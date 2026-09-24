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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı

Emeklilerin ocak zammını gösterecek verilerden üçüncüsü için gözler 5 Ekim’e çevrilirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. Peki ankete göre SSK ve Bağ-Kur’luları neler bekliyor? İşte detayları…

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak ayında, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üçüncü veri de belli oluyor.

Emekli zammı için yeni tahmin ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve İHA'dan alınmıştır.)Emekli zammı için yeni tahmin ortaya çıktı. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve İHA'dan alınmıştır.)


Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki yüzde 1,78, ikincisi yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. İki ayda emeklilere yüzde 3,66 artış oluşmuştu. Eylül enflasyonu da 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak zammını bekliyor.SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak zammını bekliyor.

Bu veri merakla beklenirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan üyeler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,11 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 30,39 oldu.

Zam oranını belirleyecek 6 veriden ikisi açıklandı.Zam oranını belirleyecek 6 veriden ikisi açıklandı.


Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,73 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10,73 zam alacak.

İlk iki ayda toplam yüzde 3,66’lık artış oluştu.İlk iki ayda toplam yüzde 3,66’lık artış oluştu.


Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 26 bin 79 liraya yükselecek.

Eylül enflasyonu 5 Ekim’de açıklanacak.Eylül enflasyonu 5 Ekim’de açıklanacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

MEVCUT: 23.552
% 10,73 ZAMLI: 26.079

MEVCUT: 24.000
% 10,73 ZAMLI: 26.575

MEVCUT: 25.000
% 10,73 ZAMLI: 27.683

MEVCUT: 26.000
% 10,73 ZAMLI: 28.790

MEVCUT: 27.000
% 10,73 ZAMLI: 29.897

Yeni ankette eylül enflasyonu için yüzde 2,11 tahmini yapıldı.Yeni ankette eylül enflasyonu için yüzde 2,11 tahmini yapıldı.

MEVCUT: 28.000
% 10,73 ZAMLI: 31.004

MEVCUT: 29.000
% 10,73 ZAMLI: 32.112

MEVCUT: 30.000
% 10,73 ZAMLI: 33.219

MEVCUT: 31.000
% 10,73 ZAMLI: 34.326

MEVCUT: 32.000
% 10,73 ZAMLI: 35.434

MEVCUT: 33.000
% 10,73 ZAMLI: 36.541

MEVCUT: 34.000
% 10,73 ZAMLI: 37.648

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak açıklandı.Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 olarak açıklandı.

MEVCUT: 35.000
% 10,73 ZAMLI: 38.756

MEVCUT: 36.000
% 10,73 ZAMLI: 39.863

MEVCUT: 37.000
% 10,73 ZAMLI: 40.970

MEVCUT: 38.000
% 10,73 ZAMLI: 42.077

MEVCUT: 39.000
% 10,73 ZAMLI: 43.185

MEVCUT: 40.000
% 10,73 ZAMLI: 44.292

Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,73 olabilir.Tahmin gerçekleşirse 6 aylık enflasyon yüzde 10,73 olabilir.

MEVCUT: 41.000
% 10,73 ZAMLI: 45.399

MEVCUT: 42.000
% 10,73 ZAMLI: 46.507

MEVCUT: 43.000
% 10,73 ZAMLI: 47.614

MEVCUT: 44.000
% 10,73 ZAMLI: 48.721

MEVCUT: 45.000
% 10,73 ZAMLI: 49.829

MEVCUT: 46.000
% 10,73 ZAMLI: 50.936

MEVCUT: 47.000
% 10,73 ZAMLI: 52.043

Bu oran SSK ve Bağ-Kur emekli zammına yansıyabilir.Bu oran SSK ve Bağ-Kur emekli zammına yansıyabilir.

MEVCUT: 48.000
% 10,73 ZAMLI: 53.150

MEVCUT: 49.000
% 10,73 ZAMLI: 54.258

MEVCUT: 50.000
% 10,73 ZAMLI: 55.365

MEVCUT: 51.000
% 10,73 ZAMLI: 56.472

MEVCUT: 52.000
% 10,73 ZAMLI: 57.580

MEVCUT: 53.000
% 10,73 ZAMLI: 58.687

MEVCUT: 54.000
% 10,73 ZAMLI: 59.794

En düşük emekli aylığı için 26 bin 79 TL hesabı yapıldı.En düşük emekli aylığı için 26 bin 79 TL hesabı yapıldı.

