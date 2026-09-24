Galatasaray'dan transferde 4'lü harekat!
Yaz transfer döneminde yaşanan gecikmelerden ders çıkaran Galatasaray, ocak ayında aynı sorunları yaşamamak için çalışmalarına erken başlayacak. Sarı-kırmızılılarda orta saha ve stoper takviyesi öncelikli olarak belirlenirken, Teun Koopmeiners ve Camavinga gibi isimler de takip ediliyor. Aslan ayrıca Oulai ve Lang isimlerini de gündemde tutuyor. İşte detaylar...
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını şimdiden hızlandırma kararı aldı.
Yaz döneminde transferlerin gecikmesi nedeniyle eleştirilen sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında benzer bir sürecin yaşanmaması için hedef oyuncularla daha erken temas kuracak.
Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket edecek kulüp profesyonellerinin özellikle orta saha ve stoper bölgelerine yoğunlaşacağı belirtildi.
Orta saha için iki oyuncunun gündeme gelebileceği, stoperde ise daha net ve öncelikli bir hedef üzerinde durulacağı ifade edildi.
KOOPMEINERS İÇİN İTALYA TEMASI
Galatasaray'ın orta saha transferindeki adaylarından biri Juventus forması giyen Teun Koopmeiners oldu.
Sarı-kırmızılıların geçen sezon da gündemine gelen 28 yaşındaki futbolcuyu yeniden değerlendirmeye aldığı aktarıldı.
Ugochukwu'dan beklenen katkının alınamaması ve kiralık sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun kullanılmasının düşünülmemesi, orta sahadaki arayışın temel nedenleri arasında gösteriliyor.
Lemina'nın yaşadığı sakatlıklar, İlkay Gündoğan'dan beklenen verimin alınamaması ve Sara'nın performansının istenilen seviyeye çıkmaması da bu bölgeye takviye planını güçlendiriyor.
Okan Buruk'un Koopmeiners'i beğendiği ve oyuncunun geçen sezon Galatasaray ile Juventus arasındaki karşılaşmalardaki performansının da takip edildiği belirtildi.
Sarı-kırmızılıların ilk seçeneğinin Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak olduğu, Juventus'un bu formüle sıcak bakmaması halinde şarta bağlı bir satın alma opsiyonunun gündeme gelebileceği kaydedildi.
DÜZENLİ FORMA İSTEĞİ TRANSFERİ KOLAYLAŞTIRABİLİR
Koopmeiners'in Juventus'ta düzenli forma şansı bulamaması da transfer ihtimalinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.
Hollandalı orta saha oyuncusu bu sezon Serie A'da 5 maçta toplam 131 dakika süre aldı.
Oyuncunun daha fazla forma giymek istediği ve gelecek teklifleri değerlendirmeye açık olduğu aktarılırken, Juventus ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği belirtildi.
Koopmeiners'in piyasa değeri ise 14 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'ın orta saha listesindeki bir diğer seçenek ise Real Madrid'den Eduardo Camavinga.
Sarı-kırmızılı yönetimin Fransız oyuncunun şartlarını da araştırdığı, ancak transferin ocak ayında gerçekleşmemesi ihtimaline karşı alternatif isimler üzerinde çalıştığı ifade edildi.
OULAI VE NOA LANG TAKİPTE
Galatasaray'ın transfer listesinde Fiorentina forması giyen Christ Inao Oulai'nin de bulunduğu belirtildi.
Trabzonspor'daki dönemiyle Türkiye'de de tanınan futbolcunun performansı sarı-kırmızılı kulüp tarafından yakından takip ediliyor.
Galatasaray'ın oyuncunun Fiorentina'dan ayrılma ihtimalini de değerlendirdiği ve Oulai'nin ocak ayındaki transfer gündeminde daha fazla yer alabileceği kaydedildi.
Öte yandan geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang da sarı-kırmızılıların gündemindeki isimler arasında yer alıyor.
Napoli'de kariyerini sürdüren Hollandalı futbolcu, sosyal medyada bir Galatasaray taraftarının kendisiyle ilgili yaptığı yorumu beğendi.