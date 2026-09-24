Eski CHP'lilerin tabela kavgası: YENİ Parti'nin ismine itiraz AYM'de!

İki ay önce CHP'yi bölerek kurulan YENİ Parti, şimdilerde tabela krizi yaşıyor. Özgür Özel, daha ilk kurultayını yapamadan mahkemelik oldu.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın isim benzerliği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından YENİ Parti yönetimine isim değişikliği yapılması yönünde tebligat gönderdi.



Bu süreçte Özel ise "Bile bile lades" dedi. Çünkü Özel'in hem Öztürk Yılmaz hem de Yükselen Türkiye Partisi Genel Başkanı Duygu Çil Sucuka tarafından "Bu ismi kullanma mahkemelik olursun" diye uyarıldığı ancak umursamadığı ortaya çıktı.

TABELA KAVGASI AYM'YE TAŞINDI!



Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ile YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tabela gerilimi yeni safhaya taşındı.



YENİ Parti'nin ismine yönelik itiraz, Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı.

GÖZLER 29 EYLÜL'DE



Yüksek Mahkeme, YENİ Parti'nin isim ve rumuzunun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla yapılan başvuruyu 29 Eylül'deki Genel Kurul toplantısında gündemine alacak.