Galatasaray'dan Arsenal'in yıldızına kanca! Dev talipleri var
Galatasaray’ın, Arsenal’de beklentilerin altında kalan Viktor Gyökeres’in durumunu araştırdığı öne sürüldü. Ocak ayında ayrılığı gündeme gelebilecek İsveçli golcünün kiralık olarak başka bir takıma gönderilebileceği belirtilirken, yıldız oyuncuyla Milan, Juventus ve Suudi Arabistan’dan kulüplerin de ilgilendiği aktarıldı.
Galatasaray, son yıllarda kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlara bir yenisini eklemek için transfer piyasasını yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılıların gündemine bu kez Arsenal forması giyen Viktor Gyökeres'in geldiği belirtildi.
İsveçli forvetin İngiliz ekibindeki mevcut durumunun araştırıldığı ve ocak ayında oluşabilecek transfer seçeneklerinin değerlendirildiği kaydedildi.
ARSENAL'DE BEKLEDİĞİ SÜREYİ BULAMADI
Geçtiğimiz sezonun başında Sporting'den 67 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'e transfer olan 28 yaşındaki Gyökeres, bu sezon istediği süreleri alamadı.
Mikel Arteta'nın takımında doğrudan ilk 11'de yer bulmakta zorlanan yıldız futbolcunun mevcut durumdan rahatsız olduğu ve devre arasında ayrılık ihtimalini değerlendirebileceği ifade edildi.
Gyökeres'in Arsenal ile olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona erecek.
Ancak İngiliz ekibinde forma rekabetinin gerisinde kalan İsveçli futbolcunun ocak ayında kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesinin seçenekler arasında olduğu aktarıldı.
GALATASARAY DA ADAYLAR ARASINDA
Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve Rafael Leao gibi dünya çapında tanınan futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'ın, Gyökeres için oluşabilecek şartları takip ettiği belirtildi.
İsveçli golcünün sezonun ilk bölümündeki performansı da Arsenal'deki konumunun değişmesine neden oldu.
Gyökeres, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 5 resmi maçta gol sevinci yaşayamadı.
Toplam 207 dakika sahada kalan forvet, Arteta'nın tercihleri arasında ilk sırada yer alamadı.
Bu durumun oyuncunun geleceğiyle ilgili yeni bir sürecin başlamasına yol açabileceği kaydedildi.
DEV KULÜPLER DE PEŞİNDE
Galatasaray'ın yanı sıra Viktor Gyökeres'i takip eden başka kulüplerin de bulunduğu ifade edildi.
Milan ve Juventus'un yanı sıra Suudi Arabistan ekipleri Al-Ahli ile Al-Ittihad'ın da İsveçli golcünün durumunu yakından izlediği aktarıldı.
Söz konusu kulüplerin ocak ayındaki transfer dönemi öncesinde Gyökeres için resmi temaslarda bulunabileceği belirtildi.