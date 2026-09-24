Gyökeres'in dev talipleri var. (Fotoğraf: AFP)

GALATASARAY DA ADAYLAR ARASINDA

Mauro Icardi, Victor Osimhen, Leroy Sane ve Rafael Leao gibi dünya çapında tanınan futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray'ın, Gyökeres için oluşabilecek şartları takip ettiği belirtildi.

İsveçli golcünün sezonun ilk bölümündeki performansı da Arsenal'deki konumunun değişmesine neden oldu.