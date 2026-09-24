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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Batı Şeria'da şiddet artıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor. ABD vize vermediği için online olarak konuşma yapan Abbas, Filistin halkının tehcirin yanı sıra soykırıma da maruz kaldığını söyledi ve "Tarihsel adaletsizlik var." dedi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Batı Şeria'da şiddet artıyor

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap ediyor. ABD vize vermediği için online olarak konuşma yapan Abbas, Filistin halkının tehcirin yanı sıra soykırıma da maruz kaldığını söyledi ve "Tarihsel adaletsizlik var." dedi.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Batı Şeria'da şiddet artıyor-2 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Batı Şeria'da şiddet artıyor-3 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: Batı Şeria'da şiddet artıyor-4
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