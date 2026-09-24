Memura ve emeklisine ocak zammı: En düşük maaş 76 bin 305 TL! TAKVİM meslek meslek hesapladı

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Ankete göre bu oran aşılacak. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,73 çıkacak.

Eylül enflasyonu 5 Ekim'de açıklanacak. (Foto:AA)





Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 3,49 enflasyon farkıyla yüzde 8,66 zam alacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,66 olursa 76 bin 305 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,66 olursa 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 257 liraya ulaşacak.