"Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var" deyip şu ifadeleri kullandı:

Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir... Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Batı Şeria'da yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hıristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 81. BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı tarihi konuşmaittifaka dert oldu.Küresel adaletsizliklere dikkati çekerek daha âdil bir düzen çağrısında bulunan Erdoğan, tüm uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmen tanımaya ve diplomatik ilişkiler kurmaya davet etti.Erdoğan, İsrail'in devlet terörü işlediğini belirtti. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'daki mazlumların sesi oldu.Başkan Erdoğan'ın BM'deki bu tarihi konuşması sonrası hem İsrail hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi küstah provokasyonlara soyundu.Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, rezil sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.yaptı diyen Katz, PKK/YPG'lileri öne sürüpifadelerini kullandı.Katz'ın CIA ajanı Michael Rubin'le aynı dönemde Mekke Anlaşması üzerinden Ankara'yı kışkırtmaya kalkması sahnelenen derin ve sinsi oyunu gözler önüne serdi.

TÜRKİYE'DEN KATZ'A SERT TEPKİ: GAZZE'DE YAŞANANLARIN ÜZERİNİ ÖRTEMEZ

İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan sert tepki geldi.

Duran, X hesabından yaptığı paylaşımda Katz'ın Başkan Erdoğan'a yönelik ifadelerini eleştirerek, söz konusu açıklamaların Gazze'de yaşananların üzerini örtemeyeceğini belirtti.

Duran, "İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Başkanmız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de yaşananların üzerini örtemediği gibi İsrail yönetiminin insanlık vicdanında ve tarih önündeki soykırımcı sicilini de görünmez hâle getirmiyor." ifadelerini kullandı.

"TARİH HER ZAMAN DİZİLERDEN ÖĞRENİLMEZ"

Katz'ın açıklamalarında Türk dizilerine de atıfta bulunmasına değinen Duran, "Katz'ın Türk dizilerine olan özel merakını anlıyoruz. Ancak kendisine küçük bir hatırlatmada bulunmak gerekiyor. Tarih, her zaman dizilerden öğrenilmez; milletlerin hafızasında ve insanlığın vicdanında yazılır." değerlendirmesinde bulundu.

Duran, Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde adalet, barış ve mazlumların sesi olmaya devam edeceğini belirterek, İsrail yönetiminin Gazze'deki eylemlerinin uluslararası toplumun ve hukukun gündeminde ağır suçlamalarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"BİZ SUSSAK, TARİH SUSMAYACAK"



İletişim Başkanı Duran, paylaşımının sonunda Başkan Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmaya da atıfta bulunarak, "Onlar sanıyorlar ki, biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak, tarih susmayacak. Tarih sussa, hakikat susmayacak..." ifadelerini kullandı.