Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan G.E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesine getirildi.

Adli Tıp'tan hırsızlık yaptığı belirtilen şüpheli. (Foto: DHA)

CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ

Şüpheli G.E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI KONUŞMUŞTU

Öte yandan dizide "Çapsız Abidin" karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Biz dizide izliyorduk, üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

"Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ise "Ölüm sahnesi çok benziyor. Benziyor mu diyeyim, benzemiyor mu diyeyim ben de bilemiyorum." demişti.