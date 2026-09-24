Adli Tıp'taki hırsızlık şüphesi Kozinoğlu dosyasını sarsacak! Örnekler değiştirildi mi?
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan G.E., “şüpheli” sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Silivri Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
DOKU VE KAN ÖRNEKLERİNİN DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMA İHTİMALİ
Soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yaptığı iddia edilen ve halen tutuklu bulunan G.E., 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere Silivri Adliyesine getirildi.
Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.
CEZAEVİNE GERİ GÖTÜRÜLDÜ
Şüpheli G.E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.
KURTLAR VADİSİ OYUNCULARI KONUŞMUŞTU
Öte yandan dizide "Çapsız Abidin" karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, "O zaman büyük resmi görmüyorduk. Biz dizide izliyorduk, üç gün sonra gerçek hayatta yaşıyorduk" ifadelerini kullanmıştı.
"Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak ise "Ölüm sahnesi çok benziyor. Benziyor mu diyeyim, benzemiyor mu diyeyim ben de bilemiyorum." demişti.
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