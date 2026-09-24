CANLI YAYIN
Geri

Memura ve emeklisine ocak zammı: En düşük maaş 76 bin 305 TL! TAKVİM meslek meslek hesapladı

Memurların ve memur emeklilerinin ocak ayındaki yüzde 5 zammı, enflasyon farkıyla büyüyecek. Ekonomistlerle yapılan yeni anketten bu farka ve zam oranına ilişkin ipucu geldi. İşte mesleklere göre maaşlar…

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Memura ve emeklisine ocak zammı: En düşük maaş 76 bin 305 TL! TAKVİM meslek meslek hesapladı

Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı şekillenmeye başladı. Yaklaşan ocak ayında maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.

Memurların ocak zammı yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla şekillenecek. (Foto:AA)Memurların ocak zammı yüzde 5 artış ve enflasyon farkıyla şekillenecek. (Foto:AA)

Bu fark merakla beklenirken, gözler 5 Ekim'de açıklanacak veriye çevrildi. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'yi gösterecek verilerden temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 olmuştu. Eylül enflasyonu da 5 Ekim'de açıklanacak. Bu veri merakla beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yeni ipucu geldi.

2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileri zam oranını belirleyecek. (Foto:AA)2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon verileri zam oranını belirleyecek. (Foto:AA)


FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,11 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,39 oldu.

Temmuz ve ağustos aylarında toplam enflasyon yüzde 3,66 oldu. (Foto:AA)Temmuz ve ağustos aylarında toplam enflasyon yüzde 3,66 oldu. (Foto:AA)

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Ankete göre bu oran aşılacak. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,73 çıkacak.

Eylül enflasyonu 5 Ekim'de açıklanacak. (Foto:AA)Eylül enflasyonu 5 Ekim'de açıklanacak. (Foto:AA)


Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 3,49 enflasyon farkıyla yüzde 8,66 zam alacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,66 olursa 76 bin 305 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,66 olursa 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 257 liraya ulaşacak.

FKB anketinde eylül enflasyonu için yüzde 2,11 tahmini yapıldı. (Foto:AA)FKB anketinde eylül enflasyonu için yüzde 2,11 tahmini yapıldı. (Foto:AA)

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 8,66 zamlı: 116.386

Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 8,66 zamlı: 79.398

Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 8,66 zamlı: 100.148

Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 8,66 zamlı: 90.464

FKB anketinde eylül enflasyonu için yüzde 2,11 tahmini yapıldı. (Foto:AA)FKB anketinde eylül enflasyonu için yüzde 2,11 tahmini yapıldı. (Foto:AA)

Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 8,66 zamlı: 110.010

Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 8,66 zamlı: 100.639

Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 8,66 zamlı: 185.515

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 oldu. (Foto:AA)Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 30,39 oldu. (Foto:AA)


Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 8,66 zamlı: 92.193

Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 8,66 zamlı: 118.640

Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 8,66 zamlı: 82.448

Ankete göre ikinci yarı enflasyonunun yüzde 7'lik eşiği aşması bekleniyor. (Foto:AA)Ankete göre ikinci yarı enflasyonunun yüzde 7'lik eşiği aşması bekleniyor. (Foto:AA)


Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 8,66 zamlı: 166.476

Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 8,66 zamlı: 111.680

Tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 3,49 enflasyon farkı doğacak. (Foto:AA)Tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 3,49 enflasyon farkı doğacak. (Foto:AA)

Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 8,66 zamlı: 94.516

Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 8,66 zamlı: 110.980

Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.

Bu senaryoda toplam memur zammı yüzde 8,66'ya ulaşacak. (Foto:AA)Bu senaryoda toplam memur zammı yüzde 8,66'ya ulaşacak. (Foto:AA)

MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140
Yüzde 8,66 zamlı: 121.851

Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377
Yüzde 8,66 zamlı: 107.983

Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681
Yüzde 8,66 zamlı: 43.117

En düşük memur maaşının 76 bin 305 liraya yükselmesi bekleniyor. (Foto:AA)En düşük memur maaşının 76 bin 305 liraya yükselmesi bekleniyor. (Foto:AA)

Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313
Yüzde 8,66 zamlı: 34.025

Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970

Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853
Yüzde 8,66 zamlı: 71.556

Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877
Yüzde 8,66 zamlı: 52.023

Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093
Yüzde 8,66 zamlı: 51.171

Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970

En düşük memur emekli aylığının 34 bin 257 liraya çıkması öngörülüyor. (Foto:AA)En düşük memur emekli aylığının 34 bin 257 liraya çıkması öngörülüyor. (Foto:AA)

Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693
Yüzde 8,66 zamlı: 51.823

Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995
Yüzde 8,66 zamlı: 36.939

Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691
Yüzde 8,66 zamlı: 74.640

Uzman öğretmenin maaşının yüzde 8,66 zamla 100 bin 148 liraya ulaşması bekleniyor. (Foto:AA)Uzman öğretmenin maaşının yüzde 8,66 zamla 100 bin 148 liraya ulaşması bekleniyor. (Foto:AA)

Profesör 1/4
Mevcut: 80.490
Yüzde 8,66 zamlı: 87.461

İmam-hatip
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970

Avukat 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970

Yasal Uyarı
Takvim.com.tr'de yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Kullanılması durumunda yasal işlem başlatılacaktır.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladıSSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam sinyali! En düşük maaş 26 bin TL’yi aşabilir: TAKVİM kalem kalem hesapladı
Fon soruşturmasında dev darbe! MASAK 750 milyon lirayı kilitledi
SONRAKİ HABER

Fon vurgununa neşter!
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Ekonomi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler