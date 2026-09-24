SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı
Emeklilerin ocak zammını gösterecek verilerden üçüncüsü için gözler 5 Ekim’e çevrilirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. Peki ankete göre SSK ve Bağ-Kur’luları neler bekliyor? İşte detayları…
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Ocak ayında, 2026'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üçüncü veri de belli oluyor.
Zam oranını gösterecek 6 enflasyon verisinden ilki yüzde 1,78, ikincisi yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. İki ayda emeklilere yüzde 3,66 artış oluşmuştu. Eylül enflasyonu da 5 Ekim Pazartesi günü açıklanacak.
Bu veri merakla beklenirken, yeni anketten yeni ipucu geldi. Finansal Kurumlar Birliği'nin FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan üyeler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,11 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması ise yüzde 30,39 oldu.
Eğer anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,73 çıkacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında 10,73 zam alacak.
Emekliler kesin zam oranlarını 2027 yılının başında öğrenirken, ortaya çıkan artışın 23 bin 552 lira olan taban aylığa yansıtılması da gündeme gelecek. Bu formül uygulanır ve söz konusu tahmin gerçekleşirse, en düşük emekli aylığı ödemesi ocak ayında 26 bin 79 liraya yükselecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 23.552
% 10,73 ZAMLI: 26.079
MEVCUT: 24.000
% 10,73 ZAMLI: 26.575
MEVCUT: 25.000
% 10,73 ZAMLI: 27.683
MEVCUT: 26.000
% 10,73 ZAMLI: 28.790
MEVCUT: 27.000
% 10,73 ZAMLI: 29.897
MEVCUT: 28.000
% 10,73 ZAMLI: 31.004
MEVCUT: 29.000
% 10,73 ZAMLI: 32.112
MEVCUT: 30.000
% 10,73 ZAMLI: 33.219
MEVCUT: 31.000
% 10,73 ZAMLI: 34.326
MEVCUT: 32.000
% 10,73 ZAMLI: 35.434
MEVCUT: 33.000
% 10,73 ZAMLI: 36.541
MEVCUT: 34.000
% 10,73 ZAMLI: 37.648
MEVCUT: 35.000
% 10,73 ZAMLI: 38.756
MEVCUT: 36.000
% 10,73 ZAMLI: 39.863
MEVCUT: 37.000
% 10,73 ZAMLI: 40.970
MEVCUT: 38.000
% 10,73 ZAMLI: 42.077
MEVCUT: 39.000
% 10,73 ZAMLI: 43.185
MEVCUT: 40.000
% 10,73 ZAMLI: 44.292
MEVCUT: 41.000
% 10,73 ZAMLI: 45.399
MEVCUT: 42.000
% 10,73 ZAMLI: 46.507
MEVCUT: 43.000
% 10,73 ZAMLI: 47.614
MEVCUT: 44.000
% 10,73 ZAMLI: 48.721
MEVCUT: 45.000
% 10,73 ZAMLI: 49.829
MEVCUT: 46.000
% 10,73 ZAMLI: 50.936
MEVCUT: 47.000
% 10,73 ZAMLI: 52.043
MEVCUT: 48.000
% 10,73 ZAMLI: 53.150
MEVCUT: 49.000
% 10,73 ZAMLI: 54.258
MEVCUT: 50.000
% 10,73 ZAMLI: 55.365
MEVCUT: 51.000
% 10,73 ZAMLI: 56.472
MEVCUT: 52.000
% 10,73 ZAMLI: 57.580
MEVCUT: 53.000
% 10,73 ZAMLI: 58.687
MEVCUT: 54.000
% 10,73 ZAMLI: 59.794
MEVCUT: 55.000
% 10,73 ZAMLI: 60.902
MEVCUT: 56.000
% 10,73 ZAMLI: 62.009
MEVCUT: 57.000
% 10,73 ZAMLI: 63.116
MEVCUT: 58.000
% 10,73 ZAMLI: 64.223
MEVCUT: 59.000
% 10,73 ZAMLI: 65.331
MEVCUT: 60.000
% 10,73 ZAMLI: 66.438
MEVCUT: 61.000
% 10,73 ZAMLI: 67.545
MEVCUT: 62.000
% 10,73 ZAMLI: 68.653
MEVCUT: 63.000
% 10,73 ZAMLI: 69.760
MEVCUT: 64.000
% 10,73 ZAMLI: 70.867
MEVCUT: 65.000
% 10,73 ZAMLI: 71.975
MEVCUT: 66.000
% 10,73 ZAMLI: 73.082
MEVCUT: 67.000
% 10,73 ZAMLI: 74.189
MEVCUT: 68.000
% 10,73 ZAMLI: 75.296
MEVCUT: 69.000
% 10,73 ZAMLI: 76.404
MEVCUT: 70.000
% 10,73 ZAMLI: 77.511
MEVCUT: 71.000
% 10,73 ZAMLI: 78.618
MEVCUT: 72.000
% 10,73 ZAMLI: 79.726
MEVCUT: 73.000
% 10,73 ZAMLI: 80.833
MEVCUT: 74.000
% 10,73 ZAMLI: 81.940
MEVCUT: 75.000
% 10,73 ZAMLI: 83.048
MEVCUT: 76.000
% 10,73 ZAMLI: 84.155
MEVCUT: 77.000
% 10,73 ZAMLI: 85.262
MEVCUT: 78.000
% 10,73 ZAMLI: 86.369
MEVCUT: 79.000
% 10,73 ZAMLI: 87.477
MEVCUT: 80.000
% 10,73 ZAMLI: 88.584
MEVCUT: 81.000
% 10,73 ZAMLI: 89.691
MEVCUT: 82.000
% 10,73 ZAMLI: 90.799
MEVCUT: 83.000
% 10,73 ZAMLI: 91.906
MEVCUT: 84.000
% 10,73 ZAMLI: 93.013
MEVCUT: 85.000
% 10,73 ZAMLI: 94.121
MEVCUT: 86.000
% 10,73 ZAMLI: 95.228
MEVCUT: 87.000
% 10,73 ZAMLI: 96.335
MEVCUT: 88.000
% 10,73 ZAMLI: 97.442
MEVCUT: 89.000
% 10,73 ZAMLI: 98.550
MEVCUT: 90.000
% 10,73 ZAMLI: 99.657
MEVCUT: 91.000
% 10,73 ZAMLI: 100.764
MEVCUT: 92.000
% 10,73 ZAMLI: 101.872
MEVCUT: 93.000
% 10,73 ZAMLI: 102.979
MEVCUT: 94.000
% 10,73 ZAMLI: 104.086
MEVCUT: 95.000
% 10,73 ZAMLI: 105.194
MEVCUT: 96.000
% 10,73 ZAMLI: 106.301
MEVCUT: 97.000
% 10,73 ZAMLI: 107.408
MEVCUT: 98.000
% 10,73 ZAMLI: 108.515
MEVCUT: 99.000
% 10,73 ZAMLI: 109.623