ÖRGÜTLÜ YAPI VE MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA

Başsavcılık, belediye bünyesindeki işlemlerde örgütlü bir yapının varlığını, rüşvet ve irtikap iddialarını, ihalelere hukuka aykırı müdahaleleri ve oluşan kamu zararını titizlikle inceliyor.

MHP’den seçilen eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Ele geçirilen belge, dijital materyal ve mali kayıtların analizi sürerken şüphelilerin birbirleriyle olan ticari ilişkileri ve para hareketleri de detaylıca araştırılıyor. Firari şüphelilerin yakalanması ve delillerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın kapsamının derinleşebileceği belirtiliyor.

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