MEVCUT: 55.000
% 10,73 ZAMLI: 60.902

MEVCUT: 56.000
% 10,73 ZAMLI: 62.009

MEVCUT: 57.000
% 10,73 ZAMLI: 63.116

MEVCUT: 58.000
% 10,73 ZAMLI: 64.223

MEVCUT: 59.000
% 10,73 ZAMLI: 65.331

MEVCUT: 60.000
% 10,73 ZAMLI: 66.438

MEVCUT: 61.000
% 10,73 ZAMLI: 67.545

MEVCUT: 62.000
% 10,73 ZAMLI: 68.653

Bu hesap 23 bin 552 TL’lik mevcut aylık üzerinden yapılıyor.Bu hesap 23 bin 552 TL’lik mevcut aylık üzerinden yapılıyor.

MEVCUT: 63.000
% 10,73 ZAMLI: 69.760

MEVCUT: 64.000
% 10,73 ZAMLI: 70.867

MEVCUT: 65.000
% 10,73 ZAMLI: 71.975

MEVCUT: 66.000
% 10,73 ZAMLI: 73.082

MEVCUT: 67.000
% 10,73 ZAMLI: 74.189

MEVCUT: 68.000
% 10,73 ZAMLI: 75.296

MEVCUT: 69.000
% 10,73 ZAMLI: 76.404

MEVCUT: 70.000
% 10,73 ZAMLI: 77.511

MEVCUT: 71.000
% 10,73 ZAMLI: 78.618

24 bin TL maaşın zamla 26 bin 575 TL olması bekleniyor.24 bin TL maaşın zamla 26 bin 575 TL olması bekleniyor.

MEVCUT: 72.000
% 10,73 ZAMLI: 79.726

MEVCUT: 73.000
% 10,73 ZAMLI: 80.833

MEVCUT: 74.000
% 10,73 ZAMLI: 81.940

MEVCUT: 75.000
% 10,73 ZAMLI: 83.048

MEVCUT: 76.000
% 10,73 ZAMLI: 84.155

MEVCUT: 77.000
% 10,73 ZAMLI: 85.262

MEVCUT: 78.000
% 10,73 ZAMLI: 86.369

MEVCUT: 79.000
% 10,73 ZAMLI: 87.477

MEVCUT: 80.000
% 10,73 ZAMLI: 88.584

30 bin TL maaş için yeni hesap 33 bin 219 TL.30 bin TL maaş için yeni hesap 33 bin 219 TL.

MEVCUT: 81.000
% 10,73 ZAMLI: 89.691

MEVCUT: 82.000
% 10,73 ZAMLI: 90.799

MEVCUT: 83.000
% 10,73 ZAMLI: 91.906

MEVCUT: 84.000
% 10,73 ZAMLI: 93.013

MEVCUT: 85.000
% 10,73 ZAMLI: 94.121

MEVCUT: 86.000
% 10,73 ZAMLI: 95.228

MEVCUT: 87.000
% 10,73 ZAMLI: 96.335

MEVCUT: 88.000
% 10,73 ZAMLI: 97.442

MEVCUT: 89.000
% 10,73 ZAMLI: 98.550

MEVCUT: 90.000
% 10,73 ZAMLI: 99.657

40 bin TL maaşın yüzde 10,73 zamla 44 bin 292 TL olması öngörülüyor.40 bin TL maaşın yüzde 10,73 zamla 44 bin 292 TL olması öngörülüyor.

MEVCUT: 91.000
% 10,73 ZAMLI: 100.764

MEVCUT: 92.000
% 10,73 ZAMLI: 101.872

MEVCUT: 93.000
% 10,73 ZAMLI: 102.979

MEVCUT: 94.000
% 10,73 ZAMLI: 104.086

Kesin zam oranı 2026’nın ikinci 6 aylık enflasyonuyla netleşecek.Kesin zam oranı 2026’nın ikinci 6 aylık enflasyonuyla netleşecek.

MEVCUT: 95.000
% 10,73 ZAMLI: 105.194

MEVCUT: 96.000
% 10,73 ZAMLI: 106.301

MEVCUT: 97.000
% 10,73 ZAMLI: 107.408

MEVCUT: 98.000
% 10,73 ZAMLI: 108.515

MEVCUT: 99.000
% 10,73 ZAMLI: 109.623

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