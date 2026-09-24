Bu yaklaşım, tartışmayı doğrudan sansür meselesinden çıkarıp platformların içerik sorumluluğu, algoritmaların şeffaflığı ve çocukların korunması başlıklarına taşıyor.

"Platformlar yalnızca içerik üreticisi olarak değil, içeriğin dolaşımı ile görünürlüğünü de belirleyen aktörler şeklinde ele alınmalı."

Yegen, bu nedenle dijital platformların yalnızca içerik üreticisi ya da yayıncısı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, içeriklerin dolaşımı ve görünürlüğü üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Prof. Dr. Ceren Yegen ise tartışmanın yalnızca dizinin yayınlanıp yayınlanmaması üzerinden yürütülmemesi gerektiğini vurguladı. Yegen'e göre asıl kritik nokta, içeriğin kime, ne sıklıkta ve hangi bağlamda ulaştığı.

Çaycı, Netflix gibi küresel platformların şiddeti estetik bir anlatımla sunmasının ve karakterleri izleyici açısından çekici hale getirmesinin, içeriğin toplumsal etkileri açısından ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Burada kurgusal bir hikâye anlatıyoruz argümanıyla toplumsal sorumluluktan sıyrılmaya çalışmak kabul edilemez." ifadelerini kullanan Çaycı, özellikle çocuklar ve gençlerin bu içeriklere sınırsız erişebilmesinin platformların sorumluluğunu artırdığını söyledi.

Tartışmanın en kritik noktalarından biri ise platformların içeriklerin toplumsal etkisine karşı sorumluluğu.

Yegen ise algoritmaların çalışma biçimi konusunda şeffaflık sorunu bulunduğuna dikkat çekti. Kullanıcıların çoğu zaman karşılarına çıkan içeriğin neden önerildiğini bilmediğini belirten Yegen, algoritmaların çocukların karşısına ne çıkardığının ve bunun ne ölçüde denetlenebildiğinin tartışılması gerektiğini söyledi.

"Bir çocuğun karşısına ne tür içeriklerin çıkacağına platform karar veriyorsa, platform artık sadece içerik barındıran bir mecranın ötesine geçmiştir ve sorumlulukları artmıştır."

Çaycı, bu noktada platformların yalnızca içerik sağlayıcısı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Çaycı'ya göre şiddet ve saplantı içeren karakterlerin estetik biçimde sunulması, gençlerin dikkatini çekmek amacıyla kullanılabiliyor. Belirli içeriklere yönelen genç kullanıcılar daha sonra öneri sistemleri aracılığıyla benzer yapımlarla karşılaşabiliyor.

Uzmanlara göre ʺsadece hikâye anlatıyoruzʺ savunması platformların sorumluluğunu kaldırmıyor. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"+18" UYARISI ÇOCUKLARI KORUMAYA YETİYOR MU?

Platformların çocukları korumak için kullandığı yaş uyarıları, profil kilitleri ve ebeveyn kontrol sistemleri de uzmanlara göre tek başına yeterli değil.

Çaycı, "+18" ibaresi, doğum yılı seçimi ve şifreli profil gibi uygulamaların çocuklar tarafından aşılabildiğini belirterek daha etkili yaş doğrulama sistemlerinin kurulması gerektiğini ifade etti.

Uzman, yeni açılan hesaplarda en yüksek çocuk koruma seviyesinin otomatik olarak devreye girmesini, yetişkin olduğunu resmi olarak doğrulayan kullanıcıların ise bu kısıtlamaları kaldırabilmesini önerdi.

Prof. Dr. Ceren Yegen de ebeveyn kontrolünün tek başına çözüm olarak görülmesinin gerçekçi olmadığını söyledi. Yaş doğrulama ve içerik filtrelerinin güçlendirilmesinin yanı sıra ailelerin dijital okuryazarlığının artırılması ve çocuklara medya okuryazarlığı kazandırılması gerektiğini belirtti.

ÇOCUKLARDA HANGİ İŞARETLER ALARM?

Peki dijital dünyadaki riskler ciddi bir olay yaşanmadan önce fark edilebilir mi?

Yegen, bu tür durumları önceden kesin biçimde öngörmenin kolay olmadığını ancak bazı davranış değişikliklerinin ciddiye alınması gerektiğini belirtti.

Ani ve yoğun şekilde şiddet içeriklerine yönelme, saldırgan karakterleri sürekli yüceltme, şiddet ve tehdit içeren paylaşımlarda bulunma, gerçek yaşamdaki ilişkilerden belirgin biçimde kopma ve çevreye karşı giderek artan düşmanlık bu işaretler arasında yer alıyor.

Yegen, çocuğun hemen etiketlenmesi veya cezalandırılması yerine davranış değişiminin nedeninin anlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı. Aile, öğretmen ve gerektiğinde uzmanlar arasında erken iletişim kurulmasının da kritik olduğunu ifade etti.

TEK BİR DİZİ SALDIRGAN YARATIR MI?

Prof. Dr. Ceren Yegen, tek bir saldırının nedenini yalnızca bir diziye bağlamanın bilimsel açıdan doğru olmayacağını belirtti.

Fakat, algoritmalar aracılığı ile zaten psikoloji bozuk veya buhranda olan gencin karşısına çıkan dizi veya filmler öfkeyi besleyip büyütüyor demek mümkün.

Yegen, "Bu tarz yönelimler sosyal çevre, psikolojik ve toplumsal koşullar, dijital kültür ile kişinin şahsi özellikleri göz önünde alınarak değerlendirilmeli." ifadesinde bulundu.

Yegen ayrıca algoritmaların çocuklara ve ergenlere hangi içerikleri, hangi yoğunlukta sunduğunun şeffaf biçimde tartışılması gerektiğini belirtti ve ekledi:

"Hangi içeriğin görünür olacağı, hangilerinin öne çıkacağı noktasında editoryal ve algoritmik bir tercih var. Dolayısıyla yapılması gereken, sansürden ziyade güçlü içerik sorumluluğu ile çocuklara ve ergenlere yönelik etkili koruma mekanizmaları oluşturmak"