un devre arasında sağ bek takviyesi yapması halinde Muhammed Hany'nin adaylar arasında yer alabileceği iddia edildi.