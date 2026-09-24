Memura ve emeklisine ocak zammı: En düşük maaş 76 bin 305 TL! TAKVİM meslek meslek hesapladı
Memurların ve memur emeklilerinin ocak ayındaki yüzde 5 zammı, enflasyon farkıyla büyüyecek. Ekonomistlerle yapılan yeni anketten bu farka ve zam oranına ilişkin ipucu geldi. İşte mesleklere göre maaşlar…
Yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin ocak zammı şekillenmeye başladı. Yaklaşan ocak ayında maaşlara Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı kapsamında yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 7'yi aşan kısmı üzerinden fark yansıtılacak.
Bu fark merakla beklenirken, gözler 5 Ekim'de açıklanacak veriye çevrildi. 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE'yi gösterecek verilerden temmuz enflasyonu yüzde 1,78, ağustos enflasyonu da yüzde 1,84 olarak gerçekleşmişti. 2 aylık enflasyon yüzde 3,66 olmuştu. Eylül enflasyonu da 5 Ekim'de açıklanacak. Bu veri merakla beklenirken, Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) yeni ipucu geldi.
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi araştırmasına katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) eylülde yüzde 2,11 artacağını tahmin etti. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30,39 oldu.
Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alması için 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7'yi aşması gerekiyor. Ankete göre bu oran aşılacak. Anketteki tahmin gerçekleşirse, 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 10,73 çıkacak.
Bu durumda memurlar ve memur emeklileri yüzde 3,49 enflasyon farkıyla yüzde 8,66 zam alacak. En düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya çıkmıştı. Bu maaş ocak zammı yüzde 8,66 olursa 76 bin 305 liraya yükselecek. Memur emeklilerinde de en düşük aylık ocak zammı yüzde 8,66 olursa 31 bin 527 lira 77 kuruştan 34 bin 257 liraya ulaşacak.
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI
Şube müdürü-(üniversite mez.) 1/4
Mevcut: 107.110
Yüzde 8,66 zamlı: 116.386
Memur-(üniversite mez.) 9/1
Mevcut: 73.070
Yüzde 8,66 zamlı: 79.398
Uzman öğretmen 1/4
Mevcut: 92.166
Yüzde 8,66 zamlı: 100.148
Öğretmen 1/4
Mevcut: 83.254
Yüzde 8,66 zamlı: 90.464
Başkomiser 3/1
Mevcut: 101.242
Yüzde 8,66 zamlı: 110.010
Polis memuru 8/1
Mevcut: 92.618
Yüzde 8,66 zamlı: 100.639
Uzman doktor 1/4
Mevcut: 170.730
Yüzde 8,66 zamlı: 185.515
Hemşire-(üniversite mez.) 5/1
Mevcut: 84.845
Yüzde 8,66 zamlı: 92.193
Mühendis 1/4
Mevcut: 109.185
Yüzde 8,66 zamlı: 118.640
Teknisyen-(lise mez.) 11/1
Mevcut: 75.877
Yüzde 8,66 zamlı: 82.448
Profesör 1/4
Mevcut: 153.208
Yüzde 8,66 zamlı: 166.476
Araştırma görevlisi 7/1
Mevcut: 102.779
Yüzde 8,66 zamlı: 111.680
Vaiz 1/4
Mevcut: 86.983
Yüzde 8,66 zamlı: 94.516
Avukat 1/4
Mevcut: 102.135
Yüzde 8,66 zamlı: 110.980
Not: Aile yardımı (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahil.
MEMUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Müsteşar 1/1
Mevcut: 112.140
Yüzde 8,66 zamlı: 121.851
Genel müdür 1/1
Mevcut: 99.377
Yüzde 8,66 zamlı: 107.983
Şube müdürü (lisans) 1/4
Mevcut: 39.681
Yüzde 8,66 zamlı: 43.117
Memur (lisans) 1/4
Mevcut: 31.313
Yüzde 8,66 zamlı: 34.025
Öğretmen 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970
Kaymakam 1. sınıf 1/4
Mevcut: 65.853
Yüzde 8,66 zamlı: 71.556
Başkomiser 1/4
Mevcut: 47.877
Yüzde 8,66 zamlı: 52.023
Polis memuru 1/4
Mevcut: 47.093
Yüzde 8,66 zamlı: 51.171
Hemşire (Lisans) 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970
Mühendis 1/4
Mevcut: 47.693
Yüzde 8,66 zamlı: 51.823
Teknisyen (Lise) 1/4
Mevcut: 33.995
Yüzde 8,66 zamlı: 36.939
Pratisyen hekim 1/4
Mevcut: 68.691
Yüzde 8,66 zamlı: 74.640
Profesör 1/4
Mevcut: 80.490
Yüzde 8,66 zamlı: 87.461
İmam-hatip
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970
Avukat 1/4
Mevcut: 46.908
Yüzde 8,66 zamlı: 50.970