Yahşihan Belediyesine yolsuzluk operasyonu: AK Partili ve MHP'li eski başkanlar da listede! 31 gözaltı
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında yer aldığı 35 şüpheliye yönelik 4 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 31 kişi gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi. Polis ekipleri firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında kritik bir gelişme yaşandı.
Aralarında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve iş insanlarından oluşan toplam 35 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
2025 yılında "icbar yoluyla irtikap" soruşturması kapsamında tutuklanan Yahşihan eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur, AK Parti'den ihraç edilmişti.
31 GÖZALTI
Kırıkkale merkezli düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve ilgili adreslerde arama ile el koyma işlemleri yapıldı.
Suçtan kaynaklandığı değerlendirilen mal varlıklarının korunması ve olası mal kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla şüphelilerin mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.
Operasyon neticesinde 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan 1 şüphelinin ceza infaz kurumunda bulunduğu tespit edilirken, firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla adli süreç yürütülüyor.
TAKİPSİZLİK KARARLARI KALDIRILDI, YENİ DELİLLER DOSYADA
Soruşturmanın en kritik noktalarından birini, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK) dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırılması oluşturdu. Yeni delillerin incelenmesinin ardından dosyalar Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden ele alındı ve kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
ÖRGÜTLÜ YAPI VE MALİ HAREKETLER MERCEK ALTINDA
Başsavcılık, belediye bünyesindeki işlemlerde örgütlü bir yapının varlığını, rüşvet ve irtikap iddialarını, ihalelere hukuka aykırı müdahaleleri ve oluşan kamu zararını titizlikle inceliyor.
Ele geçirilen belge, dijital materyal ve mali kayıtların analizi sürerken şüphelilerin birbirleriyle olan ticari ilişkileri ve para hareketleri de detaylıca araştırılıyor. Firari şüphelilerin yakalanması ve delillerin incelenmesiyle birlikte soruşturmanın kapsamının derinleşebileceği belirtiliyor.