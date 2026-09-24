Lemina'nın yaşadığı sakatlıklar, İlkay Gündoğan'dan beklenen verimin alınamaması ve Sara'nın performansının istenilen seviyeye çıkmaması da bu bölgeye takviye planını güçlendiriyor.

Sarı-kırmızılıların ilk seçeneğinin Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu, Juventus'un bu formüle sıcak bakmaması halinde şarta bağlı bir satın alma opsiyonunun gündeme gelebileceği kaydedildi.

Okan Buruk'un Koopmeiners'i beğendiği ve oyuncunun geçen sezon Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşmalardaki performansının da takip edildiği belirtildi.

Koopmeiners'in Juventus'ta düzenli forma şansı bulamaması da transfer ihtimalinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.



Oyuncunun daha fazla forma giymek istediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarılırken, Juventus ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği belirtildi.

Koopmeiners'in piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor.